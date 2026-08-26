Как не попасть в аварию после отпуска: главные риски и простые правила для водителя, которые реально работают

26 августа 2026, 07:58
Какие риски подстерегают водителей после возвращения из автопутешествий
Какие риски подстерегают водителей после возвращения из автопутешествий
Мало кто задумывается, что после летних автопутешествий возвращение к обычным маршрутам может быть опаснее, чем кажется. Эксперты объясняют, какие ошибки совершают водители, как избежать потери концентрации и почему даже привычная дорога может стать источником риска. Что советуют специалисты и какие препараты стоит исключить - разбираемся подробно.
Для многих российских автомобилистов летние автопутешествия стали неотъемлемой частью отдыха, однако возвращение к повседневным поездкам после длительных маршрутов может обернуться неожиданными трудностями. Как отмечают специалисты, привычные дороги после насыщенных впечатлениями путешествий способны стать источником опасности из-за снижения внимания и усталости. Это особенно актуально сейчас, когда сезон отпусков подходит к концу, а количество аварий на городских улицах традиционно возрастает.
По информации Autonews, нейропсихолог Светлана Пуля объясняет: после долгой концентрации на незнакомых трассах мозг водителя перестраивается, и на привычных маршрутах внимание может ослабевать. В первые дни после возвращения эксперты советуют избегать сложных поездок и час-пик, а также закладывать дополнительное время на дорогу. Простые дыхательные упражнения перед стартом помогают снизить напряжение и подготовить нервную систему к вождению.
Особое внимание стоит уделять однообразным маршрутам - именно на них, по словам специалистов, водители чаще всего теряют концентрацию. Чтобы не допустить этого, рекомендуется сознательно отслеживать дорожную обстановку: обращать внимание на пешеходов, другие автомобили и знаки. Если появляются признаки усталости - тяжесть век, частая зевота, ощущение «стеклянного» взгляда - лучше сделать остановку и позволить себе короткий отдых. Оптимальным вариантом считается 20-минутный сон на парковке, а перед ним можно выпить кофе: его эффект проявится как раз к моменту пробуждения.
Во время длительных поездок специалисты советуют делать перерывы каждые полтора-два часа, выходить из машины, разминать плечи и шею. Постепенное возвращение к привычному графику сна - еще один важный момент. Ложиться спать стоит на 15-20 минут раньше обычного, избегать использования телефона в постели и приглушать свет за час до сна. По словам Пули, нервной системе может потребоваться несколько дней, чтобы полностью восстановиться после путешествия.
Если после поездки возникла простуда, врачи предупреждают: некоторые препараты могут быть опасны для водителей. Например, спреи от насморка с фенилэфрином или оксиметазолином («Тизин», «Снуп», «Називин») способны вызвать тахикардию, тремор и тревожность при передозировке или повышенной чувствительности. Это может негативно сказаться на управлении автомобилем. Подобные нюансы часто остаются без внимания, хотя последствия могут быть серьезными.
Интересно, что многие водители недооценивают влияние усталости и привычных ошибок на безопасность. Как показывает практика, даже попытки сэкономить время или силы могут привести к неожиданным проблемам. Например, в материале о рисках экономии топлива эксперты уже отмечали, что привычные методы не всегда безопасны для автомобиля и водителя.
В завершение стоит напомнить: возвращение к обычному ритму после автопутешествия требует внимания не только к техническому состоянию машины, но и к собственному самочувствию. По данным специалистов, игнорирование усталости и неправильный выбор лекарств могут привести к снижению реакции и концентрации, что увеличивает риск ДТП. Важно помнить, что даже самая знакомая дорога требует максимального внимания, особенно в первые дни после отдыха.
