Какие кроссоверы оснащены самыми надёжными вариаторами - рейтинг эксперта

Какие вариаторы на кроссоверах реально служат до 300 000 км: рейтинг по надежности

Эксперт назвал три вариатора, которые способны выдержать до 300 000 км на кроссоверах. Мало кто знает, что даже у самых надежных есть слабые места. Какие модели попали в топ, что грозит при неправильном обслуживании и почему важно следить за маслом - объясняем подробно.

Эксперт назвал три вариатора, которые способны выдержать до 300 000 км на кроссоверах. Мало кто знает, что даже у самых надежных есть слабые места. Какие модели попали в топ, что грозит при неправильном обслуживании и почему важно следить за маслом - объясняем подробно.

Для российских владельцев кроссоверов вопрос надежности вариатора становится все более актуальным: ремонт этих агрегатов обходится недешево, а замена - еще дороже. Обозреватель журнала «За рулем» Александр Виноградов выделил три вариатора, которые способны пройти до 300 000 км без капитального ремонта, если соблюдать простые правила эксплуатации. Это особенно важно сейчас, когда многие автомобилисты выбирают кроссоверы для повседневных поездок и дальних путешествий.

На третьем месте в рейтинге оказался Jatco 016E - самый распространенный вариатор на российском рынке. Его можно встретить на таких моделях, как Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Outlander, Nissan Qashqai и X-Trail, а также на Renault Arkana, Kaptur и Duster второго поколения с турбомотором 1,3 литра. В последнее время этот агрегат устанавливают и на Lada Vesta и Iskra под индексом CVT18. Главная особенность - усиленный ремень с увеличенным диаметром, что позволяет лучше справляться с нагрузками. Однако уязвимость проявляется при заезде на бордюр задним ходом с упором передних колес: это может привести к ускоренному износу. Виноградов советует менять трансмиссионную жидкость каждые 40 тысяч километров, используя только оригинальную NS-3 - применение NS-2 приводит к поломке. Ожидаемый ресурс - 250-300 тысяч километров, но только при регулярном обслуживании.

Второе место занял вариатор Toyota K114F, который устанавливается на Toyota RAV4, C-HR и минивэн Noah. Эта трансмиссия также требует особого внимания к чистоте масла: его рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров, заливая около семи литров. Грязное масло негативно влияет на работу соленоидов и может привести к проворачиванию втулки масляного насоса. Эксперт подчеркивает важность контроля состояния теплообменника - перегрев для этого вариатора крайне опасен. Длительные пробуксовки и экстремальный офф-роуд лучше исключить. При грамотной эксплуатации ресурс агрегата достигает 250-300 тысяч километров.

Лидером рейтинга стал Subaru Lineatronic II (TR580), который встречается на Subaru Forester пятого и шестого поколений, Outback текущего и предыдущего поколений, а также на обеих генерациях Subaru XV. Лучшие экземпляры этой трансмиссии выпущены в 2017-2018 годах. Важное преимущество - устойчивость к кратковременным пробуксовкам, однако перегрев категорически противопоказан. Виноградов рекомендует регулярно очищать теплообменник и менять масло каждые 60 тысяч километров (6-7 литров при частичной или 12 литров при полной замене). Грязное масло быстро выводит из строя соленоиды и подшипник ведущего вала, а при запущенных проблемах могут появиться повреждения на конусах. При правильном обслуживании ресурс превышает 300 тысяч километров.

Стоит отметить, что полностью безупречных вариаторов не существует - даже самые надежные требуют внимательного отношения и своевременного обслуживания. Традиционные гидромеханические трансмиссии по-прежнему считаются более выносливыми, но современные вариаторы способны конкурировать с ними по ресурсу при грамотной эксплуатации. Важно помнить: экономия на масле и игнорирование регламентных работ может привести к дорогостоящему ремонту.

Интересно, что вопросы надежности кроссоверов и их компонентов становятся все более актуальными на фоне роста числа аварий и сложных дорожных ситуаций. Например, недавно эксперты обратили внимание, что более 30% ДТП в России происходят именно на перекрестках - подробности и причины этой тенденции можно узнать в материале о новых программах по безопасности на дорогах. Это еще раз подчеркивает, насколько важно не только выбирать надежные агрегаты, но и следить за их состоянием, чтобы избежать неприятных последствий на дороге.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: вариаторы требуют более частой замены масла по сравнению с классическими автоматами; использование неоригинальных жидкостей может привести к серьезным поломкам; перегрев - главный враг любой современной трансмиссии. Для тех, кто планирует долгую эксплуатацию кроссовера, регулярное обслуживание становится не просто рекомендацией, а необходимостью.