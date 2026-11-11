Топ моделей снегоходов по скорости: чьи рекорды и на что смотреть при покупке

Топ быстрых серийных снегоходов: рекорды, ограничения и выбор техники

В подборке собраны десять снегоходов со скоростью до 206 км/ч. На результат влияют состояние снежной площадки и температура воздуха, а специально подготовленная техника способна разогнаться до 100 км/ч за 1,1 секунды.

В подборке собраны десять снегоходов со скоростью до 206 км/ч. На результат влияют состояние снежной площадки и температура воздуха, а специально подготовленная техника способна разогнаться до 100 км/ч за 1,1 секунды.

Снегоход — это не только утилитарная машина для передвижения по заснеженным территориям, но и техника, способная удивить динамикой. Так, разгон до 100 км/ч за 1,1 секунды предписан специально подготовленному снегоходу для дрэг-заездов. Это отдельный случай: серийная техника ускоряется за сотни секунд, а максимальная скорость зависит не только от двигателя.

Зимой снегоход может заменить мотоцикл тем, кому не хватает поездок в холодное время года. На выбор есть утилитарные, гоночные и горные модели, новые и подержанные. Покупка обходится недешево, особенно в конце осени, когда выпадает первый снег.

Что ограничивает скорость на снегу

Главная практическая сложность скоростных заездов — найти ровную заснеженную площадку размером хотя бы километр на километр. На поле могут возникнуть бугры и пеньки, а на русле реки есть риск попасть в прорубь или промоину. На больших скоростях подобные препятствия опасны и для водителя, и для машины.

Даже свободный участок не гарантирует результата. В рыхлом глубоком снегу снегоход теряет скорость, поэтому важна высота и фоновый покров. На показатель также влияют масса машины, аэродинамический обвес, направление ветра и опыт водителя.

Важна и температура. В материале отмечено: более холодный и плотный воздух лучше обеспечивает двигатель кислородом при сгорании топливовоздушной смеси. В данном примере приведены 135 км/ч при −5 °С и 160–170 км/ч при −30 °С для одного и того же снегохода. Для турбированного двигателя, по соображениям автора исходного материала, температура влияет меньше. Мощность также напрямую связана с надежной скоростью.

Десятка быстрых серийных моделей

Все показатели относятся к стоковым снегоходам без мощностного тюнинга. Первое место занимает BRP Ski-Doo MXZ X 850 E-TEC 2017 года с результатом 206 км/ч. Следом идут BRP Ski-Doo Summit 850 2018 года — 189 км/ч и Polaris RMK Assault 800 2014 года — 180 км/ч. В подборке также указаны BRP Ski-Doo MXZ REV Sport 600HO 2016 г.в. — 172 км/ч; 1999 Polaris RMK 700 — 170 км/ч; 2015 Polaris Switchback Pro-S 800 — 168 км/ч; 1997 г. Polaris XC 600 тройной — 164 км/ч; 2012 BRP Ski-Doo MXZ 600 — 160 км/ч; 2014 Arctic Cat ZR 6000 EL Tigre — 140 км/ч; 2015 Arctic Cat ZR 6000RR — 133 км/ч.

В ближайшем соседстве сравнивают новые модели и машины прошлых лет. За последние 30 лет максимальная скорость снегоходов почти не изменилась, если не считать первых топовых гоночных маршрутов. Первые снежные машины редко преодолевали отметку 40 км/ч, но к 1970-м показатели заметно выросли. Среди исторических примеров названы 1969 г. Massey Ferguson Ski-Whiz со скоростью 61 км/ч, 1970 г. Polaris Charger с результатом 103 км/ч, 1977 г. Polaris TX-L со скоростью 112 км/ч и 1975 г. Mercury Sno-Twister со 138 км/ч.

Обычный штатный снегоход разгоняется до 100 км/ч за 4–6 секунд. Показатель 1,1 секунды относится к специально подготовленной и усиленной версии для дрэг-заезда, а не к серийной машине.

Тем, кто присматривает зимнюю технику для практических задач, пригодится материал о предложении WELS 200RS. Скоростная выборка показывает, насколько сильно результат зависит от условий и подготовки машины.