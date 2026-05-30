Рамные внедорожники: Что сейчас можно можно купить в РФ новым, и во сколько это обойдется

Какие рамные внедорожники еще можно купить в России: цены, особенности, нюансы

Рамные внедорожники остаются востребованными в России благодаря своей выносливости и проходимости. Разбираемся, какие модели доступны на рынке в 2026 году, сколько они стоят и чем отличаются друг от друга.

Рамные внедорожники остаются востребованными в России благодаря своей выносливости и проходимости. Разбираемся, какие модели доступны на рынке в 2026 году, сколько они стоят и чем отличаются друг от друга.

Рынок новых рамных внедорожников в России заметно сузился, но интерес к таким автомобилям не ослабевает. Причина проста: именно рама и классическая конструкция позволяют этим машинам справляться с суровыми условиями российских дорог, где асфальт часто встречается лишь фрагментами, а непогода может застать врасплох даже в городе. Прочность, высокий клиренс и надежная трансмиссия — вот что ценят водители, выбирая рамный внедорожник вместо обычного кроссовера.

Несмотря на то что большинство владельцев таких машин редко съезжают с асфальта, преимущества рамных внедорожников ощущаются и в городской среде. Высокая посадка обеспечивает отличный обзор, а крепкая подвеска позволяет не бояться ям и бордюров. К тому же такие автомобили лучше справляются с последствиями ливней и затоплений, которые все чаще случаются в крупных городах.

Однако есть и минусы: управляемость и торможение уступают легковым моделям, расход топлива выше, а обслуживание требует больше внимания. Например, регулярное шприцевание узлов — процедура, о которой владельцы легковушек давно забыли. Тем не менее для многих эти недостатки не критичны.

В 2026 году на российском рынке можно найти несколько актуальных моделей рамных внедорожников. Среди них — японские легенды, корейские и китайские новинки, а также отечественные варианты.

Флагман Toyota Land Cruiser 300 по-прежнему узнаваем и остается одним из немногих внедорожников с настоящей рамой и мостовой задней подвеской. В новом поколении автомобиль стал легче за счет алюминия, получил современные моторы: бензиновую турбошестерку V35A-FTS (415 л.с., 650 Нм) и дизель F33A-FTV (299 л.с., 700 Нм). Официально Toyota ушла из России, но Land Cruiser 300 можно купить через параллельный импорт — цены стартуют от 12,9 млн рублей. Неудивительно, что спрос на предыдущие поколения на вторичном рынке остается высоким.

Младший брат — Toyota Land Cruiser Prado — стоит дешевле: от 9 до 10 млн рублей за новые автомобили в наличии. В новом поколении Prado получил обновленный дизель 1GD-FTV (204 л.с., 500 Нм) и бензиновый мотор T24A-FTS (281 л.с., 460 Нм) для рынка США и ОАЭ. Компактные размеры делают его более удобным для города, а разнообразие комплектаций позволяет подобрать вариант под разные задачи.

Фото: Suzuki Jimny

Для тех, кому не нужен большой внедорожник, остается Suzuki Jimny. Этот маленький, но серьезный по проходимости автомобиль доступен в трех- и пятидверном исполнении, хотя официально не поставляется в Россию. Через параллельный импорт Jimny можно приобрести за 3,8–4,5 млн рублей. Под капотом — бензиновый мотор 1,5 л (105 л.с.), полный привод без межосевого дифференциала и понижающая передача. В городе Jimny не так удобен, но для экспедиций и сельской местности — отличный выбор.

Корейский Kia Mohave — один из немногих полноразмерных рамных внедорожников, официально представленных в России. За 7,5–8 млн рублей покупатель получает 3-литровый турбодизель (260 л.с., 560 Нм), 8-ступенчатый автомат и независимую подвеску. Mohave хорошо подходит для дальних путешествий и семейных поездок, а по оснащению и комфорту может конкурировать с японскими моделями.

Китайский Tank 300 — свежий игрок на рынке, который официально продается в России. За 4,3–5 млн рублей предлагается рамный внедорожник с турбомотором 2,0 л (220 л.с., 380 Нм), 8-ступенчатым автоматом и возможностью выбора между классическим part-time и полным приводом AWD. Tank 300 выделяется современным дизайном, но полностью цифровая приборная панель может не понравиться консервативным водителям.

Самым доступным вариантом остается УАЗ «Патриот»: цены на новые машины начинаются от 1,8 млн рублей. Несмотря на простоту и устаревшую конструкцию, «Патриот» легко ремонтируется, а запчасти доступны даже в самых отдаленных регионах. Мотор 2,7 л (135 л.с.) не отличается динамикой, но наличие понижающей передачи и высокая ремонтопригодность делают этот автомобиль незаменимым для бездорожья. Еще дешевле — классический УАЗ «Хантер», который можно купить примерно за 1,55 млн рублей.

Интересно, что многие владельцы старых рамных внедорожников не спешат менять их на новые, предпочитая проверенные временем модели. Об этом свидетельствует и опыт поклонников ГАЗ-31029, которые продолжают эксплуатировать свои машины несмотря на возраст и сложности с обслуживанием. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о причинах популярности легендарной «Волги».