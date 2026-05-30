Рамные внедорожники: Что сейчас можно можно купить в РФ новым, и во сколько это обойдется

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 мая 2026, 06:59

Какие рамные внедорожники еще можно купить в России: цены, особенности, нюансы

Какие рамные внедорожники еще можно купить в России: цены, особенности, нюансы

Рамные внедорожники: Что сейчас можно можно купить в РФ новым, и во сколько это обойдется

Какие рамные внедорожники еще можно купить в России: цены, особенности, нюансы

Рамные внедорожники остаются востребованными в России благодаря своей выносливости и проходимости. Разбираемся, какие модели доступны на рынке в 2026 году, сколько они стоят и чем отличаются друг от друга.

Рамные внедорожники остаются востребованными в России благодаря своей выносливости и проходимости. Разбираемся, какие модели доступны на рынке в 2026 году, сколько они стоят и чем отличаются друг от друга.

Рынок новых рамных внедорожников в России заметно сузился, но интерес к таким автомобилям не ослабевает. Причина проста: именно рама и классическая конструкция позволяют этим машинам справляться с суровыми условиями российских дорог, где асфальт часто встречается лишь фрагментами, а непогода может застать врасплох даже в городе. Прочность, высокий клиренс и надежная трансмиссия — вот что ценят водители, выбирая рамный внедорожник вместо обычного кроссовера.

Несмотря на то что большинство владельцев таких машин редко съезжают с асфальта, преимущества рамных внедорожников ощущаются и в городской среде. Высокая посадка обеспечивает отличный обзор, а крепкая подвеска позволяет не бояться ям и бордюров. К тому же такие автомобили лучше справляются с последствиями ливней и затоплений, которые все чаще случаются в крупных городах.

Однако есть и минусы: управляемость и торможение уступают легковым моделям, расход топлива выше, а обслуживание требует больше внимания. Например, регулярное шприцевание узлов — процедура, о которой владельцы легковушек давно забыли. Тем не менее для многих эти недостатки не критичны.

В 2026 году на российском рынке можно найти несколько актуальных моделей рамных внедорожников. Среди них — японские легенды, корейские и китайские новинки, а также отечественные варианты.

Флагман Toyota Land Cruiser 300 по-прежнему узнаваем и остается одним из немногих внедорожников с настоящей рамой и мостовой задней подвеской. В новом поколении автомобиль стал легче за счет алюминия, получил современные моторы: бензиновую турбошестерку V35A-FTS (415 л.с., 650 Нм) и дизель F33A-FTV (299 л.с., 700 Нм). Официально Toyota ушла из России, но Land Cruiser 300 можно купить через параллельный импорт — цены стартуют от 12,9 млн рублей. Неудивительно, что спрос на предыдущие поколения на вторичном рынке остается высоким.

Младший брат — Toyota Land Cruiser Prado — стоит дешевле: от 9 до 10 млн рублей за новые автомобили в наличии. В новом поколении Prado получил обновленный дизель 1GD-FTV (204 л.с., 500 Нм) и бензиновый мотор T24A-FTS (281 л.с., 460 Нм) для рынка США и ОАЭ. Компактные размеры делают его более удобным для города, а разнообразие комплектаций позволяет подобрать вариант под разные задачи.

Фото: Suzuki Jimny

Для тех, кому не нужен большой внедорожник, остается Suzuki Jimny. Этот маленький, но серьезный по проходимости автомобиль доступен в трех- и пятидверном исполнении, хотя официально не поставляется в Россию. Через параллельный импорт Jimny можно приобрести за 3,8–4,5 млн рублей. Под капотом — бензиновый мотор 1,5 л (105 л.с.), полный привод без межосевого дифференциала и понижающая передача. В городе Jimny не так удобен, но для экспедиций и сельской местности — отличный выбор.

Корейский Kia Mohave — один из немногих полноразмерных рамных внедорожников, официально представленных в России. За 7,5–8 млн рублей покупатель получает 3-литровый турбодизель (260 л.с., 560 Нм), 8-ступенчатый автомат и независимую подвеску. Mohave хорошо подходит для дальних путешествий и семейных поездок, а по оснащению и комфорту может конкурировать с японскими моделями.

Китайский Tank 300 — свежий игрок на рынке, который официально продается в России. За 4,3–5 млн рублей предлагается рамный внедорожник с турбомотором 2,0 л (220 л.с., 380 Нм), 8-ступенчатым автоматом и возможностью выбора между классическим part-time и полным приводом AWD. Tank 300 выделяется современным дизайном, но полностью цифровая приборная панель может не понравиться консервативным водителям.

Самым доступным вариантом остается УАЗ «Патриот»: цены на новые машины начинаются от 1,8 млн рублей. Несмотря на простоту и устаревшую конструкцию, «Патриот» легко ремонтируется, а запчасти доступны даже в самых отдаленных регионах. Мотор 2,7 л (135 л.с.) не отличается динамикой, но наличие понижающей передачи и высокая ремонтопригодность делают этот автомобиль незаменимым для бездорожья. Еще дешевле — классический УАЗ «Хантер», который можно купить примерно за 1,55 млн рублей.

Интересно, что многие владельцы старых рамных внедорожников не спешат менять их на новые, предпочитая проверенные временем модели. Об этом свидетельствует и опыт поклонников ГАЗ-31029, которые продолжают эксплуатировать свои машины несмотря на возраст и сложности с обслуживанием. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о причинах популярности легендарной «Волги».

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р), Suzuki Jimny (от 1 175 000 Р), KIA Mohave (от 2 619 900 Р), TANK 300 (от 3 699 000 Р), УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Suzuki, KIA, TANK, УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Сузуки, Киа, Тэнк, UAZ

Похожие материалы Тойота, Сузуки, Киа, Тэнк, UAZ

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Пермь Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться