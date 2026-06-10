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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

10 июня 2026, 12:12

Какие услуги автосервисы навязывают чаще всего: мнение эксперта и реальные примеры

Какие услуги автосервисы навязывают чаще всего: мнение эксперта и реальные примеры

Вас когда‑нибудь разводили в автосервисе? Разбираем типичные схемы обмана и учимся отстаивать свои права

Какие услуги автосервисы навязывают чаще всего: мнение эксперта и реальные примеры

Мало кто задумывается, что в автосервисах часто предлагают заменить целый узел вместо ремонта одной детали. Эксперт объяснил, почему так происходит и как не переплатить за ненужные работы. Какие уловки используют мастера, что важно знать каждому водителю и почему сейчас стоит быть особенно внимательным - разбираемся в деталях.

Мало кто задумывается, что в автосервисах часто предлагают заменить целый узел вместо ремонта одной детали. Эксперт объяснил, почему так происходит и как не переплатить за ненужные работы. Какие уловки используют мастера, что важно знать каждому водителю и почему сейчас стоит быть особенно внимательным - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов вопрос честности автосервисов остается крайне актуальным: от выбора мастерской напрямую зависит не только стоимость ремонта, но и безопасность на дороге. Как отмечают специалисты, многие водители сталкиваются с ситуациями, когда им навязывают дорогостоящие услуги, которые на деле можно было бы заменить более простым и дешевым ремонтом. Это особенно важно сейчас, когда цены на автозапчасти и обслуживание продолжают расти, а найти действительно надежный сервис становится все сложнее.

По информации «Газета.Ru», директор по сопровождению партнеров в международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Самойлов рассказал, что чаще всего обман происходит в тех случаях, когда клиенту сложно самостоятельно оценить объем необходимых работ. Речь идет о ремонте двигателя, коробки передач, рулевого управления и электроники - то есть о сложных и скрытых узлах, где без специального опыта понять реальное состояние деталей практически невозможно.

Одна из самых распространенных схем - предложение заменить целый узел в сборе вместо ремонта отдельной детали. Например, вместо замены изношенного элемента рулевой рейки или генератора, клиенту настойчиво советуют установить новый агрегат целиком. Такая практика чаще встречается в небольших сервисах, где контроль за качеством и прозрачностью расчетов минимален. В результате водитель переплачивает в разы, хотя зачастую можно было ограничиться локальным ремонтом.

Еще одна проблема - отсутствие прозрачности в общении с клиентом. Мастера не всегда объясняют причину поломки, не предлагают альтернативные варианты решения и не обсуждают наиболее экономичный способ устранения неисправности. В крупных сертифицированных сетях, по словам Самойлова, ситуация иная: там действуют четкие регламенты, открытые прайс-листы и внутренний контроль качества, что снижает риск навязывания ненужных работ.

Стоит отметить, что подобные уловки встречаются не только в сфере ремонта, но и при оформлении дополнительных услуг. Например, при покупке автомобиля в кредит часто предлагают оформить GAP-страхование, о нюансах которого мало кто знает. Как показал опыт, многие водители соглашаются на такие предложения, не разобравшись в деталях, что приводит к лишним расходам.

Для справки: по данным экспертов, наибольший риск столкнуться с навязыванием ненужных услуг возникает при ремонте сложных агрегатов, где диагностика требует специального оборудования. Важно помнить, что клиент всегда вправе запросить разъяснения по каждой позиции в счете, а также узнать о возможности ремонта вместо полной замены. Кроме того, стоит выбирать сервисы с хорошей репутацией и прозрачной системой расчетов. В условиях роста цен и дефицита некоторых запчастей внимательность и грамотный подход к обслуживанию автомобиля становятся особенно важными для сохранения бюджета и уверенности на дороге.

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