Три летних штрафа ГИБДД, которые суд признал незаконными: за что водители не должны платить в июне 2026

29 июня 2026, 07:18
Какие штрафы ГИБДД летом 2026 года суды отменяют и почему инспекторы бессильны
Какие штрафы ГИБДД летом 2026 года суды отменяют и почему инспекторы бессильны
В июне 2026 года водители могут не опасаться штрафов за отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки: суды признают такие санкции незаконными. Новые правила и судебные решения меняют подход к проверкам на дорогах, что важно знать каждому автомобилисту.
В начале лета 2026 года российские водители получили долгожданную ясность: штрафы за отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки больше не применяются. Суды по всей стране массово отменяют подобные постановления, а инспекторы ГИБДД больше не имеют права требовать эти предметы в обязательном порядке. Причина — изменения в законодательстве, вступившие в силу еще в 2023 году, когда правительство исключило аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки из перечня обязательных элементов, влияющих на допуск автомобиля к эксплуатации.
Теперь попытка выписать протокол за «пустой багажник» легко оспаривается в суде. Водителям достаточно зафиксировать действия инспектора на камеру, чтобы доказать неправомерность требований. Исключение — ситуация, когда водитель не выставил знак аварийной остановки непосредственно при ДТП: за это по-прежнему предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
Еще одно важное изменение касается проверки тонировки стекол. Если инспектор осуществляет визуальную оценку и не использует сертифицированный тауметр с действующей поверкой, суды отменяют штраф в 500 рублей. Прецеденты уже есть, например, в Волгоградской области. Водителю достаточно включить запись на смартфоне и зафиксировать отказ инспектора провести замер — это становится весомым аргументом в суде.
Изменились и правила работы камер фиксации нарушений. Технические комплексы, которые раньше рассчитывали среднюю скорость на многокилометровых участках, больше не могут служить основанием для штрафа. Верховный суд требует, чтобы нарушение фиксировалось в конкретном месте, а не на протяженном отрезке. Новые комплексы измеряют скорость только на коротких участках (до 100 метров) и обязательно сопровождают фиксацию видеозаписью.
Юрист Екатерина Нечаева подтвердила: с 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация машины. Эта информация подтверждена официальными источниками и редакцией.
Для сравнения: еще несколько лет назад водители регулярно сталкивались с необоснованными штрафами за отсутствие аптечки или огнетушителя. Теперь ситуация изменилась: суды встают на сторону автомобилистов, а инспекторы, похоже, соблюдают новые правила. Важно помнить, что изменения касаются только комплектации салона — технические неисправности и нарушения ПДД по-прежнему остаются под контролем.
В итоге, отмена штрафов за аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки — это не просто формальность, а реальное облегчение для водителей. Новые правила позволяют избегать необоснованных ограничений и уделять больше внимания действительно важным аспектам безопасности на дороге. Для российских автомобилистов это означает меньше поводов для волнений и больше уверенности в своих правах.
В числе новых правил стоит обратить внимание и на другие аспекты владения автомобилем. Например, вопросы регистрации транспортных средств для умерших владельцев и связанные с этим риски подробно разбирались в отдельном материале о незначительных нюансах вождения на автомобиле, числящемся за умершим .
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