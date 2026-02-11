Владелец Mazda CX-5 2019 года делится реальным опытом эксплуатации и отмечает слабые места кроссовера

11 февраля 2026, 03:52
Какие проблемы чаще всего встречаются у Mazda CX-5 KF после 50 тысяч км пробега
Mazda CX-5 второго поколения остается популярным выбором, но даже у этого кроссовера есть свои уязвимости. Владелец делится личным опытом и отмечает, какие неисправности проявляются чаще всего после нескольких лет эксплуатации.
Владельцы Mazda CX-5 второго поколения, выпущенные после 2017 года, часто сталкиваются с рядом технических особенностей, которые проявляются уже на пробеге около 50 тысяч километров. Несмотря на репутацию надежного автомобиля, у этой модели есть свои характерные слабые места, которые могут застать врасплох даже самого аккуратного водителя.
Довольно распространенной проблемой становится механизм складывания боковых зеркал. Со временем он начинает работать ненадежно: то левое, то правое зеркало не доводится до конца, особенно после мойки или в сырую погоду. Причина обычно кроется в загрязнении и высыхании смазки внутри механизма. Чтобы не усугублять ситуацию, многие владельцы советуют отключить функцию автоскладывания через настройки автомобиля.
Еще один неприятный момент — сбои в работе сенсорного экрана мультимедийной системы. Чаще это проявляется на автомобилях с правым рулем, но встречается и у других: экран может не реагировать на нажатия, особенно в жаркую погоду. Кроме того, со временем на нем стирается антибликовое покрытие, что создает неудобства при эксплуатации.
На высокой скорости, выше 130-140 км/ч, некоторые водители отмечают появление завывающего или свистящего звука со стороны водительского окна. Это может быть связано с особенностями уплотнителей или аэродинамики кузова. В городских условиях проблема не критична, но при длительных поездках по трассе способна серьезно раздражать.
Среди менее частых, но все же встречающихся неисправностей — выход из строя термостата. В этом случае двигатель не прогревается до рабочей температуры, останавливаясь на 70-75 градусах, что негативно сказывается на расходе топлива и комфорте в холодное время года. Решение, как правило, заключается в замене термостата.
Также отмечаются случаи отказа электропривода багажника. Проблема может возникнуть внезапно, особенно в условиях низких температур или после длительного простоя автомобиля. В некоторых случаях помогает перепрошивка блока управления, но чаще требуется замена самого привода.
В морозную погоду владельцы Mazda CX-5 замечают, что опора (подушка) двигателя становится излишне жесткой, из-за чего мотор при прогреве начинает работать заметно громче и с повышенной вибрацией. Это особенно актуально для регионов с суровыми зимами.
Еще один момент, требующий внимания, — это приводной ремень навесного оборудования. Его ресурс не всегда соответствует ожиданиям, поэтому рекомендуется регулярно проверять его состояние на предмет трещин и износа и при необходимости менять раньше планового срока.
Все перечисленные особенности не делают Mazda CX-5 плохим автомобилем, но требуют от владельца внимательного отношения к обслуживанию и эксплуатации. Своевременное выявление и устранение этих проблем позволяет избежать серьезных затрат в будущем и сохранить удовольствие от вождения этого кроссовера.
Похожие материалы Мазда
-
10.02.2026, 08:45
Mazda CX-5: опыт владельца после четырех лет и причины повторной покупки
Владелец Mazda CX-5 из Екатеринбурга делится личным опытом: почему спустя четыре года он снова выбрал этот кроссовер, на что стоит обратить внимание при покупке и какие нюансы эксплуатации могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
06.02.2026, 05:31
Mazda CX-5: три двигателя — какой из них самый надежный
Mazda CX-5 первого поколения остается одним из самых востребованных кроссоверов на вторичном рынке. Однако не все двигатели этой модели одинаково надежны и просты в обслуживании. Разбираемся, на что стоит обратить внимание при выборе.Читать далее
-
09.02.2016, 17:11
У Mazda обнаружены дефекты в топливных баках
Mazda объявила о проведении отзывной кампании, под которую попадают 237 тыс. автомобилей CX-5 2014 и 2015 модельных годов, проданных на американском авторынке. Читать далее
-
10.02.2026, 18:14
ОСАГО в 2026 году: как не нарваться на штраф при любой остановке
В 2026 году ужесточились последствия ошибок с ОСАГО. Проверки стали чаще, а санкции - строже. Даже мелкая небрежность может привести к штрафу. Разбираемся, как избежать проблем.Читать далее
-
10.02.2026, 18:12
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+: новый двигатель и технологии для кроссовера 2026 года
Mercedes-AMG представил обновленный GLC 53 4Matic+ с модернизированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором, гибридной системой наддува и новыми технологиями шасси. Модель обещает новые ощущения за рулем и расширенные возможности.Читать далее
-
10.02.2026, 17:32
Владелец Chevrolet Colorado столкнулся с обманом дилера при ремонте двигателя
Chevrolet Colorado 2022 года с пробегом более 190 тысяч км неожиданно заглох в пути. Владелец обратился к дилеру, но после ремонта проблема осталась. Почему такие ситуации происходят все чаще и как не попасть в ловушку - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 15:37
Jaguar отзывает электрокроссоверы I-PACE в США: выявлен риск возгорания батарей
Jaguar Land Rover вынуждена отозвать более 2 тысяч I-PACE в США из-за угрозы перегрева батарей. Временное решение - ограничение заряда до 90%. Чем это грозит рынку и почему проблема может коснуться и других брендов - разбираемся.Читать далее
-
10.02.2026, 13:46
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Chery Tiggo 4 и Lada Vesta SW Cross - два популярных варианта для российских водителей. В статье разбираются ключевые отличия в дизайне, комфорте, технических характеристиках и особенностях обслуживания, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
10.02.2026, 11:39
Автомобильный рынок 2026: как изменятся цены, конкуренция и дистрибуция
Вышло исследование: рынок автотоваров в России переживает небывалую турбулентность. Почему привычные схемы продаж рушатся, а новые игроки вытесняют старых? Какие перемены ждут цены и ассортимент уже в ближайшие месяцы - объяснил эксперт.Читать далее
-
10.02.2026, 10:59
Hongqi HS5 2023: реальный опыт владения, проблемы эксплуатации и нюансы сервиса
Китайские кроссоверы Hongqi HS5 сравнительно мало известны российским автомобилистам. Владелец честно рассказал, какие плюсы и минусы проявились за год, что удивило больше всего, как ведет себя авто зимой и на трассе, и что важно знать о сервисе - мало кто рассказывает так подробно.Читать далее
-
10.02.2026, 10:51
Toyota Camry с пробегом: реальные проблемы, стоимость и нюансы покупки — стоит ли покупать японца
Toyota Camry остается одной из самых востребованных моделей на вторичном рынке, но не все так однозначно. В материале - анализ слабых мест, цен и особенностей эксплуатации, а также советы экспертов по выбору и обслуживанию.Читать далее