Похожие материалы
-
26.08.2026, 08:39
В Подмосковье ожидается резкий рост пробок: когда движение станет особенно сложным
В конце августа и начале сентября дороги Подмосковья окажутся под серьезной нагрузкой: трафик вырастет на сотни тысяч машин, а привычные маршруты могут стать непроходимыми. Какие дни станут самыми сложными, что грозит водителям и как избежать неприятных сюрпризов - объясняем, почему важно заранее скорректировать свои планы. Мало кто знает, что даже привычные советы могут не сработать в этот период.Читать далее
-
26.08.2026, 08:21
Какие детали авто не стоит оклеивать пленкой: риски и нюансы для владельцев
Мало кто знает, что защитная пленка не всегда безопасна для всех частей автомобиля. Часто владельцы новых машин спешат оклеить оптику и стекла, не учитывая возможные последствия. Какие ошибки могут привести к штрафам или дорогостоящему ремонту, объяснил эксперт. Особенно актуально для тех, кто недавно обновил авто или планирует защитить кузов от сколов.Читать далее
-
26.08.2026, 08:03
KIA Bongo 4WD с модулем для проживания: особенности автодома для сурового климата
На российском рынке появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и адаптированный для экстремальных температур. Модель выделяется техническими решениями и возможностью индивидуальной комплектации, что актуально для путешествий по России.Читать далее
-
26.08.2026, 06:45
Купейные вагоны нового поколения: больше мест и пространства на юге России
С 2026 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного размера с расширенными полками и дополнительными местами. Это решение может повлиять на структуру перевозок и задать новые стандарты комфорта для российских пассажиров, особенно в условиях роста внутреннего туризма.Читать далее
-
26.08.2026, 00:36
KIA Bongo 4WD с жилым модулем: новый уровень автономии и комфорта для путешествий
На рынке России появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и способный выдерживать экстремальные температуры. Модель выделяется продуманной конструкцией, современным оснащением и возможностью адаптации под любые погодные условия, что особенно актуально для российских путешественников.Читать далее
-
25.08.2026, 18:36
BAJAJ Avenger Cruise 220: комфортный круизер для дальних поездок и города
BAJAJ Avenger Cruise 220 выделяется сочетанием классического дизайна, экономичного двигателя и продуманной эргономики. Модель интересна тем, кто ищет доступный и надежный мотоцикл для путешествий и ежедневных маршрутов. Разбираемся, что делает этот байк актуальным именно сейчас.Читать далее
-
25.08.2026, 14:59
Какие риски несут популярные обезболивающие для водителей
Многие автолюбители держат в аптечке ибупрофен или парацетамол, не задумываясь о последствиях. Однако даже безрецептурные препараты могут повлиять на самочувствие и безопасность на дороге. Какие ошибки чаще всего допускают водители, что советуют специалисты и как избежать неприятных последствий - разбираемся в деталях. Особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с болью в пути.Читать далее
-
25.08.2026, 13:59
Женщины стали чаще мужчин обращаться за выплатами по ОСАГО в 2026 году
Свежая статистика страховых компаний удивила многих: женщины-водители в 2026 году чаще мужчин становятся участниками страховых случаев по ОСАГО. Мало кто знает, что при этом их доля за рулем остается значительно ниже. Какие причины кроются за этими цифрами, и что это значит для всех автомобилистов - объяснил специалист. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при оформлении полиса.Читать далее
-
25.08.2026, 13:05
Новый плацкарт РЖД: больше мест, приватность и душевые кабины в вагонах
РЖД анонсировали плацкартные вагоны нового поколения: теперь у каждого пассажира будет собственное пространство с закрывающейся шторкой, розеткой и вентиляцией. Это может изменить привычный формат дальних поездок по России и повысить комфорт на массовых направлениях.Читать далее
-
25.08.2026, 12:41
Minako F10 PRO 20Ah: электровелосипед с запасом хода до 80 км и складной рамой
Электровелосипед Minako F10 PRO 20Ah выделяется мощным 500-ваттным мотором, литий-ионной батареей на 20000 мАч и складной алюминиевой рамой. Модель рассчитана на дальние поездки и подходит для разных условий эксплуатации. Читать далее
