Нужны ли права на снегоход в 2026 году: где можно ездить с обычными правами и что будет за нарушение ПДД

7 ноября 2026, 07:41
Снегоход в 2026 году: какие права нужны и чем грозит поездка без удостоверения
Снегоход в 2026 году: какие права нужны и чем грозит поездка без удостоверения
Для поездки на своем снегоходе подходит удостоверение тракториста-машиниста категории А1 или водительские права с нужной категорией и отметкой. Для проката предусмотрено отдельное условие, а за езду без прав грозит штраф до 1000 рублей.
Снегоход — это не просто зимний транспорт, а самоходная машина, подпадающая под строгие правила допуска к управлению. Многие ошибочно полагают, что для поездки достаточно иметь водительское удостоверение любой категории или просто владеть техникой. Однако законодательство предъявляет отдельные требования как к водителю, так и к собственнику. Ниже — ключевые моменты, которые важно учитывать перед выездом.
Передача снегохода человеку, не имеющему соответствующего удостоверения, может обойтись собственнику в 30 000 рублей. Такая ответственность предусмотрена частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ, если водитель заведомо допустил к управлению человека без удостоверения.
По закону снегоход считается самоходной машиной, поэтому одного владения техникой для поездки недостаточно. С 25 декабря 2023 года правила упростили, и право управления подтверждают следующие документы. Основной вариант — удостоверение тракториста-машиниста категории А1, оно подойдет тем, у кого нет подходящих водительских прав. Управлять снегоходом также можно с водительским удостоверением категории А или подкатегории В1, если в нем есть отметка MS, указывающая на мотоциклетную посадку или руль мотоциклетного типа. В этих случаях разрешение на использование снегохода в приведенных инструкциях не указано.
Для водительских удостоверений категории В предусмотрено отдельное условие; это распространяется также на другие категории. С этими правами разрешается ездить только на арендованном снегоходе, при этом перед поездкой прокатчик должен провести инструктаж по управлению и безопасной эксплуатации.
Поездка без соответствующего удостоверения считается нарушением статьи 9.3 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 500 до 1000 рублей; в отдельных случаях возможно лишение права управления самоходными машинами на срок от трех до шести месяцев.
Отдельно от водительских документов оформляется сама техника. Снегоход необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре в течение 10 дней после покупки. К экзамену на удостоверение тракториста-машиниста допускаются лица с 16 лет, а выезжать на снегоходе на автомобильные дороги общего пользования запрещено.
Перед поездкой стоит проверить соответствие удостоверения именно для своей техники, а при аренде — уточнить условия у прокатчика. Также необходимо убедиться, что снегоход зарегистрирован в установленный срок.
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