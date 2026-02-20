Лидеры по сохранности цены среди тягачей названы — кто выгоднее на вторичке

20 февраля 2026, 15:46
Какие седельные тягачи теряют меньше всего в цене: свежий рейтинг по итогам 2025 года
Какие седельные тягачи теряют меньше всего в цене: свежий рейтинг по итогам 2025 года
На рынке седельных тягачей выявлены модели, которые спустя 5 и 10 лет эксплуатации сохраняют максимальную остаточную стоимость. Какие бренды оказались в лидерах, сколько реально можно выручить за подержанную машину и почему это важно для бизнеса - рассказываем в деталях.
Маркетинговое агентство НАПИ опубликовало свежий отчет по остаточной стоимости седельных тягачей за четвертый квартал 2025 года. Аналитики изучили, какие модели тяжелых грузовиков выгоднее всего продавать на вторичном рынке спустя 5 и 10 лет эксплуатации. Результаты оказались весьма показательными для тех, кто планирует обновление автопарка или только выбирает технику для долгосрочной работы.
Среди пятилетних тягачей наибольшую цену на вторичке удалось удержать SCANIA G - средняя стоимость таких машин в конце 2025 года достигала 9,7 млн рублей. Это заметно выше, чем у большинства конкурентов, что подтверждает устойчивый спрос на бренд и его репутацию среди перевозчиков. В сегменте десятилетних тягачей пальму первенства по цене удержал VOLVO FH: за такие грузовики в среднем просили 6,5 млн рублей, что также говорит о высокой ликвидности техники даже после длительной эксплуатации.
Однако если смотреть не только на абсолютную цену, а на процент сохранности стоимости относительно новой машины, то здесь безоговорочным лидером стал DAF XF. По данным экспертов, продав пятилетний DAF XF, владелец мог приобрести новый аналог, доплатив лишь 47,5% от актуальной цены. Для десятилетних машин этот показатель составил 71% - то есть даже после 10 лет эксплуатации DAF XF сохраняет значительную часть своей стоимости, что выгодно отличает его от большинства конкурентов.
Как отмечают специалисты, подобная динамика цен объясняется не только технической надежностью, но и стабильным спросом на определенные марки среди перевозчиков. В условиях, когда рынок коммерческого транспорта переживает непростые времена, такие показатели становятся особенно важными для компаний, стремящихся минимизировать потери при обновлении автопарка. К слову, ранее эксперты уже фиксировали резкое падение спроса на грузовики и спецтехнику - подробнее об этом можно узнать в материале о новых вызовах для рынка коммерческого транспорта в 2025 году.
По информации НАПИ, подобные рейтинги позволяют не только оценить привлекательность отдельных моделей для покупки, но и просчитать потенциальные убытки или выгоду при последующей продаже. Для многих компаний это становится ключевым фактором при выборе марки и модели тягача, ведь разница в остаточной стоимости может достигать миллионов рублей даже в пределах одного класса техники.
Похожие материалы ДАФ, Вольво, Скания
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:08
Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V
Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:54
CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России
CHANGAN и Сбербанк объявили о начале стратегического партнерства, которое может изменить рынок автокредитования и цифровых продаж в России. Компании планируют совместно разрабатывать новые финансовые продукты и внедрять современные технологии. Читать далее
-
20.02.2026, 20:46
Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона
Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
Похожие материалы ДАФ, Вольво, Скания
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:08
Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V
Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:54
CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России
CHANGAN и Сбербанк объявили о начале стратегического партнерства, которое может изменить рынок автокредитования и цифровых продаж в России. Компании планируют совместно разрабатывать новые финансовые продукты и внедрять современные технологии. Читать далее
-
20.02.2026, 20:46
Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона
Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее