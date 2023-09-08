Какие правила безопасности на дороге надо напомнить ребенку

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В начале учебного года необходимо обязательно повторить с ребенком основные правила поведения на дороге. Эксперты портала Avtospravochnaya.com советуют, прежде всего, напомнить, что пересекать проезжую часть нужно только по пешеходным переходам и внимательно смотреть при этом по сторонам. Даже зеленый сигнал светофора не дает 100-процентной гарантии безопасности. Перед тем как ступить на проезжую часть, надо убедиться, что все автомобили остановились и пропускают.

Если дорога многополосная, следует проверить, останавливаются ли водители в других полосах. Часто бывает, что водитель на крайней правой полосе остановился, а по средней или левой полосе несётся лихач, который даже не думает, что другие водители остановились для пропуска пешехода.

Фото: unsplash.com

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B заключение несколько советов для родителей. Позаботьтесь, чтобы на одежде или рюкзаке ребенка были светоотражающие элементы: нашивки, ленты, брелоки. Если вы возите ребенка в школу на машине, всегда высаживайте его с правой стороны, на тротуар, а не на проезжую часть. Помните, что детей до 7 лет по действующим правилам можно перевозить только в автокресле. Детей 7 – 11 лет на переднем сиденье также нужно возить только в автокресле, а на заднем сиденье можно использовать автокресло или штатные ремни безопасности автомобиля.

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