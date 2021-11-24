Какие штрафы положены за сбитых животных: таблица
110km.ru рассказывает, какие штрафы за сбитых животных предусмотрены, когда их можно не платить и что делать, если сбил животное.
Во сколько оцениваются сбитые животные
Лица, под колесами которых погибли животные, обязаны возместить ущерб их хозяевам. Если с собственниками домашних животных все понятно, то владельцами диких животных выступают лесные хозяйства или государство, владеющие данным участком дороги.
Каждое дикое животное имеет свою стоимость, утвержденную в приказе Минприроды РФ № 948.
Таблица штрафов за сбитых животных
Что делать, если сбил животное на дороге
Ситуация со сбитым животным приравнивается к ДТП, и перечень мероприятий ничем отличаться не будет. Отличие лишь в том, что имуществом второго участника ДТП выступает не машина, а принадлежащее ему животное.
Водитель, который сбил животное и уехал с аварии, получит не только штраф, но и лишится прав на период до полутора лет или будет подвергнут 15 суткам административного ареста по ч. 2 ст. 12.27 КоАП за оставление места ДТП.
Перечень мероприятий должен быть следующим:
- Водитель выставляет знак аварийной остановки (в населенном пункте за 15 метров до машины, а за городом – в 30 метрах), и включает аварийку.
- Звонит в автоинспекцию и сообщает о том, что сбил животное. Если есть пострадавшие в аварии – вызывает скорую помощь.
- Животное трогать нельзя. Неквалифицированная медицинская помощь может причинить ему еще больший вред. Также после полученных повреждений животное может быть агрессивным и напасть.
- Техническими средствами фото и видеосъемки водитель снимает место происшествия: повреждения, которые получила машина и животное, дорожные особенности, наличие знаков и разметки.
До прибытия на место сотрудников ГИБДД нельзя переставлять автомобиль. Все должно остаться, как есть.
Как назначаются штрафы за сбитых животных
Если водитель сбил животное, нарушив при этом ПДД, то ему назначат штраф по соответствующим статьям КоАП.
Сотрудникам автоинспекции нужно будет установить виновного в инциденте, что не просто. Водитель вправе ходатайствовать о проведении автотехнической экспертизы, которая позволит установить, была ли возможность избежать наезда на животное.
Отсутствие вины в происшествии освобождает водителя от уплаты каких-либо санкций. Но если его признают виновником аварии, нужно будет на основании статьи 1079 ГКРФ выплатить потерпевшей стороне ущерб согласно вышеприведенной таблице.
Всегда ли водители платят штрафы за сбитых животных
Имея полис ОСАГО, водителю не придется возмещать убытки потерпевшей стороне из своего кармана. Это бремя ляжет на страховую компанию виновника, как и в случае ДТП, участниками которого являются владельцы автомобилей.
После того, как ГИБДД вынесет определение, его направят Министерству природы и экологии, которое обратится к страховщику водителя за получением компенсации.
Если же водитель, сбивший животное, не застрахован по ОСАГО, его ждет судебный иск от Минприроды, и компенсацию он выплатит по решению суда из своего кармана.
О ДТП с животным водитель обязан оповестить своего страховщика и предоставить документацию об аварии, оформленную автоинспекцией. Так как штрафы за сбитых животных от 100 рублей до 180 тысяч, лимит по ОСАГО в 400 тысяч без проблем покроет ущерб.
Обладателям страховки КАСКО требуется внимательно прочесть свой страховой договор, чтобы узнать, упоминается ли в перечне страховых случаев ДТП с животным. Если да – возмещать ущерб хозяину животного будет страховая компания, а если нет – сам водитель из собственных средств.
Как получить компенсацию на ремонт своей машины
Если водитель не признан виновным в столкновении с животным, возместить свой ущерб он вправе за счет второго участника аварии – хозяина животного. Но суд потребует доказательств вины хозяина, например, он не следил за своим животным, и потому оно оказалось на трассе.
Полис ОСАГО не позволяет получить компенсацию на ремонт машины, но КАСКО иногда предусматривает такую возможность. Нужно изучить договор, чтобы понять, является ли авария с животным страховым случаем. Если да – страховщик оплатит ремонт машины водителя, если его вины в инциденте нет.
«Практически все страховые компании покрывают риск столкновения с животными по КАСКО, если автомобиль застрахован от повреждений в ДТП. Если повреждения незначительные, и у клиента есть опция выплаты без справок (по кузовным повреждениям обычно это 3-5% от стоимости автомобиля плюс безлимит по стеклянным элементам), то для выплаты достаточно просто заявления в страховую компанию. В ином случае для оформления документов нужно обратиться в ГИБДД (там оформят, как правило, определение об отказе в возбуждении административного дела)», – пояснила 110km.ru вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона «Ренессанс Страхование» Татьяна Никифорович.
«Для владельца автомобиля проблема еще и в том, что для него вырастет стоимость ОСАГО на следующий год. По полису ОСАГО будет проведена выплата компенсации за погибшее животное - возмещение ущерба государству. Например, в случае столкновения с лосем, сумма ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, оценивается в 80 000 рублей (размер выплаты определяется по специальной таблице, утвержденной приказом Минприроды). Эту сумму выплатит страховая компания. Но водитель потеряет право на скидку за безаварийное вождение на следующие годы», - предупредила Татьяна Никифорович.
Штрафы за сбитых на дороге животных, в зависимости от их вида, могут достигать солидных сумм. Поэтому будьте аккуратны при движении за городом.
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