Какие правила безопасности на дороге надо напомнить ребенку
Если дорога многополосная, следует проверить, останавливаются ли водители в других полосах. Часто бывает, что водитель на крайней правой полосе остановился, а по средней или левой полосе несётся лихач, который даже не думает, что другие водители остановились для пропуска пешехода.
B заключение несколько советов для родителей. Позаботьтесь, чтобы на одежде или рюкзаке ребенка были светоотражающие элементы: нашивки, ленты, брелоки. Если вы возите ребенка в школу на машине, всегда высаживайте его с правой стороны, на тротуар, а не на проезжую часть. Помните, что детей до 7 лет по действующим правилам можно перевозить только в автокресле. Детей 7 – 11 лет на переднем сиденье также нужно возить только в автокресле, а на заднем сиденье можно использовать автокресло или штатные ремни безопасности автомобиля.
-
08.09.2023, 14:53
Что будет, если в выхлопную трубу попадет вода?
При попытке преодолеть реку вброд или проехать через глубокую лужу вода может попасть в выхлопную трубу. Случай редкий, но сулящий водителю большие неприятности.Читать далее
-
08.09.2023, 13:47
Петербуржец отсудил у завода 28 млн рублей за бракованный BMW X6
Московский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону владельца BMW X6, который купил свой автомобиль в феврале 2021 года, а уже через пару месяцев обратился в сервис с претензиями на работу климат-контроля.Читать далее
-
08.09.2023, 13:01
Представлен флагманский седан Lotus Emeya: 918 сил и 2,8 секунды до «сотни»
Принадлежащий китайскому концерну Geely британский Lotus представил флагманский Emeya, который стал первым седаном марки за последние 30 лет, еще со времен Lotus Carlton начала 1990-х годов.Читать далее
-
08.09.2023, 08:44
Два тувинских чиновника лишились должностей из-за смертельного ДТП
Авария произошла в ночь на пятницу, 8 сентября, на трассе Р-257 в Республике Тыва. Столкнулись микроавтобус Honda и внедорожник ГАЗ. В результате погибли 5 человек. Министр лесного хозяйства и природопользования республики и руководитель региональной Авиалесоохраны отстранены от своих должностей.Читать далее
-
08.09.2023, 07:46
АвтоВАЗ внес цветовое разнообразие в автомобили Lada
Последние несколько месяцев автомобили Lada Vesta и Granta сходят с конвейера только в двух цветах – полностью белые или черные. Причина в отсутствии у поставщиков качественных эмалей других цветов. Сейчас ситуация немного изменилась.Читать далее
-
08.09.2023, 07:18
Omoda представила в России третью модель: цены
Китайская марка Omoda объявила старт продаж стильного седана Omoda S5 GT, который позиционируется как отдельная модель и отличается ярким дизайном, чуть более мощным мотором и гораздо лучшей динамикой. Автомобиль доступен в двух комплектациях по цене от 2,5 млн рублей.Читать далее
-
08.09.2023, 14:53
Что будет, если в выхлопную трубу попадет вода?
При попытке преодолеть реку вброд или проехать через глубокую лужу вода может попасть в выхлопную трубу. Случай редкий, но сулящий водителю большие неприятности.Читать далее
-
08.09.2023, 13:47
Петербуржец отсудил у завода 28 млн рублей за бракованный BMW X6
Московский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону владельца BMW X6, который купил свой автомобиль в феврале 2021 года, а уже через пару месяцев обратился в сервис с претензиями на работу климат-контроля.Читать далее
-
08.09.2023, 13:01
Представлен флагманский седан Lotus Emeya: 918 сил и 2,8 секунды до «сотни»
Принадлежащий китайскому концерну Geely британский Lotus представил флагманский Emeya, который стал первым седаном марки за последние 30 лет, еще со времен Lotus Carlton начала 1990-х годов.Читать далее
-
08.09.2023, 08:44
Два тувинских чиновника лишились должностей из-за смертельного ДТП
Авария произошла в ночь на пятницу, 8 сентября, на трассе Р-257 в Республике Тыва. Столкнулись микроавтобус Honda и внедорожник ГАЗ. В результате погибли 5 человек. Министр лесного хозяйства и природопользования республики и руководитель региональной Авиалесоохраны отстранены от своих должностей.Читать далее
-
08.09.2023, 07:46
АвтоВАЗ внес цветовое разнообразие в автомобили Lada
Последние несколько месяцев автомобили Lada Vesta и Granta сходят с конвейера только в двух цветах – полностью белые или черные. Причина в отсутствии у поставщиков качественных эмалей других цветов. Сейчас ситуация немного изменилась.Читать далее
-
08.09.2023, 07:18
Omoda представила в России третью модель: цены
Китайская марка Omoda объявила старт продаж стильного седана Omoda S5 GT, который позиционируется как отдельная модель и отличается ярким дизайном, чуть более мощным мотором и гораздо лучшей динамикой. Автомобиль доступен в двух комплектациях по цене от 2,5 млн рублей.Читать далее
- 21 070 000 РChangan UNI-K 2023 в Москве
- 37 460 000 РBMW 5 серии 2020 в Москве
- 4 260 000 РBMW 3-series 2021 в Москве
- 15 270 000 РInfiniti QX55 2021 в Москве
- 147 930 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 56 250 000 РAcura MDX 2023 в Москве
- 11 500 000 РMercedes EQS 2021 в Москве
- 21 940 000 РKIA Sportage 2023 в Москве
- 58 690 000 РBMW iX 2022 в Москве
- 38 020 000 РLexus RX 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий