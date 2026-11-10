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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

10 ноября 2026, 18:36

Советские мотоциклы и мотороллеры: от послевоенных машин до последних серий

Советские мотоциклы и мотороллеры: от послевоенных машин до последних серий

На чем ездили наши деды: легендарные советские мотоциклы и мотороллеры от послевоенных машин до последних серий

Советские мотоциклы и мотороллеры: от послевоенных машин до последних серий

В советском мотопарке соседствовали скоростная «Планета-Спорт» и сельский «Восход». Для перевозки грузов служил «Муравей». Разбираем, чем запомнились десять популярных моделей и какие конструктивные особенности сделали их востребованными в городе и за его пределами.

В советском мотопарке соседствовали скоростная «Планета-Спорт» и сельский «Восход». Для перевозки грузов служил «Муравей». Разбираем, чем запомнились десять популярных моделей и какие конструктивные особенности сделали их востребованными в городе и за его пределами.

История советского мотоциклостроения — это не просто перечень моделей и технических характеристик. Это отражение эпохи, когда двухколесная техника была не роскошью, а насущной необходимостью для миллионов граждан. В условиях, когда легковых автомобилей катастрофически не хватало, именно мотоциклы, мотороллеры и трехколесные грузовички становились верными помощниками в городе и деревне. 

Эта статья рассказывает о ключевых машинах советского мотоциклетного парка — от тяжелого М-62 и спортивной «Планеты-Спорт» до «деревенского» «Восхода» и трехколесного «Муравья», — показывая, как инженерная мысль и реальные потребности людей создавали технику, которую ценили за скорость, надежность и возможность работы в самых разных условиях.

Тяжелые машины и милицейская служба: М-62

В начале 1950-х тяжелый мотоцикл М-62 с коляской оказался в составе предприятий МВД: первая серия Ирбинского завода почти полностью поступила на службу в милицию. Мотоцикл мощностью 28 л. с. уверенно двигался по шоссе и справлялся с бездорожьем, а его выносливость и простота конструкции перевешивали основные трудности управления.

В розничной продаже М-62 долго не было. Списанные машины могли использовать сотрудники милиции и обычные покупатели, позже появилась версия без коляски. Желающим получить вызов мотоцикла нужно было найти возможность купить его или записаться в очередь. Эта история показывает, почему в СССР ценили скорость роста за доступность и возможность работы техники в разных условиях.

Серийные мотоциклы выпускали заводы в разных городах страны. Пока легковых автомобилей не хватало, покупатель мог выбрать двухколесную технику подходящего класса: тяжелую машину с коляской или спортивную модель. В то время востребованными стали мотороллеры и грузовые варианты.

От спортивных «Планет» до сельскохозяйственных «Восходов»

«ИЖ Планета-Спорт»

На Ижевском заводе серийное производство «ИЖ Планета-Спорт» началось в 1973 году. Инженеры ориентировались на японские мотоциклы, заметно отличавшиеся от техники, созданной по немецким трофейным чертежам. Внешнее сходство с зарубежными образцами дополняли впечатляющие технические характеристики: скорость до 140 км/ч делала модель особенно привлекательной для молодежи.

Для советского мотоцикла в то время такая скорость была выдающейся. «Планета-Спорт» получилась быстрой и эффектной, а качество в эксплуатации помогло ей стать популярнее. Сходство с зарубежными аналогами также связывают с выходом советской модели на международный рынок.

«Восход»

У «Восхода» была другая репутация. Ковровский завод начал выпуск этой одноцилиндровой модели в 1957 году, и особенно охотно ее выбирали сельские жители. Этот мотоцикл прозвали «деревенским».

Дизайном «Восход» уступал «ИЖ» и ряду других моделей, зато его ценили за выносливость и сравнительно редкие поломки. Надежность была особенно важна там, где ремонт выполнялся без доступа к станции обслуживания. Разные поколения проходили модернизацию, и надежность у них сохранялась.

Техника для поездок и перевозки грузов

«Тула-200»

У «Тулы-200» было особое назначение: модель разработана для любителей активного отдыха. Усиленные колеса с широким ободом должны были помочь на трудных участках, двигатель мотороллера «Тулица» форсировали до 13 л. с. Для машины изготовили новую раму, усилили амортизаторы и установили переднюю телескопическую вилку.

