Седан или универсал? Покупатели LADA Iskra сделали неожиданный выбор: кто проиграл гонку

23 декабря 2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.
Российский рынок автомобилей продолжает удивлять: LADA Iskra, едва появившись в продаже, уже успела закрепиться в числе лидеров по популярности. Как сообщает Автостат, наибольший интерес у покупателей вызывают две версии этой модели - седан и универсал SW Cross. Вместе они обеспечивают подавляющее большинство сделок, оставляя классический универсал далеко позади.
По данным дилерской сети «Прагматика», на долю седана и SW Cross приходится 84% всех реализованных Iskra. Оставшиеся 16% - это стандартный универсал, который, судя по всему, не смог завоевать сердца автолюбителей. Причины такого распределения спроса кроются не только в дизайне, но и в практичности: кросс-универсал с увеличенным клиренсом и защитным обвесом явно пришелся по вкусу тем, кто часто сталкивается с российскими дорогами.
Интересно, что большинство покупателей LADA Iskra по-прежнему отдают предпочтение механической коробке передач. Около двух третей всех проданных машин оснащены именно «механикой». Автоматическая трансмиссия, несмотря на всеобщую тенденцию к автоматизации, пока не может конкурировать по популярности с классическим вариантом. Возможно, дело в цене или в привычках российских водителей, которые ценят надежность и простоту обслуживания.
Еще один любопытный момент - выбор двигателя. Абсолютное большинство сделок (87%) приходится на автомобили с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. Менее мощная версия на 90 л.с. интересует лишь 13% покупателей. Это говорит о том, что даже в сегменте доступных автомобилей россияне все чаще выбирают более динамичные и уверенные в движении варианты.
Стартовая стоимость LADA Iskra начинается от 1 249 000 рублей за седан в базовой комплектации Comfort с 90-сильным двигателем и механической коробкой. Однако, как показывает практика, большинство клиентов готовы доплатить за дополнительные «лошади» и более современное оснащение. Варианты с 106-сильным мотором и шестиступенчатой механикой или автоматом пользуются повышенным спросом, несмотря на более высокую цену.
По итогам 51-й недели 2025 года, как отмечает Автостат, LADA Iskra впервые вошла в десятку самых продаваемых моделей на российском рынке, заняв восьмое место. Такой результат для новинки - серьезный успех, особенно на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских и корейских брендов.
