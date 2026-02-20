Лидеры по сохранности цены среди тягачей названы — кто выгоднее на вторичке

Какие седельные тягачи теряют меньше всего в цене: свежий рейтинг по итогам 2025 года

На рынке седельных тягачей выявлены модели, которые спустя 5 и 10 лет эксплуатации сохраняют максимальную остаточную стоимость. Какие бренды оказались в лидерах, сколько реально можно выручить за подержанную машину и почему это важно для бизнеса - рассказываем в деталях.

Маркетинговое агентство НАПИ опубликовало свежий отчет по остаточной стоимости седельных тягачей за четвертый квартал 2025 года. Аналитики изучили, какие модели тяжелых грузовиков выгоднее всего продавать на вторичном рынке спустя 5 и 10 лет эксплуатации. Результаты оказались весьма показательными для тех, кто планирует обновление автопарка или только выбирает технику для долгосрочной работы.

Среди пятилетних тягачей наибольшую цену на вторичке удалось удержать SCANIA G - средняя стоимость таких машин в конце 2025 года достигала 9,7 млн рублей. Это заметно выше, чем у большинства конкурентов, что подтверждает устойчивый спрос на бренд и его репутацию среди перевозчиков. В сегменте десятилетних тягачей пальму первенства по цене удержал VOLVO FH: за такие грузовики в среднем просили 6,5 млн рублей, что также говорит о высокой ликвидности техники даже после длительной эксплуатации.

Однако если смотреть не только на абсолютную цену, а на процент сохранности стоимости относительно новой машины, то здесь безоговорочным лидером стал DAF XF. По данным экспертов, продав пятилетний DAF XF, владелец мог приобрести новый аналог, доплатив лишь 47,5% от актуальной цены. Для десятилетних машин этот показатель составил 71% - то есть даже после 10 лет эксплуатации DAF XF сохраняет значительную часть своей стоимости, что выгодно отличает его от большинства конкурентов.

Фото: НАПИ

Как отмечают специалисты, подобная динамика цен объясняется не только технической надежностью, но и стабильным спросом на определенные марки среди перевозчиков. В условиях, когда рынок коммерческого транспорта переживает непростые времена, такие показатели становятся особенно важными для компаний, стремящихся минимизировать потери при обновлении автопарка. К слову, ранее эксперты уже фиксировали резкое падение спроса на грузовики и спецтехнику - подробнее об этом можно узнать в материале о новых вызовах для рынка коммерческого транспорта в 2025 году.

По информации НАПИ, подобные рейтинги позволяют не только оценить привлекательность отдельных моделей для покупки, но и просчитать потенциальные убытки или выгоду при последующей продаже. Для многих компаний это становится ключевым фактором при выборе марки и модели тягача, ведь разница в остаточной стоимости может достигать миллионов рублей даже в пределах одного класса техники.