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Автор: Дарья Климова

14 августа 2026, 09:00

Какие системы безопасности используются в современных кроссоверах

Какие системы безопасности используются в современных кроссоверах

Редакция 110km решила разобраться, какие системы безопасности сейчас предлагаются в кроссоверах среднего ценового сегмента. Для примера был взят кроссовер OMODA C7, который позиционируется на российском рынке в ценовом диапазоне 2,7-3,5 млн рублей.

Какие системы безопасности используются в современных кроссоверах

Редакция 110km решила разобраться, какие системы безопасности сейчас предлагаются в кроссоверах среднего ценового сегмента. Для примера был взят кроссовер OMODA C7, который позиционируется на российском рынке в ценовом диапазоне 2,7-3,5 млн рублей.

OMODA C7 появился в России чуть больше года назад. Он оснащен турбированным двигателем 1.6T мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией (DCT7). Кроссовер доступен в переднеприводном исполнении или с интеллектуальной системой полного привода ARDIS.

В дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс» нам рассказали, что технологии безопасности в OMODA C7 можно разделить на три направления. «Это интеллектуальные системы, работа над конструкцией кузова с учетом адаптации под российские условия и решения, связанные с комфортом в салоне во время поездки. Самый полный набор опций представлен в топовой комплектации кроссовера с полным приводом. Но и в начальной версии с передним приводом уже есть довольно редкие для стартовых комплектаций функции. Например, система кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси», - отметил директор по продажам «OMODA Аларм-Моторс» Александр Цылина.

В начальной комплектации OMODA C7 оснащается передними и задними датчиками парковки, системой мониторинга давления и температуры в шинах, системой стабилизации курсовой устойчивости, антиблокировочной тормозной системой, датчиком превышения заданной скорости и ограничителем скорости. В максимальной версии OMODA C7 доступно до 16 интеллектуальных систем безопасности. Адаптивный круиз-контроль поддерживает скорость и дистанцию до автомобиля, находящегося спереди. Предупреждение о фронтальном столкновении выполнено как звуковой сигнал. Система помощи при движении в полосе следит за разметкой и помогает удержать автомобиль в конкретном направлении, при необходимости мягко корректируя его траекторию. Мониторинг слепых зон в нужный момент подает световой сигнал на зеркале, также автомобиль оснащен опцией предупреждения о заднем перекрестном столкновении, что важно, например, при выезде с парковки. Ближний и дальний свет у автомобиля могут переключаться автоматически, что освобождает водителя от лишних движений. При появлении велосипедистов и пешеходов, а также резкой остановке впереди идущих машин, OMODA C7 самостоятельно инициирует экстренное торможение. Также в топовой комплектации кроссовера предусмотрено семь подушек безопасности. Это фронтальные, боковые, шторки и центральная подушка между передними сиденьями, которой нет в начальной и средней версиях.

Среди решений для комфорта в салоне во время поездки мы выделили водительское сиденье. Оно напоминает геймерские кресла и имеет рельефную боковую поддержку, что помогает распределить нагрузку на тело и снизить усталость водителя во время долгих поездок. Для водительского кресла в любой комплектации доступна электрическая регулировка в шести направлениях. Несомненно, это более комфортная опция, чем механическое управление положением сиденья. Так легче менять регулировки во время остановки на светофоре, в пробке или даже в движении. Дополнительно стоит отметить функцию голосового управления, доступную во всех версиях OMODA C7, и появившийся в топовой комплектации 2026 года выпуска проекционный дисплей. 

По данным производителя, до 78% конструкции OMODA C7 выполнено с применением высокопрочной стали. В ключевых зонах используется сталь с пределом прочности до 1500 МПа и термоформованные элементы. Все это направлено на поглощение и распределение энергии удара при столкновении. Для адаптации к российским условиям эксплуатации производитель включил в «зимний пакет» обогрев лобового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, руля и всех сидений (обогрев второго ряда доступен в максимальной комплектации). Для минимизирования последствий воздействия реагентов проведена антикоррозийная обработка кузова и защищена вся электрика, что важно, в том числе, для стабильной работы всех систем безопасности.

На примере OMODA C7 видно, что производители стараются максимально обеспечить системами безопасности уже стартовые комплектации автомобилей в среднем ценовом диапазоне. Разумно, что топовые версии всегда выделяются более широким набором интеллектуальных ассистентов и дополнительных решений в салоне машины, облегчающих водителю управление.

Упомянутые модели: OMODA C7
Упомянутые марки: OMODA
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