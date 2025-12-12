ГАЗ-66 уходит в прошлое: кто занял его место среди полноприводных грузовиков

Вместо «шишиги»: какие современные грузовики пришли на смену легендарному ГАЗ-66

ГАЗ-66 давно нуждается в замене. Какие грузовики сегодня занимают его место? В материале сравниваются российские, белорусские, немецкие и турецкие аналоги. Узнайте, чем они отличаются и кто стал новым лидером.

ГАЗ-66 давно нуждается в замене. Какие грузовики сегодня занимают его место? В материале сравниваются российские, белорусские, немецкие и турецкие аналоги. Узнайте, чем они отличаются и кто стал новым лидером.

ГАЗ-66, известный в народе как «шишига», долгие годы был символом проходимости и надежности среди армейских и грузовых грузовиков. Его узнаваемый силуэт и выдающиеся внедорожные качества сделали этот автомобиль настоящей легендой. Однако время не стоит на месте, и сегодня ГАЗ-66 уже не соответствует современным требованиям, уступая место новым моделям.

Классическая конструкция ГАЗ-66 включает рамное шасси, кабину вагонной комплектации и полный привод 4×4. Габариты машины составили 5806×2322×2490 мм, дорожный просвет достигал 315 мм. Снаряженная масса — 3,4 тонны, грузоподъемность — 2 тонны. Под капотом работает бензиновый двигатель V8 мощностью 125-130 л.с., в паре с механической 4-ступенчатой ​​коробкой передачи и двухступенчатой ​​раздаткой. Благодаря самоблокирующимся дифференциалам и простой конструкции, «шишига» уверенно преодолевала бездорожье, развивая до 95 км/ч и проходя до 600 км без дозаправки.

Сегодня в Россию нишу ГАЗ-66 забрал КАМАЗ-43501. Этот грузовик представляет собой рамную основу и вагонную компоновку, но стал заметно крупнее: его длина — 6395 мм, ширина — 2550 мм, высота — 2870 мм. Дорожный просвет увеличился до 320 мм, снаряженная масса выросла до 7,1 тонны. Грузоподъемность теперь составляет 3 тонны. Под капотом — дизельный V-образный мотор КАМАЗ-740 на 240 л.с., работающий с пятиступенчатой ​​механикой и двухступенчатой ​​раздаткой с блокировкой межосевого дифференциала. Максимальная скорость — 100 км/ч, запас хода — не менее 1000 км.

В Беларуси преемником «шишиги» стал Волат (МЗКТ)-500200, выпускаемый Минским заводом колесных тягачей. Этот грузовик также построен по классической схеме: две оси, вагонная кабина, рама и полный привод. Его размеры — 6000×2550×2650 мм, дорожный просвет — 400 мм, масса — 6,4 тонны, грузоподъемность — 3 тонны. Двигатель — российский дизель ЯМЗ-53452 (215 л.с.), пятиступенчатая механика, двухступенчатая раздатка с блокировкой. Подвеска — независимая, пружинная. Максимальная скорость — 95 км/ч, запас хода — 1000 км.

Среди западных источников немецкий MAN TGM MIL 4×4 от Rheinmetall MAN Military Vehicles. Этот грузовик крупнее и тяжелее: длина — 6400 мм, ширина — 2490 мм, высота — 3300 мм, масса — 6,1 тонны, грузоподъемность — 5,8 тонны. Двигатель — дизельная рядная «шестерка» MAN D08 на 240 л.с., 9-ступенчатая механика, двухступенчатая раздатка и постоянный полный привод с блокировками. Максимальная скорость — 110 км/ч, запас хода — 700 км. В линейке есть версия с мотором 320 л.с., автоматической коробкой и грузоподъемностью до 9,5 тонн.

Турецкая компания BMC Otomotive предлагает тактический грузовик BMC 5 Ton 245-16Р. Он отличается размерами: длина — 8750 мм, ширина — 2620 мм, высота — 3150 мм. Снаряженная масса — 8,1 тонны, грузоподъемность — 7,9 тонны. Двигатель — дизель Cummins на 245 л.с., автоматическая шестиступенчатая коробка Allison 3000, раздатка Axletech BT600. Максимальная скорость — 100 км/ч, запас хода — 800 км. В комплектации — лебедка и кресло Run Flat.

Современные преемники ГАЗ-66 стали заметно тяжелее и мощнее, получили дизельные моторы, увеличили грузоподъемность и запас хода. Российские и белорусские модели отличаются компактностью и авиатранспортабельностью, западные аналоги отличаются большей массой и менее ошибочной весовкой по осям. Тем не менее, все они продолжают традиции классической «шишиги», оставаясь востребованными в самых сложных условиях.