Какие сложности возникнут у водителей с предъявлением электронных прав

Ранее мы писали С 1 октября водители смогут предъявлять права в электронном виде Начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников сообщил, что вслед за электронным свидетельством о регистрации ... Читать далее

Предполагается, что в мобильном приложении будет генерироваться QR-код водительского удостоверения, который сотрудник ГИБДД сможет распознавать при помощи программы в служебном планшете. Пока водители обязаны возить с собой и «бумажные» права, но со временем их полностью заменит цифровая копия, как это уже произошло с ПТС. Эксперты рассказали «Известиям» , какие нюансы могут помешать водителям воспользоваться передовой разработкой.

Прежде всего, проблемой могут стать технические ограничения, считает Игорь Моржаретто. На многих участках федеральных трасс интернет работает неустойчиво, а местами отсутствует даже сотовая связь. Ян Хайцеэр указал на психологическую составляющую. Водители привыкли к бумажным документам, а приложение «Госулуги.Авто» за год работы не получило широкого распространения. Сейчас им пользуются не более 4% всех российских автомобилистов. Адвокат Сергей Радько подчеркнул, что необходимо сначала внести изменения в ПДД. Пока закон предписывает водителям иметь при себе бумажные оригиналы документов: СТС и права.

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