Лидеры по сохранности цены среди тягачей названы — кто выгоднее на вторичке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

20 февраля 2026, 15:46

Какие седельные тягачи теряют меньше всего в цене: свежий рейтинг по итогам 2025 года

Какие седельные тягачи теряют меньше всего в цене: свежий рейтинг по итогам 2025 года

Лидеры по сохранности цены среди тягачей названы — кто выгоднее на вторичке

Какие седельные тягачи теряют меньше всего в цене: свежий рейтинг по итогам 2025 года

На рынке седельных тягачей выявлены модели, которые спустя 5 и 10 лет эксплуатации сохраняют максимальную остаточную стоимость. Какие бренды оказались в лидерах, сколько реально можно выручить за подержанную машину и почему это важно для бизнеса - рассказываем в деталях.

На рынке седельных тягачей выявлены модели, которые спустя 5 и 10 лет эксплуатации сохраняют максимальную остаточную стоимость. Какие бренды оказались в лидерах, сколько реально можно выручить за подержанную машину и почему это важно для бизнеса - рассказываем в деталях.

Маркетинговое агентство НАПИ опубликовало свежий отчет по остаточной стоимости седельных тягачей за четвертый квартал 2025 года. Аналитики изучили, какие модели тяжелых грузовиков выгоднее всего продавать на вторичном рынке спустя 5 и 10 лет эксплуатации. Результаты оказались весьма показательными для тех, кто планирует обновление автопарка или только выбирает технику для долгосрочной работы.

Среди пятилетних тягачей наибольшую цену на вторичке удалось удержать SCANIA G - средняя стоимость таких машин в конце 2025 года достигала 9,7 млн рублей. Это заметно выше, чем у большинства конкурентов, что подтверждает устойчивый спрос на бренд и его репутацию среди перевозчиков. В сегменте десятилетних тягачей пальму первенства по цене удержал VOLVO FH: за такие грузовики в среднем просили 6,5 млн рублей, что также говорит о высокой ликвидности техники даже после длительной эксплуатации.

Однако если смотреть не только на абсолютную цену, а на процент сохранности стоимости относительно новой машины, то здесь безоговорочным лидером стал DAF XF. По данным экспертов, продав пятилетний DAF XF, владелец мог приобрести новый аналог, доплатив лишь 47,5% от актуальной цены. Для десятилетних машин этот показатель составил 71% - то есть даже после 10 лет эксплуатации DAF XF сохраняет значительную часть своей стоимости, что выгодно отличает его от большинства конкурентов.

Фото: НАПИ

Как отмечают специалисты, подобная динамика цен объясняется не только технической надежностью, но и стабильным спросом на определенные марки среди перевозчиков. В условиях, когда рынок коммерческого транспорта переживает непростые времена, такие показатели становятся особенно важными для компаний, стремящихся минимизировать потери при обновлении автопарка. К слову, ранее эксперты уже фиксировали резкое падение спроса на грузовики и спецтехнику - подробнее об этом можно узнать в материале о новых вызовах для рынка коммерческого транспорта в 2025 году.

По информации НАПИ, подобные рейтинги позволяют не только оценить привлекательность отдельных моделей для покупки, но и просчитать потенциальные убытки или выгоду при последующей продаже. Для многих компаний это становится ключевым фактором при выборе марки и модели тягача, ведь разница в остаточной стоимости может достигать миллионов рублей даже в пределах одного класса техники.

Упомянутые марки: DAF, Volvo, Scania
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ДАФ, Вольво, Скания

Похожие материалы ДАФ, Вольво, Скания

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Тверь Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться