Сера, смолы и коррозия: полный разбор последствий перехода на Евро-3 для моторов Евро-5 и Евро-6

Какие современные моторы рискуют выйти из строя из-за бензина Евро-3

Введение бензина стандарта Евро-3 вновь актуализировало вопрос о безопасности для современных автомобилей. Высокое содержание серы и ароматических соединений может привести к серьезным поломкам, особенно в моторах последних поколений. Разбираемся, какие риски несет топливо старого образца и почему это важно для владельцев новых машин.

Введение бензина стандарта Евро-3 вновь актуализировало вопрос о безопасности для современных автомобилей. Высокое содержание серы и ароматических соединений может привести к серьезным поломкам, особенно в моторах последних поколений. Разбираемся, какие риски несет топливо старого образца и почему это важно для владельцев новых машин.

В последние месяцы тема возвращения бензина класса Евро-3 вызывает все большую опасность среди владельцев современных автомобилей. Причина проста: топливо с повышенным содержанием серы и ароматических углеводородов может стать настоящим испытанием для моторов, рассчитанных на высокие экологические стандарты. Особо остро проблема стоит для тех, кто недавно приобрел автомобиль последнего поколения.

Главная угроза кроется в химическом составе топлива. Если в бензине Евро-5 содержание серы ниже минимального, то в Евро-3 этот показатель увеличивается в разы - до 150 мг на килограмм. Это приводит к возникновению агрессивных соединений, которые разрушают внутренние элементы двигателя. Помимо серы, в Евро-3 много ароматических углеводородов, что приводит к образованию смолы и нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Особая уязвимость моторов с автоматическим впрыском топлива. В среднем такие впускные клапаны не омываются бензином, и смолы быстро оседают на металле, нарушая теплоотвод и вызывая перебои в работе. В результате уменьшение мощности двигателя и увеличение расхода топлива, бонусом повышенный риск серьезного ущерба, который увеличивается в разы.

Среди первых жертв - каталитические нейтрализаторы. Керамические соты внутри них находятся под выступами, что приводит к дорогостоящему ремонту. Форсунки и впускные клапаны забиваются смолами, кислородные датчики закрываются нагаром и показывают неверные данные блоку управления, из-за чего нарушается состав топливной смеси. Кроме того, образуются кислоты, вызывающие коррозию металлических деталей выхлопной системы.

Если случайно заправиться Евро-3, серьезных последствий может и не быть. Но при постоянном использовании такого топлива современные моторы, особенно соответствующие стандартам Евро-5 и Евро-6, быстро выходят из строя. Их электроника и конструкции не рассчитаны на подобную нагрузку. В то же время старые автомобили с простыми моторами и карбюраторами переносят Евро-3 без особых проблем.

Владельцам новых машин стоит внимательно следить за качеством топлива и заправляться на проверенных АЗС. В противном случае даже незначительная экономия на бензине может обернуться большими затратами на ремонт. Кстати, интерес к техническим тонкостям современных технологий растёт не только среди автомобилистов: например, как в материале про электровелосипед с мощным мотором.

стандарт Евро-3 был введен в Европе в начале 2000-х и уже давно считается устаревшим. Его использование вновь стало актуальным из-за перебоев с поставками более чистого топлива. Согласно данным, переход на Евро-3 может негативно сказаться на вторичном рынке современных автомобилей, а также увеличить расходы на обслуживание. Важно помнить, что производители не соблюдают гарантийных обязательств при использовании топлива, не соответствующего требованиям автомобиля.