30 марта 2018, 08:47

Какие шины мы покупаем?

Исследовательская компания GFK проанализировала российский рынок автомобильных шин и готова поделиться своими результатами. Основные постулаты: хоть и медленно, но рынок продолжает восстановление.
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Какие шины мы покупаем?

При этом с 2014 года по настоящее время значительного роста цен практически не было. Вот как выглядели средние отпускные цены на автошины в период с декабря 2014-го по октябрь 2017-го: R14 – 1886 – 1933 руб.; R15 – 3047 – 3217 руб.; R16 – 3607 – 3859 руб.; R17 – 6202 – 6384 руб.; R18 – 8050 – 8228 руб.; R19 – 11405 – 11258 руб.; R20 – 13276 – 15779 руб.

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В городах с населением 100 000 человек и выше доля покупок шин через Интернет в 2017 году составила 16,3%, с населением 500 000 человек – чуть больше. В структуре продаж Offline 57% приходится на специализированные шинные центры, 15% - на магазины запчастей, 8,4% - на автодилеров и 3,3% - на гипермаркеты.

Летний сезон 2017 года показал положительную динамику +5,8%. Причину роста социологи связывают с отложенным спросом. «Зима» росла чуть медленнее (+2,9%). Хороший спрос на зимнюю резину пришелся, как ни странно, в межсезонье.

Наиболее активные продажи (+11%) просматриваются в секторе шин SUV, это связано с увеличением продаж кроссоверов. Здесь в лидерах зимняя резина (+15%). В сегменте летних шин рост наблюдается практически во всех размерах, за исключением R19 и R20. Причем, покупки совершаются преимущественно через Интернет. В «16-м» диаметре самый продаваемый типоразмер – 205/55 R16.

Отчетливо прослеживается смещение спроса в Medium-бренды, причем как в зимней резине, так и в летней. Основное сокращение премиум-брендов происходит за счет летних шин. На зимних же автовладельцы предпочитают не экономить.

Правда, справедливости ради, следует сказать, что продажи премиальных шин сегодня в любом случае выше тех, что были еще год-два назад. «Премиум» растет преимуществе в сегменте SUV – в диаметре R16 и выше.

Наибольшая концентрация продаж наблюдается в ценовом сегмент до 5 000 рублей: 70,7% - по зимним шинам и 76,8% - по летним моделям. 

Согласно прогнозам GFK, в 2018 году в России может быть реализовано не менее 34 млн новых автомобильных шин.


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Какие шины мы покупаем?
При этом с 2014 года по настоящее время значительного роста цен практически не было. Вот как выглядели средние отпускные цены на автошины в период с декабря 2014-го по октябрь 2017-го: R14 – 1886 – 1933 руб.; R15 – 3047 – 3217 руб.; R16 – 3607 – 3859 руб.; R17 – 6202 – 6384 руб.; R18 – 8050 – 8228 руб.; R19 – 11405 – 11258 руб.; R20 – 13276 – 15779 руб. {{material_122300}} В городах с населением 100 000 человек и выше доля покупок шин через Интернет в 2017 году составила 16,3%, с населением 500 000 человек – чуть больше. В структуре продаж Offline 57% приходится на специализированные шинные центры, 15% - на магазины запчастей, 8,4% - на автодилеров и 3,3% - на гипермаркеты. Летний сезон 2017 года показал положительную динамику +5,8%. Причину роста социологи связывают с отложенным спросом. «Зима» росла чуть медленнее (+2,9%). Хороший спрос на зимнюю резину пришелся, как ни странно, в межсезонье. Наиболее активные продажи (+11%) просматриваются в секторе шин SUV, это связано с увеличением продаж кроссоверов. Здесь в лидерах зимняя резина (+15%). В сегменте летних шин рост наблюдается практически во всех размерах, за исключением R19 и R20. Причем, покупки совершаются преимущественно через Интернет. В «16-м» диаметре самый продаваемый типоразмер – 205/55 R16. Отчетливо прослеживается смещение спроса в Medium-бренды, причем как в зимней резине, так и в летней. Основное сокращение премиум-брендов происходит за счет летних шин. На зимних же автовладельцы предпочитают не экономить. Правда, справедливости ради, следует сказать, что продажи премиальных шин сегодня в любом случае выше тех, что были еще год-два назад. «Премиум» растет преимуществе в сегменте SUV – в диаметре R16 и выше. Наибольшая концентрация продаж наблюдается в ценовом сегмент до 5 000 рублей: 70,7% - по зимним шинам и 76,8% - по летним моделям.  Согласно прогнозам GFK, в 2018 году в России может быть реализовано не менее 34 млн новых автомобильных шин.
2018-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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