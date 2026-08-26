Как не попасть в аварию после отпуска: главные риски и простые правила для водителя, которые реально работают

Какие риски подстерегают водителей после возвращения из автопутешествий

Мало кто задумывается, что после летних автопутешествий возвращение к обычным маршрутам может быть опаснее, чем кажется. Эксперты объясняют, какие ошибки совершают водители, как избежать потери концентрации и почему даже привычная дорога может стать источником риска. Что советуют специалисты и какие препараты стоит исключить - разбираемся подробно.

Мало кто задумывается, что после летних автопутешествий возвращение к обычным маршрутам может быть опаснее, чем кажется. Эксперты объясняют, какие ошибки совершают водители, как избежать потери концентрации и почему даже привычная дорога может стать источником риска. Что советуют специалисты и какие препараты стоит исключить - разбираемся подробно.

Для многих российских автомобилистов летние автопутешествия стали неотъемлемой частью отдыха, однако возвращение к повседневным поездкам после длительных маршрутов может обернуться неожиданными трудностями. Как отмечают специалисты, привычные дороги после насыщенных впечатлениями путешествий способны стать источником опасности из-за снижения внимания и усталости. Это особенно актуально сейчас, когда сезон отпусков подходит к концу, а количество аварий на городских улицах традиционно возрастает.

По информации Autonews, нейропсихолог Светлана Пуля объясняет: после долгой концентрации на незнакомых трассах мозг водителя перестраивается, и на привычных маршрутах внимание может ослабевать. В первые дни после возвращения эксперты советуют избегать сложных поездок и час-пик, а также закладывать дополнительное время на дорогу. Простые дыхательные упражнения перед стартом помогают снизить напряжение и подготовить нервную систему к вождению.

Особое внимание стоит уделять однообразным маршрутам - именно на них, по словам специалистов, водители чаще всего теряют концентрацию. Чтобы не допустить этого, рекомендуется сознательно отслеживать дорожную обстановку: обращать внимание на пешеходов, другие автомобили и знаки. Если появляются признаки усталости - тяжесть век, частая зевота, ощущение «стеклянного» взгляда - лучше сделать остановку и позволить себе короткий отдых. Оптимальным вариантом считается 20-минутный сон на парковке, а перед ним можно выпить кофе: его эффект проявится как раз к моменту пробуждения.

Во время длительных поездок специалисты советуют делать перерывы каждые полтора-два часа, выходить из машины, разминать плечи и шею. Постепенное возвращение к привычному графику сна - еще один важный момент. Ложиться спать стоит на 15-20 минут раньше обычного, избегать использования телефона в постели и приглушать свет за час до сна. По словам Пули, нервной системе может потребоваться несколько дней, чтобы полностью восстановиться после путешествия.

Если после поездки возникла простуда, врачи предупреждают: некоторые препараты могут быть опасны для водителей. Например, спреи от насморка с фенилэфрином или оксиметазолином («Тизин», «Снуп», «Називин») способны вызвать тахикардию, тремор и тревожность при передозировке или повышенной чувствительности. Это может негативно сказаться на управлении автомобилем. Подобные нюансы часто остаются без внимания, хотя последствия могут быть серьезными.

Интересно, что многие водители недооценивают влияние усталости и привычных ошибок на безопасность. Как показывает практика, даже попытки сэкономить время или силы могут привести к неожиданным проблемам. Например, в материале о рисках экономии топлива эксперты уже отмечали, что привычные методы не всегда безопасны для автомобиля и водителя.

В завершение стоит напомнить: возвращение к обычному ритму после автопутешествия требует внимания не только к техническому состоянию машины, но и к собственному самочувствию. По данным специалистов, игнорирование усталости и неправильный выбор лекарств могут привести к снижению реакции и концентрации, что увеличивает риск ДТП. Важно помнить, что даже самая знакомая дорога требует максимального внимания, особенно в первые дни после отдыха.