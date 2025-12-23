Седан или универсал? Покупатели LADA Iskra сделали неожиданный выбор: кто проиграл гонку

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

23 декабря 2025, 09:26

LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.

Российский рынок автомобилей продолжает удивлять: LADA Iskra, едва появившись в продаже, уже успела закрепиться в числе лидеров по популярности. Как сообщает Автостат, наибольший интерес у покупателей вызывают две версии этой модели - седан и универсал SW Cross. Вместе они обеспечивают подавляющее большинство сделок, оставляя классический универсал далеко позади.

По данным дилерской сети «Прагматика», на долю седана и SW Cross приходится 84% всех реализованных Iskra. Оставшиеся 16% - это стандартный универсал, который, судя по всему, не смог завоевать сердца автолюбителей. Причины такого распределения спроса кроются не только в дизайне, но и в практичности: кросс-универсал с увеличенным клиренсом и защитным обвесом явно пришелся по вкусу тем, кто часто сталкивается с российскими дорогами.

Интересно, что большинство покупателей LADA Iskra по-прежнему отдают предпочтение механической коробке передач. Около двух третей всех проданных машин оснащены именно «механикой». Автоматическая трансмиссия, несмотря на всеобщую тенденцию к автоматизации, пока не может конкурировать по популярности с классическим вариантом. Возможно, дело в цене или в привычках российских водителей, которые ценят надежность и простоту обслуживания.

Еще один любопытный момент - выбор двигателя. Абсолютное большинство сделок (87%) приходится на автомобили с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. Менее мощная версия на 90 л.с. интересует лишь 13% покупателей. Это говорит о том, что даже в сегменте доступных автомобилей россияне все чаще выбирают более динамичные и уверенные в движении варианты.

Стартовая стоимость LADA Iskra начинается от 1 249 000 рублей за седан в базовой комплектации Comfort с 90-сильным двигателем и механической коробкой. Однако, как показывает практика, большинство клиентов готовы доплатить за дополнительные «лошади» и более современное оснащение. Варианты с 106-сильным мотором и шестиступенчатой механикой или автоматом пользуются повышенным спросом, несмотря на более высокую цену.

По итогам 51-й недели 2025 года, как отмечает Автостат, LADA Iskra впервые вошла в десятку самых продаваемых моделей на российском рынке, заняв восьмое место. Такой результат для новинки - серьезный успех, особенно на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских и корейских брендов.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
