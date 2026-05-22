«Риск возгорания возрастает в разы»: автоэксперт рассказал о смертельной опасности летней парковки

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 10:22

Летняя жара превращает салон автомобиля в опасную ловушку для привычных вещей. Эксперты предупреждают: некоторые предметы могут не только испортиться, но и представлять угрозу для водителя и окружающих. Разбираемся, почему важно не забывать о простых правилах.

Летние температуры превращают припаркованный автомобиль в настоящий инкубатор для ряда вещей. Многие привычные вещи, оставленные в салоне, могут не только выйти из строя, но и создать угрозу для здоровья и имущества.

Внутри машины, стоящей на солнце, температура легко достигает 50–70 градусов. В таких условиях литий-ионные аккумуляторы смартфонов, ноутбуков и других устройств быстро теряют заряд, деформируются, а иногда даже воспламеняются. Особенно опасно, если гаджеты лежат на виду, например, под лобовым стеклом — риск возгорания возрастает в разы.

Аэрозольные баллончики с дезодорантами, лаком или автокосметикой при нагреве становятся настоящими «бомбами». Давление внутри емкости увеличивается, и баллон может разгерметизироваться, испачкать салон или даже нанести травму. Такие случаи фиксируются ежегодно, особенно в южных регионах страны.

Лекарства, требующие хранения в прохладном месте, не переносят жару. Инсулин, антибиотики, гормональные препараты и капли для глаз становятся неэффективными или опасными для здоровья. Даже кратковременное пребывание в раскаленном автомобиле может привести к необратимым изменениям состава лекарства.

Зажигалка в жарком салоне — еще один источник риска. Газ внутри расширяется, корпус может деформироваться, а при утечке увеличивается вероятность воспламенения. Пластиковые предметы — банковские карты, документы, солнцезащитные очки — под воздействием высокой температуры теряют форму, мутнеют или становятся непригодными для использования.

Эксперты советуют: если оставить машину на солнце неизбежно, лучше забрать с собой все чувствительные к температуре вещи. Это простое правило поможет избежать не только финансовых потерь, но и угрозы для жизни.

Судя по приведенным данным, даже непродолжительное стояние на солнце может привести к серьезным последствиям. Важно помнить: большинство страховых случаев, связанных с возгоранием или повреждением салона, происходит именно летом. Простая внимательность и соблюдение элементарных правил помогут избежать неприятных неожиданностей и сохранить не только вещи, но и здоровье.

Кстати, тема безопасности в автомобилях становится все более актуальной в связи с ростом числа инцидентов, связанных с неправильным хранением вещей. Например, вопросы о влиянии климатических систем на расход топлива и безопасность обсуждаются все чаще — подробнее об этом можно узнать в другом материале о современных технологиях и мифах вокруг кондиционеров .

