Владелец Mazda CX-5 2019 года делится реальным опытом эксплуатации и отмечает слабые места кроссовера

Какие проблемы чаще всего встречаются у Mazda CX-5 KF после 50 тысяч км пробега

Mazda CX-5 второго поколения остается популярным выбором, но даже у этого кроссовера есть свои уязвимости. Владелец делится личным опытом и отмечает, какие неисправности проявляются чаще всего после нескольких лет эксплуатации.

Владельцы Mazda CX-5 второго поколения, выпущенные после 2017 года, часто сталкиваются с рядом технических особенностей, которые проявляются уже на пробеге около 50 тысяч километров. Несмотря на репутацию надежного автомобиля, у этой модели есть свои характерные слабые места, которые могут застать врасплох даже самого аккуратного водителя.

Довольно распространенной проблемой становится механизм складывания боковых зеркал. Со временем он начинает работать ненадежно: то левое, то правое зеркало не доводится до конца, особенно после мойки или в сырую погоду. Причина обычно кроется в загрязнении и высыхании смазки внутри механизма. Чтобы не усугублять ситуацию, многие владельцы советуют отключить функцию автоскладывания через настройки автомобиля.

Еще один неприятный момент — сбои в работе сенсорного экрана мультимедийной системы. Чаще это проявляется на автомобилях с правым рулем, но встречается и у других: экран может не реагировать на нажатия, особенно в жаркую погоду. Кроме того, со временем на нем стирается антибликовое покрытие, что создает неудобства при эксплуатации.

На высокой скорости, выше 130-140 км/ч, некоторые водители отмечают появление завывающего или свистящего звука со стороны водительского окна. Это может быть связано с особенностями уплотнителей или аэродинамики кузова. В городских условиях проблема не критична, но при длительных поездках по трассе способна серьезно раздражать.

Среди менее частых, но все же встречающихся неисправностей — выход из строя термостата. В этом случае двигатель не прогревается до рабочей температуры, останавливаясь на 70-75 градусах, что негативно сказывается на расходе топлива и комфорте в холодное время года. Решение, как правило, заключается в замене термостата.

Также отмечаются случаи отказа электропривода багажника. Проблема может возникнуть внезапно, особенно в условиях низких температур или после длительного простоя автомобиля. В некоторых случаях помогает перепрошивка блока управления, но чаще требуется замена самого привода.

В морозную погоду владельцы Mazda CX-5 замечают, что опора (подушка) двигателя становится излишне жесткой, из-за чего мотор при прогреве начинает работать заметно громче и с повышенной вибрацией. Это особенно актуально для регионов с суровыми зимами.

Еще один момент, требующий внимания, — это приводной ремень навесного оборудования. Его ресурс не всегда соответствует ожиданиям, поэтому рекомендуется регулярно проверять его состояние на предмет трещин и износа и при необходимости менять раньше планового срока.

Все перечисленные особенности не делают Mazda CX-5 плохим автомобилем, но требуют от владельца внимательного отношения к обслуживанию и эксплуатации. Своевременное выявление и устранение этих проблем позволяет избежать серьезных затрат в будущем и сохранить удовольствие от вождения этого кроссовера.