Автор: Дарья Климова

10 мая 2026, 12:29

Эти опасные вещи в салоне авто летом могут испортить машину и навредить здоровью

Мало кто задумывается, что обычные вещи в салоне авто летом могут стать причиной серьезных проблем. Эксперт объяснил, почему некоторые предметы опасно оставлять в машине на жаре. Какие риски подстерегают водителей и что может случиться с техникой и здоровьем - разбираемся подробно. Советы специалистов помогут избежать неприятностей.

В летний сезон российские автомобилисты сталкиваются с неожиданной угрозой: привычные вещи, оставленные в салоне, могут обернуться настоящей бедой. При закрытых окнах и палящем солнце температура внутри машины быстро поднимается до экстремальных значений - воздух прогревается до 60-70 градусов, а на панели приборов и вовсе может быть около 80. В таких условиях даже безобидные предметы превращаются в источник опасности, рассказал Авто Mail автоэксперт Владимир Попов.

Самыми рискованными считаются аэрозольные баллончики - дезодоранты, освежители воздуха, лак для волос. Под давлением и при сильном нагреве корпус баллона может лопнуть, а содержимое вырваться наружу. Это не только пугает, но и способно привести к возгоранию. Газовые зажигалки, забытые в бардачке или на солнце, ведут себя схожим образом: при перегреве они могут взорваться, что грозит повреждением салона и даже пожаром.

Не менее опасны газированные напитки в пластиковой бутылке. Углекислый газ расширяется на жаре, бутылка вздувается и может неожиданно взорваться. В результате - липкая масса по всему салону, поврежденная обшивка и риск для электроники. Особенно неприятно, если жидкость попадает на приборную панель или в разъемы.

Гаджеты - еще одна категория вещей, которые нельзя оставлять в машине летом. Телефоны, планшеты, электронные книги быстро теряют заряд, а литий-ионные аккумуляторы при перегреве могут вздуться, потечь или даже загореться. Эксперты советуют всегда забирать устройства с собой, чтобы не рисковать дорогостоящей техникой и собственной безопасностью.

В отдельную группу риска попадают аккумуляторные блоки питания (Power Bank). При экстремальном нагреве внутри устройства разрушаются сепараторы между электродами, что приводит к короткому замыканию и возгоранию. Даже если взрыва не произойдет, Power Bank, скорее всего, выйдет из строя навсегда.

Продукты питания в салоне летом - отдельная тема. Шоколад и конфеты быстро тают, оставляя пятна, а скоропортящиеся продукты вроде молочных изделий, мяса или колбасы за пару часов превращаются в опасную для здоровья массу. Даже если еда выглядит нормально, употреблять ее после долгого пребывания в жаркой машине категорически не рекомендуется - риск отравления крайне высок.

Как отмечает автоэксперт Владимир Попов, игнорирование этих простых правил может привести к серьезным последствиям: от порчи имущества до угрозы жизни и здоровью. Летом стоит внимательно относиться к тому, что остается в салоне, и не забывать забирать с собой все, что может пострадать от жары или стать причиной аварийной ситуации.

