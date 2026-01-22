Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

22 января 2026, 18:32

Какие россияне смогут выйти на пенсию раньше в 2026 году: новые правила

Неожиданные возможности для досрочного выхода на пенсию — кто получит право раньше остальных

В 2026 году изменятся условия досрочного выхода на пенсию. Эксперты раскрыли новые нюансы. Некоторые категории граждан сохранят особые льготы. Узнайте, кто сможет воспользоваться преимуществами.

В 2026 году в России произойдут важные изменения в пенсионной системе. Мужчины смогут оформить страховую пенсию по старости с 64 лет, а женщины - с 59 лет. Однако для ряда граждан сохраняются особые условия, позволяющие начать получать выплаты раньше установленного срока. Как сообщает Gazeta.SPb, эксперты разъяснили, кто именно сможет воспользоваться этими возможностями.

Для оформления страховой пенсии потребуется не менее 15 лет официального стажа и 30 пенсионных баллов. Если стажа не хватает, большинство граждан могут увеличить его за счет добровольных взносов, но не более чем на 7,5 лет. Для самозанятых таких ограничений нет - они вправе самостоятельно формировать свой стаж без лимитов по годам.

Существуют и льготные условия для тех, кто начал трудовую деятельность рано. Мужчины, имеющие 42 года стажа, смогут выйти на пенсию с 62 лет, а женщины с 37 годами стажа - с 57 лет. Для многодетных матерей предусмотрены дополнительные послабления: если в семье трое детей, пенсия назначается с 57 лет, четверо - с 56 лет, а при пяти и более детях - уже с 50 лет. При этом необходимо выполнить стандартные требования по стажу и баллам.

С 2026 года периоды ухода за детьми до полутора лет будут полностью включаться в страховой стаж одного из родителей. За первого ребенка начисляется 1,8 балла, за второго - 3,6, за третьего и последующих - 5,4 балла. Это позволит родителям быстрее набрать необходимое количество баллов для оформления выплат.

Особые условия предусмотрены для работников, занятых на вредных или опасных производствах. Мужчины, трудившиеся в таких сферах, смогут выйти на пенсию с 50 лет, женщины - с 45 лет, если у них есть необходимый специальный стаж. Медицинские и педагогические работники, выработавшие нужный стаж до 2021 года, также сохраняют право на досрочное оформление пенсии в 2026 году.

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий могут рассчитывать на снижение пенсионного возраста на пять лет. Для мужчин это означает возможность выйти на пенсию с 59 лет, для женщин - с 54 лет, при условии наличия 15 или 20 лет стажа в соответствующих регионах.

Безработные граждане предпенсионного возраста также не останутся без поддержки. Мужчины с 59 лет и женщины с 54 лет, потерявшие работу из-за сокращения или ликвидации предприятия, смогут претендовать на досрочные выплаты. Для этого потребуется 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин, а также 30 пенсионных баллов. Назначение пенсии возможно не ранее чем за два года до достижения общеустановленного возраста.

Таким образом, несмотря на повышение пенсионного возраста, в 2026 году сохраняется целый ряд возможностей для досрочного выхода на пенсию. Важно внимательно изучить все условия и воспользоваться доступными льготами, чтобы не упустить свой шанс на более раннее оформление выплат.

