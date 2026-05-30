Рамные внедорожники: Что сейчас можно можно купить в РФ новым, и во сколько это обойдется

30 мая 2026, 06:59
Какие рамные внедорожники еще можно купить в России: цены, особенности, нюансы
Рамные внедорожники остаются востребованными в России благодаря своей выносливости и проходимости. Разбираемся, какие модели доступны на рынке в 2026 году, сколько они стоят и чем отличаются друг от друга.
Рынок новых рамных внедорожников в России заметно сузился, но интерес к таким автомобилям не ослабевает. Причина проста: именно рама и классическая конструкция позволяют этим машинам справляться с суровыми условиями российских дорог, где асфальт часто встречается лишь фрагментами, а непогода может застать врасплох даже в городе. Прочность, высокий клиренс и надежная трансмиссия — вот что ценят водители, выбирая рамный внедорожник вместо обычного кроссовера.
Несмотря на то что большинство владельцев таких машин редко съезжают с асфальта, преимущества рамных внедорожников ощущаются и в городской среде. Высокая посадка обеспечивает отличный обзор, а крепкая подвеска позволяет не бояться ям и бордюров. К тому же такие автомобили лучше справляются с последствиями ливней и затоплений, которые все чаще случаются в крупных городах.
Однако есть и минусы: управляемость и торможение уступают легковым моделям, расход топлива выше, а обслуживание требует больше внимания. Например, регулярное шприцевание узлов — процедура, о которой владельцы легковушек давно забыли. Тем не менее для многих эти недостатки не критичны.
В 2026 году на российском рынке можно найти несколько актуальных моделей рамных внедорожников. Среди них — японские легенды, корейские и китайские новинки, а также отечественные варианты.
Флагман Toyota Land Cruiser 300 по-прежнему узнаваем и остается одним из немногих внедорожников с настоящей рамой и мостовой задней подвеской. В новом поколении автомобиль стал легче за счет алюминия, получил современные моторы: бензиновую турбошестерку V35A-FTS (415 л.с., 650 Нм) и дизель F33A-FTV (299 л.с., 700 Нм). Официально Toyota ушла из России, но Land Cruiser 300 можно купить через параллельный импорт — цены стартуют от 12,9 млн рублей. Неудивительно, что спрос на предыдущие поколения на вторичном рынке остается высоким.
Младший брат — Toyota Land Cruiser Prado — стоит дешевле: от 9 до 10 млн рублей за новые автомобили в наличии. В новом поколении Prado получил обновленный дизель 1GD-FTV (204 л.с., 500 Нм) и бензиновый мотор T24A-FTS (281 л.с., 460 Нм) для рынка США и ОАЭ. Компактные размеры делают его более удобным для города, а разнообразие комплектаций позволяет подобрать вариант под разные задачи.
Для тех, кому не нужен большой внедорожник, остается Suzuki Jimny. Этот маленький, но серьезный по проходимости автомобиль доступен в трех- и пятидверном исполнении, хотя официально не поставляется в Россию. Через параллельный импорт Jimny можно приобрести за 3,8–4,5 млн рублей. Под капотом — бензиновый мотор 1,5 л (105 л.с.), полный привод без межосевого дифференциала и понижающая передача. В городе Jimny не так удобен, но для экспедиций и сельской местности — отличный выбор.
Корейский Kia Mohave — один из немногих полноразмерных рамных внедорожников, официально представленных в России. За 7,5–8 млн рублей покупатель получает 3-литровый турбодизель (260 л.с., 560 Нм), 8-ступенчатый автомат и независимую подвеску. Mohave хорошо подходит для дальних путешествий и семейных поездок, а по оснащению и комфорту может конкурировать с японскими моделями.
Китайский Tank 300 — свежий игрок на рынке, который официально продается в России. За 4,3–5 млн рублей предлагается рамный внедорожник с турбомотором 2,0 л (220 л.с., 380 Нм), 8-ступенчатым автоматом и возможностью выбора между классическим part-time и полным приводом AWD. Tank 300 выделяется современным дизайном, но полностью цифровая приборная панель может не понравиться консервативным водителям.
Самым доступным вариантом остается УАЗ «Патриот»: цены на новые машины начинаются от 1,8 млн рублей. Несмотря на простоту и устаревшую конструкцию, «Патриот» легко ремонтируется, а запчасти доступны даже в самых отдаленных регионах. Мотор 2,7 л (135 л.с.) не отличается динамикой, но наличие понижающей передачи и высокая ремонтопригодность делают этот автомобиль незаменимым для бездорожья. Еще дешевле — классический УАЗ «Хантер», который можно купить примерно за 1,55 млн рублей.