Укороченный руль и приподнятые щитки дополняли свет, рассчитанный на поездку по лесистой и болотистой местности. На шоссе «Тула-200» развивала скорость до 90 км/ч. Проходимость и возможность ремонта техники без СТО помогли моделям быстро стать популярными.

«Муравей»

Для небольших перевозок предназначался трехколесный «Муравей», который собирали на Тульском заводе. Его использовали предприятия, перевозившие товары партиями. На нем ездили и сельские жители с дачниками, доставляя небольшие грузы. Выпускались машины с разными вариантами кузова; после нескольких модернизаций «Муравей» остался востребованным помощником.

«Вятка ВП-150»

Иным способом решали бытовые задачи с помощью мотороллера «Вятка ВП-150». Его прототипом стал итальянский Vespa 150GS. Разработкой занимались Центральное экспериментально-конструкторское бюро и инженеры Вятско-Полянского завода.

Для модели предусмотрены обычный вариант для водителя и пассажира, называемый «табуреткой», и трехколесная модификация с небольшим багажником-прицепом. Боковые багажники поворачивались и перевозили личные вещи. Мотороллер привлекал комфортом на дороге, защищая ноги от грязи и ветра, а также трехступенчатой коробкой передач. Им пользовались городские жители, сельские покупатели и женщины.

Послевоенные модели и долгоживущая линейка

«ИЖ-49»

Среди послевоенных машин особое место занимал «ИЖ-49», выпускавшийся Ижевским мотоциклетным заводом. Его двигатель создан на основе агрегата трофейного двигателя DKW NZ 350 и доработан советскими инженерами. В 1951 году завод выпустил крупные партии: одиночные мотоциклы и версии с коляской.

Низкая посадка и передняя вилка, выдвинутая вперед и вверх, придавали «ИЖ-49» характерный облик. Внешний вид и звук двигателя напоминали некоторым владельцам знаменитый Harley-Davidson. Уверенное поведение на дороге и надежная посадка усиливали впечатление от поездки.

М-1А «Москва»

М-1А «Москва» появилась в Москве как первая послевоенная модель местного велосипедного завода. Ее сконструировали по чертежам местных инженеров, разработавших 125-кубовый DKW RT125. После изучения и доработки документации мотоцикл прошел испытания и перешел в серию.

Простая конструкция, однако, легко ремонтировалась, а легкость управления позволила использовать М-1А «Москва» в школе ДОСААФ для обучения молодежи. Позже правительство передало документацию и основные узлы с деталями Минскому заводу велосипедов, но до войны московское предприятие занималось только сборкой велосипедов.

Линия «ИЖ Планета»

Линия «ИЖ Планета» стартовала в 1962 году с модели «ИЖ-56», уже признанной ориентиром для серийного производства. При расширении увеличен гарантийный пробег на 2 тыс. км и гарантии характеристик двигателя. Блочный картер и усовершенствованная коробка передач, расположенная сзади двигателя, включены в обновленную фару.

Новая модель получила более европейские детали декора, стала мощнее и надежнее предшественницы. Выпуск продолжался до 1967 года; за этот период изготовили более полумиллиона машин.

ЗИД-175 4ШП

В числе заводской техники последних лет существования СССР появился квадрацикл ЗИД-175 4ШП. Дегтяревский завод выпустил небольшую партию для езды по шоссе и бездорожью. Несмотря на недоработки, машины быстро раскупили, однако с распадом страны серийное производство моделей ограничилось.

Советская мотоциклетная техника — от милицейского М-62 до спортивной «Планеты-Спорт» и неприхотливого «Восхода» — создавалась в ответ на реальные потребности страны, где автомобиль был роскошью, а дороги требовали выносливости и простоты ремонта. Эти машины не всегда блистали дизайном, но их ценили за надежность, доступность и способность работать там, где другая техника пасовала. История этих моделей показывает, как инженерная мысль и практическая необходимость формировали целую эпоху мотоциклетной культуры, отголоски которой ощущаются и сегодня.

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