Осенний риск: почему даже безрецептурные препараты могут обернуться штрафом и лишением прав

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

1 сентября 2026, 08:51

Какие препараты могут лишить водителя прав осенью: полный разбор рисков

Какие препараты могут лишить водителя прав осенью: полный разбор рисков

Осенний риск: почему даже безрецептурные препараты могут обернуться штрафом и лишением прав

Какие препараты могут лишить водителя прав осенью: полный разбор рисков

С наступлением холодов многие автомобилисты сталкиваются с простудой и сезонными болезнями, не подозревая, что привычные лекарства могут привести к серьезным проблемам за рулем. Не прошли мимо и препараты, которые часто считают безобидными. Что грозит водителям, если не учесть рекомендации специалистов, и почему этот вопрос особенно актуален сейчас - объясняем подробно.

С наступлением холодов многие автомобилисты сталкиваются с простудой и сезонными болезнями, не подозревая, что привычные лекарства могут привести к серьезным проблемам за рулем. Не прошли мимо и препараты, которые часто считают безобидными. Что грозит водителям, если не учесть рекомендации специалистов, и почему этот вопрос особенно актуален сейчас - объясняем подробно.

Осенний сезон приносит не только дождливую погоду и перепады температуры, но и повышает риск для водителей, которые принимают определенные лекарства. Как отмечают российские врачи, многие популярные препараты, используемые для борьбы с простудой, гриппом и аллергией, способны существенно снизить внимание и замедлить реакцию за рулем. Это может привести к опасным ситуациям на дороге и даже к лишению водительских прав.

Особое внимание стоит уделять составу лекарств, которые принимаются в осенне-зимний период. По информации Autonews, даже безрецептурные средства от ОРВИ и гриппа часто содержат антигистаминные компоненты первого поколения, такие как фенирамин, хлорфенамин и дифенгидрамин. Эти вещества вызывают сонливость и ухудшают концентрацию, а остаточный эффект может сохраняться до следующего утра. Врачи советуют не садиться за руль минимум 24 часа после приема подобных препаратов.

Не менее опасны противокашлевые средства, особенно содержащие декстрометорфан. Этот компонент способен вызывать головокружение, нарушение координации и даже положительный результат на психотропные вещества при проверке ГИБДД. Важно помнить, что даже однократный прием сиропа от кашля может привести к серьезным юридическим последствиям. Также стоит быть осторожными с препаратами на основе бутамирата - они не относятся к опиоидам, но могут вызывать сонливость и головокружение, что мешает безопасному управлению автомобилем.

Антигистаминные препараты первого поколения, такие как хлоропирамин, дифенгидрамин, клемастин и прометазин, давно известны своим седативным действием. Они легко проникают через гематоэнцефалический барьер, вызывая выраженную сонливость и снижение психомоторных реакций. Даже современные антигистамины иногда провоцируют утомляемость и головокружение, поэтому водителям стоит внимательно следить за своим состоянием после их приема.

В список потенциально опасных для водителей лекарств входят и обезболивающие с кодеином, а также сосудосуживающие капли для носа, ушей и глаз. При частом или длительном использовании такие капли (нафазолин, ксилометазолин, оксиметазолин) могут вызывать скачки давления, головную боль и тахикардию. Глазные и ушные капли иногда приводят к временной затуманенности зрения и головокружению, что также снижает безопасность на дороге.

Антибиотики, назначаемые при осложнениях ОРВИ, например азитромицин, кларитромицин, левофлоксацин и моксифлоксацин, могут вызывать аритмию, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, некоторые из них провоцируют тревожность, бессонницу и даже судороги, что делает их прием несовместимым с вождением.

Водителям с диабетом стоит быть особенно внимательными при приеме гипогликемических препаратов - инсулина, сульфонилмочевины и меглитинидов. Резкое падение сахара в крови может привести к спутанности сознания и потере концентрации, что крайне опасно за рулем.

Осенью многие россияне сталкиваются с обострением тревожных состояний и депрессии, что приводит к росту приема антидепрессантов и транквилизаторов. Препараты вроде амитриптилина, сертралина, эсциталопрама и флуоксетина могут вызывать чрезмерную седацию, нарушение зрения и спутанность сознания. Транквилизаторы (алпразолам, лоразепам, клоназепам) также снижают скорость реакции и концентрацию, что делает их крайне нежелательными для водителей.

Не стоит забывать и о препаратах, содержащих этиловый спирт - это не только сиропы от кашля, но и настойки валерианы, пустырника, боярышника, а также некоторые спреи для горла. Их прием приравнивается к алкогольному опьянению за рулем и может привести к серьезным штрафам и лишению прав.

С учетом всех перечисленных рисков, эксперты советуют внимательно изучать состав лекарств и консультироваться с врачом перед их приемом, если планируется поездка за рулем. Важно помнить, что даже привычные препараты могут стать причиной аварии или административных последствий. Кстати, сезонные опасности для автомобилистов не ограничиваются только лекарствами - например, летом число аварий на дорогах также возрастает из-за других факторов, о чем подробно рассказывалось в материале о сезонных ловушках для водителей.

Для справки: в России управление автомобилем в состоянии, вызванном приемом запрещенных препаратов, приравнивается к вождению в нетрезвом виде. Проверки на наличие психотропных веществ проводятся не только при подозрении на опьянение, но и в рамках стандартных рейдов. Важно помнить, что даже однократный прием некоторых лекарств может быть обнаружен при медицинском освидетельствовании. Водителям рекомендуется заранее планировать лечение и по возможности отказываться от поездок на личном транспорте в период приема потенциально опасных препаратов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Водительские права и СТС теперь можно предъявлять через мессенджер MAX
Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Вологда Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться