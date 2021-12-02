Какие сейчас штрафы «за парковку»
Что такое вообще «остановка» и «стоянка»?
Прямой и чёткий ответ на этот вопрос есть в ПДД. Цитируем.
«Остановка» – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.
«Стоянка» – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.»
То есть, в Правилах прямо указано, что прекращение движение здесь должно быть преднамеренным и не должно быть связано с посадкой, высадкой, загрузкой или разгрузкой. В то же время в другом разделе можно увидеть, что ПДД запрещают парковку на остановках общественного транспорта «…кроме остановки для посадки и высадки пассажиров…». Хотя, согласно определению, «остановка для посадки и высадки» – это вообще не остановка.
Что будет, если высадить человека на железнодорожном переезде (за остановку на нём предусмотрено лишение прав)? С юридической точки зрения – вопрос очень интересный. Какое решение примет судья – неизвестно. Впрочем, с точки зрения безопасности останавливаться на переезде могут только… В общем, скажем мягко, не очень умные люди. Другое дело, что, в принципе, законодательство теоретически вроде как бы допускает парковку там, где нельзя, если нужно просто высадить человека. Теоретически, да.
Штрафы за неправильную парковку
Сначала о самом строгом наказании. Оно предусмотрено за остановку или стоянку на железнодорожном переезде. За такое деяние лишают «прав» на срок от 4 до 6 месяцев, либо же штрафуют на сумму 5 000 рублей (по усмотрению судьи).
Остановка или стоянка на месте для инвалидов стоит те же 5 000, но никакого лишения нет, только штраф.
Идём дальше. В остальных случаях размер штрафа зависит не только от обстоятельств нарушения, но и места его совершения: в Москве и Санкт-Петербурге суммы выше, что прямо прописано в КоАП. Но сначала – о регионах.
Остановка или стоянка с созданием препятствий для движение другого транспорта, а также остановка или стоянка в тоннеле – штраф 2 000 рублей.
То же на пешеходном переходе (или на расстоянии ближе 5 метров перед ним); на тротуаре; на остановках общественного транспорта или стоянках такси (кроме остановки для высадки/посадки пассажиров) – 1 000 рублей.
То же во «втором ряду»; на трамвайных путях; в нарушение требований знаков и/или разметки – 1 500 рублей.
Все иные случаи нарушения, не попадающие под вышеуказанные, наказываются штрафом 500 рублей. Напомним, что полный список мест, где запрещена остановка или стоянка, можно легко найти в соответствующем разделе Правил.
Теперь что касается Москвы и Питера. В них на все указанные нарушения, кроме «иных случаев» – одинакова: 3 000 рублей. «Иные» нарушения правил парковки стоят ненамного меньше: 2 500.
А если не заплатить за платную парковку?
Размеры штрафов за неуплату устанавливаются местными властями. Например, в Москве сумма штрафа – 5 000 рублей. А, например, в Краснодаре – 3 000 рублей. В общем, тут всё зависит от города.
Парковка на газоне: особый случай
Здесь всё довольно сложно. В «общем» КоАП таких штрафов нет, и он также определяются местной властью. Более того, смутным является и само юридическое определение слова «газон». Хотя в некоторых регионах оно прописано в местных законах.
Как бы там ни было, в той же Москве граждан за такое нарушение штрафуют на 5 000 рублей, а вот юридические лица – уже на целых 300 000! Иногда (не всегда) можно найти какие-то лазейки для отмены крупного штрафа, опять-таки, именно в местном законодательстве.
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