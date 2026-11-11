Топ моделей снегоходов по скорости: чьи рекорды и на что смотреть при покупке

11 ноября 2026, 21:33
Топ быстрых серийных снегоходов: рекорды, ограничения и выбор техники
Топ быстрых серийных снегоходов: рекорды, ограничения и выбор техники
В подборке собраны десять снегоходов со скоростью до 206 км/ч. На результат влияют состояние снежной площадки и температура воздуха, а специально подготовленная техника способна разогнаться до 100 км/ч за 1,1 секунды.
Снегоход — это не только утилитарная машина для передвижения по заснеженным территориям, но и техника, способная удивить динамикой. Так, разгон до 100 км/ч за 1,1 секунды предписан специально подготовленному снегоходу для дрэг-заездов. Это отдельный случай: серийная техника ускоряется за сотни секунд, а максимальная скорость зависит не только от двигателя.
Зимой снегоход может заменить мотоцикл тем, кому не хватает поездок в холодное время года. На выбор есть утилитарные, гоночные и горные модели, новые и подержанные. Покупка обходится недешево, особенно в конце осени, когда выпадает первый снег.
Что ограничивает скорость на снегу
Главная практическая сложность скоростных заездов — найти ровную заснеженную площадку размером хотя бы километр на километр. На поле могут возникнуть бугры и пеньки, а на русле реки есть риск попасть в прорубь или промоину. На больших скоростях подобные препятствия опасны и для водителя, и для машины.
Даже свободный участок не гарантирует результата. В рыхлом глубоком снегу снегоход теряет скорость, поэтому важна высота и фоновый покров. На показатель также влияют масса машины, аэродинамический обвес, направление ветра и опыт водителя.
Важна и температура. В материале отмечено: более холодный и плотный воздух лучше обеспечивает двигатель кислородом при сгорании топливовоздушной смеси. В данном примере приведены 135 км/ч при −5 °С и 160–170 км/ч при −30 °С для одного и того же снегохода. Для турбированного двигателя, по соображениям автора исходного материала, температура влияет меньше. Мощность также напрямую связана с надежной скоростью.
Десятка быстрых серийных моделей
Все показатели относятся к стоковым снегоходам без мощностного тюнинга. Первое место занимает BRP Ski-Doo MXZ X 850 E-TEC 2017 года с результатом 206 км/ч. Следом идут BRP Ski-Doo Summit 850 2018 года — 189 км/ч и Polaris RMK Assault 800 2014 года — 180 км/ч. В подборке также указаны BRP Ski-Doo MXZ REV Sport 600HO 2016 г.в. — 172 км/ч; 1999 Polaris RMK 700 — 170 км/ч; 2015 Polaris Switchback Pro-S 800 — 168 км/ч; 1997 г. Polaris XC 600 тройной — 164 км/ч; 2012 BRP Ski-Doo MXZ 600 — 160 км/ч; 2014 Arctic Cat ZR 6000 EL Tigre — 140 км/ч; 2015 Arctic Cat ZR 6000RR — 133 км/ч.
В ближайшем соседстве сравнивают новые модели и машины прошлых лет. За последние 30 лет максимальная скорость снегоходов почти не изменилась, если не считать первых топовых гоночных маршрутов. Первые снежные машины редко преодолевали отметку 40 км/ч, но к 1970-м показатели заметно выросли. Среди исторических примеров названы 1969 г. Massey Ferguson Ski-Whiz со скоростью 61 км/ч, 1970 г. Polaris Charger с результатом 103 км/ч, 1977 г. Polaris TX-L со скоростью 112 км/ч и 1975 г. Mercury Sno-Twister со 138 км/ч.
Обычный штатный снегоход разгоняется до 100 км/ч за 4–6 секунд. Показатель 1,1 секунды относится к специально подготовленной и усиленной версии для дрэг-заезда, а не к серийной машине.
Тем, кто присматривает зимнюю технику для практических задач, пригодится материал о предложении WELS 200RS. Скоростная выборка показывает, насколько сильно результат зависит от условий и подготовки машины.
Похожие материалы
-
11.11.2026, 21:01
Какой выбрать снегоход для рыхлого снега: плавучесть, управляемость и характер модели
На целине проходимость зависит от площади гусеницы и грунтозацепов, а геометрия подвески помогает машине держаться на снегу. Разбираем пять моделей для рыхлого снега и объясняем, почему мощная техника не заменяет опыт райдера. Подборка подготовлена с отсылкой к мнению экспертов.Читать далее
-
11.11.2026, 20:33
Списанный мотоцикл: как советская мототехника становилась мечтой и легендой
В СССР за новой техникой могли записываться на годы, а списанный мотоцикл для милиции становился редкой удачей. Вспоминаем семь моделей, которые ценили за скорость и способность справляться с плохими дорогами; ремонтировать их также было просто.Читать далее
-
11.11.2026, 20:02
«Уральская Тайга»: экспедиционная версия мотоцикла «Урал», которая вышла ограниченной серией
В 2010 году Ирбитский завод выпустил всего 27 экземпляров Ural Taiga. Коляску оснастили ручной лебедкой и запасным колесом, предусмотрели дополнительное топливо. Полноприводная конструкция Gear Up легла в основу модели, цена которой составляла 13 999 долларов.Читать далее
-
11.11.2026, 19:27
Почему дизельное топливо на заправках вдруг стало дороже бензина и вернётся ли прежняя выгода?
