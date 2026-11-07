Нужны ли права на снегоход в 2026 году: где можно ездить с обычными правами и что будет за нарушение ПДД

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

7 ноября 2026, 07:41

Снегоход в 2026 году: какие права нужны и чем грозит поездка без удостоверения

Снегоход в 2026 году: какие права нужны и чем грозит поездка без удостоверения

Нужны ли права на снегоход в 2026 году: где можно ездить с обычными правами и что будет за нарушение ПДД

Снегоход в 2026 году: какие права нужны и чем грозит поездка без удостоверения

Для поездки на своем снегоходе подходит удостоверение тракториста-машиниста категории А1 или водительские права с нужной категорией и отметкой. Для проката предусмотрено отдельное условие, а за езду без прав грозит штраф до 1000 рублей.

Для поездки на своем снегоходе подходит удостоверение тракториста-машиниста категории А1 или водительские права с нужной категорией и отметкой. Для проката предусмотрено отдельное условие, а за езду без прав грозит штраф до 1000 рублей.

Снегоход — это не просто зимний транспорт, а самоходная машина, подпадающая под строгие правила допуска к управлению. Многие ошибочно полагают, что для поездки достаточно иметь водительское удостоверение любой категории или просто владеть техникой. Однако законодательство предъявляет отдельные требования как к водителю, так и к собственнику. Ниже — ключевые моменты, которые важно учитывать перед выездом.

Передача снегохода человеку, не имеющему соответствующего удостоверения, может обойтись собственнику в 30 000 рублей. Такая ответственность предусмотрена частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ, если водитель заведомо допустил к управлению человека без удостоверения.

По закону снегоход считается самоходной машиной, поэтому одного владения техникой для поездки недостаточно. С 25 декабря 2023 года правила упростили, и право управления подтверждают следующие документы. Основной вариант — удостоверение тракториста-машиниста категории А1, оно подойдет тем, у кого нет подходящих водительских прав. Управлять снегоходом также можно с водительским удостоверением категории А или подкатегории В1, если в нем есть отметка MS, указывающая на мотоциклетную посадку или руль мотоциклетного типа. В этих случаях разрешение на использование снегохода в приведенных инструкциях не указано.

Для водительских удостоверений категории В предусмотрено отдельное условие; это распространяется также на другие категории. С этими правами разрешается ездить только на арендованном снегоходе, при этом перед поездкой прокатчик должен провести инструктаж по управлению и безопасной эксплуатации. 

Поездка без соответствующего удостоверения считается нарушением статьи 9.3 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 500 до 1000 рублей; в отдельных случаях возможно лишение права управления самоходными машинами на срок от трех до шести месяцев.

Отдельно от водительских документов оформляется сама техника. Снегоход необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре в течение 10 дней после покупки. К экзамену на удостоверение тракториста-машиниста допускаются лица с 16 лет, а выезжать на снегоходе на автомобильные дороги общего пользования запрещено.

Перед поездкой стоит проверить соответствие удостоверения именно для своей техники, а при аренде — уточнить условия у прокатчика. Также необходимо убедиться, что снегоход зарегистрирован в установленный срок.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронежская область Владимир Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться