Какие кроссоверы оснащены самыми надёжными вариаторами - рейтинг эксперта

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 15:44

Какие вариаторы на кроссоверах реально служат до 300 000 км: рейтинг по надежности

Какие вариаторы на кроссоверах реально служат до 300 000 км: рейтинг по надежности

Какие кроссоверы оснащены самыми надёжными вариаторами - рейтинг эксперта

Какие вариаторы на кроссоверах реально служат до 300 000 км: рейтинг по надежности

Эксперт назвал три вариатора, которые способны выдержать до 300 000 км на кроссоверах. Мало кто знает, что даже у самых надежных есть слабые места. Какие модели попали в топ, что грозит при неправильном обслуживании и почему важно следить за маслом - объясняем подробно.

Эксперт назвал три вариатора, которые способны выдержать до 300 000 км на кроссоверах. Мало кто знает, что даже у самых надежных есть слабые места. Какие модели попали в топ, что грозит при неправильном обслуживании и почему важно следить за маслом - объясняем подробно.

Для российских владельцев кроссоверов вопрос надежности вариатора становится все более актуальным: ремонт этих агрегатов обходится недешево, а замена - еще дороже. Обозреватель журнала «За рулем» Александр Виноградов выделил три вариатора, которые способны пройти до 300 000 км без капитального ремонта, если соблюдать простые правила эксплуатации. Это особенно важно сейчас, когда многие автомобилисты выбирают кроссоверы для повседневных поездок и дальних путешествий.

На третьем месте в рейтинге оказался Jatco 016E - самый распространенный вариатор на российском рынке. Его можно встретить на таких моделях, как Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Outlander, Nissan Qashqai и X-Trail, а также на Renault Arkana, Kaptur и Duster второго поколения с турбомотором 1,3 литра. В последнее время этот агрегат устанавливают и на Lada Vesta и Iskra под индексом CVT18. Главная особенность - усиленный ремень с увеличенным диаметром, что позволяет лучше справляться с нагрузками. Однако уязвимость проявляется при заезде на бордюр задним ходом с упором передних колес: это может привести к ускоренному износу. Виноградов советует менять трансмиссионную жидкость каждые 40 тысяч километров, используя только оригинальную NS-3 - применение NS-2 приводит к поломке. Ожидаемый ресурс - 250-300 тысяч километров, но только при регулярном обслуживании.

Второе место занял вариатор Toyota K114F, который устанавливается на Toyota RAV4, C-HR и минивэн Noah. Эта трансмиссия также требует особого внимания к чистоте масла: его рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров, заливая около семи литров. Грязное масло негативно влияет на работу соленоидов и может привести к проворачиванию втулки масляного насоса. Эксперт подчеркивает важность контроля состояния теплообменника - перегрев для этого вариатора крайне опасен. Длительные пробуксовки и экстремальный офф-роуд лучше исключить. При грамотной эксплуатации ресурс агрегата достигает 250-300 тысяч километров.

Лидером рейтинга стал Subaru Lineatronic II (TR580), который встречается на Subaru Forester пятого и шестого поколений, Outback текущего и предыдущего поколений, а также на обеих генерациях Subaru XV. Лучшие экземпляры этой трансмиссии выпущены в 2017-2018 годах. Важное преимущество - устойчивость к кратковременным пробуксовкам, однако перегрев категорически противопоказан. Виноградов рекомендует регулярно очищать теплообменник и менять масло каждые 60 тысяч километров (6-7 литров при частичной или 12 литров при полной замене). Грязное масло быстро выводит из строя соленоиды и подшипник ведущего вала, а при запущенных проблемах могут появиться повреждения на конусах. При правильном обслуживании ресурс превышает 300 тысяч километров.

Стоит отметить, что полностью безупречных вариаторов не существует - даже самые надежные требуют внимательного отношения и своевременного обслуживания. Традиционные гидромеханические трансмиссии по-прежнему считаются более выносливыми, но современные вариаторы способны конкурировать с ними по ресурсу при грамотной эксплуатации. Важно помнить: экономия на масле и игнорирование регламентных работ может привести к дорогостоящему ремонту.

Интересно, что вопросы надежности кроссоверов и их компонентов становятся все более актуальными на фоне роста числа аварий и сложных дорожных ситуаций. Например, недавно эксперты обратили внимание, что более 30% ДТП в России происходят именно на перекрестках - подробности и причины этой тенденции можно узнать в материале о новых программах по безопасности на дорогах. Это еще раз подчеркивает, насколько важно не только выбирать надежные агрегаты, но и следить за их состоянием, чтобы избежать неприятных последствий на дороге.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: вариаторы требуют более частой замены масла по сравнению с классическими автоматами; использование неоригинальных жидкостей может привести к серьезным поломкам; перегрев - главный враг любой современной трансмиссии. Для тех, кто планирует долгую эксплуатацию кроссовера, регулярное обслуживание становится не просто рекомендацией, а необходимостью.

Упомянутые марки: Toyota, Subaru, Nissan, Renault, Mitsubishi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Субару, Ниссан, Рено, Митсубиси

Похожие материалы Тойота, Субару, Ниссан, Рено, Митсубиси

Tenet Plus L6: российский кроссовер с необычным дизайном и стартом продаж в 2026
Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Благовещенск Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться