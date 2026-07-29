Можно ли ездить днем с включенными габаритами вместо фар ближнего света - водителям дали ответ

Какие световые приборы разрешено использовать днем по ПДД - штрафы и нюансы

Водителям важно знать, какие световые приборы действительно разрешены для движения днем. Нарушение этого требования может привести к штрафу, а неправильный выбор влияет на безопасность и расходы на обслуживание. Эксперты объясняют, что предписывает ПДД и почему вопрос актуален именно сейчас.

Водителям важно знать, какие световые приборы действительно разрешены для движения днем. Нарушение этого требования может привести к штрафу, а неправильный выбор влияет на безопасность и расходы на обслуживание. Эксперты объясняют, что предписывает ПДД и почему вопрос актуален именно сейчас.

Вопрос о том, какие световые приборы использовать днем, остается актуальным для многих российских водителей. Несмотря на четкие требования ПДД, на дорогах можно встретить автомобили с разными вариантами освещения: кто-то включает ближний свет, кто-то габаритные огни, а некоторые предпочитают противотуманные фары или современные дневные ходовые огни (ДХО). Такая разница в подходах часто приводит к спорам и штрафам.

Главная задача дневного освещения – не освещать дорогу, а сделать автомобиль заметным для других участников движения. Исследования показывают, что машины с включенными фарами раньше попадают в поле зрения водителей, особенно в городе и при плохой погоде. Именно поэтому в ПДД предусмотрено требование: в светлое время суток при движении должны быть включены фары ближнего света, противотуманные фары или ДХО.

Использование ближнего света днем ​​— самый простой и верный способ. Однако в этом варианте есть минусы: стандартные лампы накаливания не рассчитаны на постоянную работу, их ресурс ограничен, замена на современных автомобилях может оказаться дорогой и сложной. Иногда для решения этой проблемы частично разбирают переднюю часть или световой модуль машины.

В поисках компромисса многие водители выбирают противотуманные фары. Их лампы дешевле, их проще менять, нагрузка на электросеть минимальна. Еще более удобный вариант – штатные ДХО, которые устанавливаются на все новые автомобили. Обычно это светодиоды: они выключаются, экономичны и не требуют регулярного обслуживания.

Габаритные огни днем ​​использовать нельзя - это прямое нарушение ПДД. Мощности этих ламп недостаточно, чтобы сделать машину заметной при дневном свете. Габариты нужны для видимости автомобиля в темноте или при плохом обзоре, но не для повседневной езды. За такое нарушение предусмотрен штраф 500 рублей по статье 12.20 КоАП РФ.

Водителям важно помнить: выбор между ближним светом, противотуманками и ДХО - вопрос не только соблюдения закона, но и безопасности. Как отмечают специалисты, неправильное использование световых приборов может привести к возникновению аварийной ситуации, особенно на трассе. Кстати, опытные водители часто используют дополнительные приемы для повышения безопасности, например, старт со второй передачи на сложных дорогах — подробнее об этом можно узнать в материале о выборе передачи при старте в сложных условиях .

В России с 2010 года водители обязаны соблюдать требование о включении световых приборов ежедневно, вне зависимости от времени года. ДХО должны автоматически выключаться при включении ближнего света. Соблюдение этих правил не только позволяет снизить лишние расходы на штрафы, но и реально повышает безопасность на дороге.