Автор: Элина Градова

15 мая 2026, 14:58

Какие последствия ждут за нецензурную брань в адрес инспектора ДПС

Почему ругань с сотрудником ГИБДД может обернуться серьезными проблемами

В Красноярске водительница оскорбила патруль ДПС. Ее поступок привлек внимание полиции. Теперь ей грозит штраф или уголовное дело. Разбираемся, чем опасны подобные выходки.

В Красноярске произошел необычный инцидент: женщина, находясь за рулем, позволила себе нецензурно высказаться в адрес сотрудников ДПС. Сначала казалось, что ее слова останутся без последствий, ведь все произошло в движущемся автомобиле. Однако ситуация резко изменилась после того, как она разместила видео с этим эпизодом в социальных сетях, рассказывает ufocar.ru.

Полиция оперативно установила личность нарушительницы - ею оказалась 32-летняя автолюбительница. После задержания женщина попыталась оправдаться, утверждая, что не она произносила оскорбления, а лишь выложила ролик. Однако такие объяснения не убедили сотрудников правоохранительных органов. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти».

В России подобные действия могут повлечь за собой разные виды ответственности. Если водитель ограничился нецензурной бранью без угроз и агрессии, чаще всего речь идет об административном правонарушении. В этом случае возможен штраф от 500 до 1 000 рублей или даже административный арест до 15 суток, если поведение было особенно вызывающим.

Если же оскорбления сопровождаются угрозами или попыткой физического воздействия, ситуация становится гораздо серьезнее. Тогда применяется уголовная статья - «Оскорбление представителя власти». За такое нарушение предусмотрен штраф до 40 000 рублей, исправительные работы или арест сроком до трех месяцев.

На практике большинство подобных случаев заканчиваются административным наказанием. Однако если водитель начинает активно сопротивляться или угрожать сотруднику полиции, дело может дойти до уголовной ответственности. Важно помнить: даже если эмоции зашкаливают, переходить на личности и использовать нецензурную лексику крайне опасно.

Эксперты советуют в спорных ситуациях сохранять спокойствие, фиксировать происходящее на видео и, если есть основания для несогласия с действиями инспектора, решать вопрос через суд. Такой подход минимизирует риски и позволяет защитить свои права законным способом.