Дизель больше не дешевый вариант. Новые стандарты и технологии меняют рынок. Узнайте, что влияет на стоимость топлива. Эксперты объясняют неожиданные перемены в ценообразовании на АЗС.Читать далее
-
11.11.2026, 15:03
Шесть доступных внедорожников для дачи: какие авто не боятся бездорожья
Сезон поездок на дачу открыт. Дороги стали настоящим испытанием для машин. Эксперты выделили шесть моделей. Они справятся с бездорожьем и не разорят владельца.Читать далее
-
11.11.2026, 14:39
Десятка надежных премиальных кроссоверов: какие модели избавят от дорогого ремонта
Эксперты сравнили надежность премиальных кроссоверов. Некоторые модели удивили результатами. Владелец какого из них может забыть о частых визитах в сервис. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2026, 12:51
Проверка шин перед зимним сезоном: как вовремя заметить износ
Перед холодами состояние протектора стоит проверить на всех колесах: изношенная резина хуже отводит воду и увеличивает тормозной путь. Золотистый кант десятирублевой монеты шириной около 1,8 мм даст лишь предварительный ориентир.Читать далее
-
11.11.2026, 09:40
Какой выбрать снегоход: гид по моделям и критериям выбора
В подборке девять снегоходов для хозяйственных задач и зимних поездок, включая охоту: от утилитарных Ski-Doo и IRBIS до компактных моделей, которые помещаются в багажник. Сравниваем заявленные характеристики и разбираем, что учитывать при выборе.Читать далее
-
11.11.2026, 09:08
Почему машины меняют цвет: как работают эффектные покрытия и какие они бывают и что выбрать
Автомобильная отделка может менять оттенок при нагреве и переливаться на свету; некоторые покрытия напоминают бархат на ощупь. В подборке - десять необычных решений и модели, на которых они встречаются. Часть подходит скорее для шоу, чем для повседневных поездок.Читать далее
-
11.11.2026, 08:46
Почему долгий прогрев зимой вредит двигателю больше, чем помогает
Длительная работа на холостом ходу расходует топливо, а резкое нажатие на газ после запуска увеличивает нагрузку на холодный мотор. Автор канала Pro авто объяснил, сколько ждать перед поездкой и какие меры важны для безопасного зимнего старта.Читать далее
Похожие материалы
-
11.11.2026, 21:01
Какой выбрать снегоход для рыхлого снега: плавучесть, управляемость и характер модели
На целине проходимость зависит от площади гусеницы и грунтозацепов, а геометрия подвески помогает машине держаться на снегу. Разбираем пять моделей для рыхлого снега и объясняем, почему мощная техника не заменяет опыт райдера. Подборка подготовлена с отсылкой к мнению экспертов.Читать далее
-
11.11.2026, 20:33
Списанный мотоцикл: как советская мототехника становилась мечтой и легендой
В СССР за новой техникой могли записываться на годы, а списанный мотоцикл для милиции становился редкой удачей. Вспоминаем семь моделей, которые ценили за скорость и способность справляться с плохими дорогами; ремонтировать их также было просто.Читать далее
-
11.11.2026, 20:02
«Уральская Тайга»: экспедиционная версия мотоцикла «Урал», которая вышла ограниченной серией
В 2010 году Ирбитский завод выпустил всего 27 экземпляров Ural Taiga. Коляску оснастили ручной лебедкой и запасным колесом, предусмотрели дополнительное топливо. Полноприводная конструкция Gear Up легла в основу модели, цена которой составляла 13 999 долларов.Читать далее
-
11.11.2026, 19:27
Почему дизельное топливо на заправках вдруг стало дороже бензина и вернётся ли прежняя выгода?
Дизель больше не дешевый вариант. Новые стандарты и технологии меняют рынок. Узнайте, что влияет на стоимость топлива. Эксперты объясняют неожиданные перемены в ценообразовании на АЗС.Читать далее
-
11.11.2026, 15:03
Шесть доступных внедорожников для дачи: какие авто не боятся бездорожья
Сезон поездок на дачу открыт. Дороги стали настоящим испытанием для машин. Эксперты выделили шесть моделей. Они справятся с бездорожьем и не разорят владельца.Читать далее
-
11.11.2026, 14:39
Десятка надежных премиальных кроссоверов: какие модели избавят от дорогого ремонта
Эксперты сравнили надежность премиальных кроссоверов. Некоторые модели удивили результатами. Владелец какого из них может забыть о частых визитах в сервис. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2026, 12:51
Проверка шин перед зимним сезоном: как вовремя заметить износ
Перед холодами состояние протектора стоит проверить на всех колесах: изношенная резина хуже отводит воду и увеличивает тормозной путь. Золотистый кант десятирублевой монеты шириной около 1,8 мм даст лишь предварительный ориентир.Читать далее
-
11.11.2026, 09:40
Какой выбрать снегоход: гид по моделям и критериям выбора
В подборке девять снегоходов для хозяйственных задач и зимних поездок, включая охоту: от утилитарных Ski-Doo и IRBIS до компактных моделей, которые помещаются в багажник. Сравниваем заявленные характеристики и разбираем, что учитывать при выборе.Читать далее
-
11.11.2026, 09:08
Почему машины меняют цвет: как работают эффектные покрытия и какие они бывают и что выбрать
Автомобильная отделка может менять оттенок при нагреве и переливаться на свету; некоторые покрытия напоминают бархат на ощупь. В подборке - десять необычных решений и модели, на которых они встречаются. Часть подходит скорее для шоу, чем для повседневных поездок.Читать далее
-
11.11.2026, 08:46
Почему долгий прогрев зимой вредит двигателю больше, чем помогает
Длительная работа на холостом ходу расходует топливо, а резкое нажатие на газ после запуска увеличивает нагрузку на холодный мотор. Автор канала Pro авто объяснил, сколько ждать перед поездкой и какие меры важны для безопасного зимнего старта.Читать далее