Похожие материалы
-
26.08.2026, 08:39
В Подмосковье ожидается резкий рост пробок: когда движение станет особенно сложным
В конце августа и начале сентября дороги Подмосковья окажутся под серьезной нагрузкой: трафик вырастет на сотни тысяч машин, а привычные маршруты могут стать непроходимыми. Какие дни станут самыми сложными, что грозит водителям и как избежать неприятных сюрпризов - объясняем, почему важно заранее скорректировать свои планы. Мало кто знает, что даже привычные советы могут не сработать в этот период.Читать далее
-
26.08.2026, 08:21
Какие детали авто не стоит оклеивать пленкой: риски и нюансы для владельцев
Мало кто знает, что защитная пленка не всегда безопасна для всех частей автомобиля. Часто владельцы новых машин спешат оклеить оптику и стекла, не учитывая возможные последствия. Какие ошибки могут привести к штрафам или дорогостоящему ремонту, объяснил эксперт. Особенно актуально для тех, кто недавно обновил авто или планирует защитить кузов от сколов.Читать далее
-
26.08.2026, 08:03
KIA Bongo 4WD с модулем для проживания: особенности автодома для сурового климата
На российском рынке появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и адаптированный для экстремальных температур. Модель выделяется техническими решениями и возможностью индивидуальной комплектации, что актуально для путешествий по России.Читать далее
-
26.08.2026, 06:45
Купейные вагоны нового поколения: больше мест и пространства на юге России
С 2026 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного размера с расширенными полками и дополнительными местами. Это решение может повлиять на структуру перевозок и задать новые стандарты комфорта для российских пассажиров, особенно в условиях роста внутреннего туризма.Читать далее
-
26.08.2026, 00:36
KIA Bongo 4WD с жилым модулем: новый уровень автономии и комфорта для путешествий
На рынке России появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и способный выдерживать экстремальные температуры. Модель выделяется продуманной конструкцией, современным оснащением и возможностью адаптации под любые погодные условия, что особенно актуально для российских путешественников.Читать далее
-
25.08.2026, 18:36
BAJAJ Avenger Cruise 220: комфортный круизер для дальних поездок и города
BAJAJ Avenger Cruise 220 выделяется сочетанием классического дизайна, экономичного двигателя и продуманной эргономики. Модель интересна тем, кто ищет доступный и надежный мотоцикл для путешествий и ежедневных маршрутов. Разбираемся, что делает этот байк актуальным именно сейчас.Читать далее
-
25.08.2026, 14:59
Какие риски несут популярные обезболивающие для водителей
Многие автолюбители держат в аптечке ибупрофен или парацетамол, не задумываясь о последствиях. Однако даже безрецептурные препараты могут повлиять на самочувствие и безопасность на дороге. Какие ошибки чаще всего допускают водители, что советуют специалисты и как избежать неприятных последствий - разбираемся в деталях. Особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с болью в пути.Читать далее
-
25.08.2026, 13:59
Женщины стали чаще мужчин обращаться за выплатами по ОСАГО в 2026 году
Свежая статистика страховых компаний удивила многих: женщины-водители в 2026 году чаще мужчин становятся участниками страховых случаев по ОСАГО. Мало кто знает, что при этом их доля за рулем остается значительно ниже. Какие причины кроются за этими цифрами, и что это значит для всех автомобилистов - объяснил специалист. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при оформлении полиса.Читать далее
-
25.08.2026, 13:05
Новый плацкарт РЖД: больше мест, приватность и душевые кабины в вагонах
РЖД анонсировали плацкартные вагоны нового поколения: теперь у каждого пассажира будет собственное пространство с закрывающейся шторкой, розеткой и вентиляцией. Это может изменить привычный формат дальних поездок по России и повысить комфорт на массовых направлениях.Читать далее
-
25.08.2026, 12:41
Minako F10 PRO 20Ah: электровелосипед с запасом хода до 80 км и складной рамой
Электровелосипед Minako F10 PRO 20Ah выделяется мощным 500-ваттным мотором, литий-ионной батареей на 20000 мАч и складной алюминиевой рамой. Модель рассчитана на дальние поездки и подходит для разных условий эксплуатации. Читать далее