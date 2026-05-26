Легенды неба: почему Ту-134, Ту-154, Ил-62 и Як-40 продолжали перевозить пассажиров после 1991 года

Какие советские пассажирские самолеты летали после распада СССР и почему их помнят до сих пор

После распада СССР многие советские пассажирские самолеты еще долго оставались на линии, несмотря на конкуренцию западных моделей. Почему эти машины были востребованы, как они влияли на авиацию новых государств и что стало причиной их ухода - разбираемся в деталях.

Пассажирские самолёты, созданные в СССР, оказались настоящим спасением для авиации на постсоветском пространстве. После 1991 года, когда единая система рухнула, именно эти машины позволили сохранить авиасообщение между городами и странами, несмотря на экономические трудности и отсутствие новых закупок.

Ту-134 стал символом надёжности и простоты. Его узнаваемый силуэт с прозрачным носом и просторным салоном запомнился миллионам пассажиров. В 90-е годы, когда многие авиакомпании были вынуждены сокращать парки, «тушка» продолжала летать даже на самых сложных маршрутах. Простота обслуживания и доступность запчастей делали его незаменимым для региональных перевозок. Однако к 2012 году шумные двигатели и высокий расход топлива вынудили снять последние Ту-134 с регулярных рейсов, хотя отдельные экземпляры до сих пор используются для обучения пилотов и в специальных ведомствах.

Ту-154 — ещё одна легенда советской авиации. С тремя двигателями и вместимостью до 180 пассажиров этот лайнер мог работать в любых климатических условиях — от песчаных бурь до сибирских морозов. После распада Союза он оставался рабочей лошадкой для многих авиакомпаний, ведь западные аналоги были недоступны или слишком дороги. Но с ростом цен на топливо и ужесточением экологических требований эксплуатация Ту-154 стала невыгодной. Последний регулярный рейс в России этот самолёт выполнил в 2020 году, а сегодня его можно встретить разве что в музеях или на специальных рейсах.

Ил-62 — первый советский дальнемагистральный самолёт, способный без посадки пересечь океан. Его четыре двигателя в хвосте и элегантные линии до сих пор вызывают уважение у специалистов. В 90-х Ил-62 продолжал летать на сложных маршрутах в Сибирь и на Дальний Восток, где важнее была надёжность, чем экономия топлива. Со временем, однако, устаревшая начинка и высокий расход керосина сделали эксплуатацию этих машин всё менее оправданной.

Семейство Як-40 и Як-42 стало настоящей опорой для региональных авиалиний. Як-40, рассчитанный на 30 пассажиров, мог работать даже на плохо подготовленных аэродромах, а Як-42 обеспечивал связь между областными центрами и крупными городами. Постепенно их вытеснили более современные и экономичные западные модели, но для многих небольших населённых пунктов именно эти самолёты были последней ниточкой к большой авиации.

Причины ухода советских лайнеров с рынка очевидны: высокий расход топлива, устаревшая авионика, несоответствие новым экологическим и шумовым стандартам. Кроме того, после распада СССР производство запчастей стало сложнее и дороже, а поддерживать старую технику в рабочем состоянии — всё менее выгодно. Тем не менее эти самолёты сыграли ключевую роль в сохранении авиасообщения в трудные годы и оставили заметный след в истории отечественной авиации.

