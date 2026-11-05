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Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 19:12

Электровелосипед или мопед: где проходит граница и когда нужны права

Электровелосипед или мопед: где проходит граница и когда нужны права

Пиковая мощность в рекламе не считается: какую цифру смотреть, чтобы понять, нужны ли права на самокат и электровелосипед

Электровелосипед или мопед: где проходит граница и когда нужны права

Для электровелосипеда важны номинальная мощность двигателя и отключение помощи при скорости выше 25 км/ч; электросамокату водительские права обычно не нужны. Но мощная модель может считаться мопедом - тогда потребуется категория М или другое подходящее удостоверение.

Для электровелосипеда важны номинальная мощность двигателя и отключение помощи при скорости выше 25 км/ч; электросамокату водительские права обычно не нужны. Но мощная модель может считаться мопедом - тогда потребуется категория М или другое подходящее удостоверение.

Для электровелосипеда применяется четкая техническая граница: номинальная максимальная мощность двигателя в режиме длительной нагрузки не должна превышать 0,25 кВт, а помощь мотора должна отключаться при скорости выше 25 км/ч. Если условия не соблюдаются, внешние привычный велосипед может быть отнесен кдругой категории - и требования к водителю изменятся.

При мощности двигателя более 0,25 кВт, но менее 4 кВт и конструктивной скорости не выше 50 км/ч двух- или трехколесное механическое транспортное средство считается мопедом. Для управления им требуется категория М. Если у человека уже есть российское водительское удостоверение другой категории или подкатегории, открывать М отдельно обычно нет необходимости.

Название модели в магазине не определяет ее юридический статус. При рассмотрении имеют значение конструктивная скорость и параметры двигателя, а рекламная пиковая мощность сама по себе не заменяет номинальную. Для сравнительного просмотра можно разобрать электромопед : характеристики конкретной техники имеют важное значение в описании товара.

Обычный электросамокат относится к средствам индивидуальной мобильности - СИМ. По ПДД это транспортное средство с одним или несколькими колесами для индивидуального передвижения человека с использованием двигателя. В 2026 году водительские права для управления СИМ не потребуются.

Без прав не значит без правил. Скорость движения СИМ ограничена 25 км/ч; ПДД определяет, где и при каких условиях можно ехать. Пользователь электросамоката обязан соблюдать правила дорожного движения.

Мощный самокат также может по характеристикам приравняться к мопеду, даже если продается под другим названием. В этом случае для категории управления требуется либо российское водительское удостоверение, дающее право на транспортную категорию. Перед покупкой проверьте номинальную мощность двигателя и конструктивную скорость.

Право управления транспортом категории М можно получить с 16 лет после обучения и сдачи экзаменов. Электровелосипед с мотором мощностью до 250 Вт, который не обеспечивает скорость выше 25 км/ч, водительского удостоверения не требует.

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