Интересно, что многие владельцы старых рамных внедорожников не спешат менять их на новые, предпочитая проверенные временем модели. Об этом свидетельствует и опыт поклонников ГАЗ-31029, которые продолжают эксплуатировать свои машины несмотря на возраст и сложности с обслуживанием. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о причинах популярности легендарной «Волги».
28.05.2026, 08:28
Tank 300: более 35 тысяч внедорожников продано в России за три года
Tank 300 быстро завоевал популярность среди российских водителей: за три года продано свыше 35 тысяч машин. Почему именно эта модель оказалась в центре внимания, какие комплектации и цвета выбирают чаще всего, и что изменилось после обновления - рассказываем, как меняется рынок внедорожников. Мало кто знает, где в России спрос на Tank 300 особенно высок.Читать далее
27.05.2026, 14:01
Sollers рассекретил новый «Патриот»: свежий облик, новый руль и дизельный мотор
УАЗ впервые продемонстрировал обновленный «Патриот» на видео. В ролике раскрыты ключевые перемены в дизайне, в салоне и в оснащении, а также намеки на новые моторы. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся, что изменилось и какие опции появятся впервые.Читать далее
27.05.2026, 11:16
УАЗ «Патриот» готовит рестайлинг: новая мультимедиа и дизельный мотор
УАЗ «Патриот» выходит на новый уровень: рестайлинг принесет не только свежий дизайн, но и современные опции, которых раньше не было. Впервые появится крупный экран мультимедиа, а также новый дизель. Почему это важно для рынка и что еще изменится - разбираемся, что ждет покупателей.Читать далее
25.05.2026, 10:59
Верховный суд объяснил, почему Tank 300 не может заменить УАЗ «Патриот»
В России разгорелся спор о том, можно ли считать китайский Tank 300 аналогом УАЗ «Патриот» при возврате автомобиля с дефектами. Верховный суд поставил точку в этом вопросе, и теперь компенсация будет рассчитываться по новым правилам. Почему это важно для всех, кто покупает авто с пробегом, и какие последствия ждут рынок - разбираемся подробно.Читать далее
24.05.2026, 18:50
Suzuki Jimny 5D: рамный внедорожник с АКПП и 4x4 для российских дорог
Пятидверный Suzuki Jimny с рамной конструкцией, классическим автоматом и полным приводом стал неожиданным ответом на запросы российских водителей, ищущих надежный внедорожник для сложных условий. Но доступен ли он большинству - вопрос открытый.Читать далее
24.05.2026, 05:27
Шесть автомобилей для дачи: полный привод, клиренс и вместимость в одном рейтинге
Выбор автомобиля для дачи - не просто вопрос вкуса. Российские дороги требуют высокий клиренс, надежный полный привод и вместительный багажник. В этом материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
22.05.2026, 15:59
В Петербурге стартовали продажи TANK 300 российской сборки: первые итоги
В Санкт-Петербурге начали официально продавать TANK 300, собранный на российском заводе. За март и апрель на учет поставили всего 8 новых машин этой модели, но уже сейчас она стала лидером среди всех автомобилей бренда в городе. Почему спрос на TANK 300 оказался столь высоким и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Мало кто знает, что именно эта модель стала первой для бренда в России.Читать далее
21.05.2026, 10:13
Почти новый Toyota Land Cruiser 2016 с пробегом 70 000 км выставлен на продажу за 10 млн рублей
На рынке появился Toyota Land Cruiser 2016 года с уникальной комплектацией и сравнительно небольшим пробегом. Цена заметно выше средней, но интерес к машине не ослабевает. Почему такие предложения становятся все более частыми и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что спрос на подобные авто растет несмотря на высокую стоимость.Читать далее
21.05.2026, 08:49
Обновленный УАЗ «Патриот»: что изменилось и почему поклонники уже спорят
УАЗ готовит к выпуску обновленный «Патриот», который заметно отличается от прежних версий. Впервые показали интерьер, а также раскрыли, какие двигатели и опции появятся. Почему эти перемены важны для российских водителей и что еще изменится - разбираемся подробно.Читать далее
30.05.2026, 06:22
Почему дилеры обещают авто в наличии, а на месте предлагают другие условия
Многие покупатели сталкиваются с ситуацией, когда по телефону им подтверждают наличие нужного автомобиля, а в автосалоне выясняется, что его нет. Разбираемся, почему дилеры используют такие схемы, как не потерять время и деньги, и какие документы стоит запросить заранее.Читать далее
29.05.2026, 19:04
Как Dacia из социалистической Румынии стала мировым брендом и пережила эпоху перемен
История Dacia - единственного бренда соцлагеря, который не только выжил после распада системы, но и стал популярным в Европе. Почему румынский опыт оказался уникальным и что отличало Dacia от других марок Восточного блока - в нашем материале.Читать далее
