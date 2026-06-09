Как бутылка воды в машине может привести к пожару: опасности, о которых вы не подозревали

9 июня 2026, 14:09
Какие вещи в машине могут привести к взрыву или пожару летом
Какие вещи в машине могут привести к взрыву или пожару летом
Летняя жара превращает салон автомобиля в настоящую ловушку для забытых вещей. Мало кто задумывается, что обычные предметы могут стать причиной серьезных проблем - от поломки техники до пожара. Какие вещи особенно опасны, почему их нельзя оставлять в машине и что советуют специалисты - в материале.
В России лето часто сопровождается экстремальной жарой, и это напрямую влияет на безопасность автомобилистов. Оставленные в салоне вещи могут не только испортиться, но и привести к серьезным последствиям - от повреждения автомобиля до угрозы жизни. Как сообщает Autonews, есть ряд предметов, которые категорически нельзя оставлять в машине в жаркую погоду.
Первое, что стоит убрать из салона - зажигалки. Даже если водитель не курит, газовая зажигалка часто оказывается в машине «на всякий случай». Однако при температуре выше 50 градусов по Цельсию давление внутри корпуса резко возрастает, и зажигалка может взорваться, разлетевшись на острые осколки. Это не только повреждает отделку, но и может стать причиной пожара. Специалисты советуют летом хранить зажигалки только в закрытом бардачке или вовсе не брать их с собой. Обычные спички быстро отсыревают, а вот туристические - более безопасный вариант для хранения в автомобиле.
Второй опасный предмет - очки и бутылки с жидкостями. Мало кто знает, что линзы очков способны фокусировать солнечные лучи, как увеличительное стекло, и вызвать возгорание обивки. Бутылки с водой, особенно пластиковые, работают по тому же принципу: жидкость превращает емкость в линзу, а нагретый пластик выделяет вредные вещества. Лучше всего хранить такие вещи в специальных отсеках, защищенных от солнца, но даже это не гарантирует полной безопасности.
Третья категория - аэрозольные баллоны. Монтажная пена, дезодоранты, средства от насекомых - все они при нагреве могут взорваться. На этикетках обычно есть предупреждение, но его часто игнорируют. Взрыв аэрозоля способен повредить не только салон, но и нанести травмы. Оптимально хранить баллоны в багажнике или вовсе не возить их летом.
Четвертый пункт - электронные устройства. Смартфоны, планшеты, ноутбуки и пауэрбанки не переносят высоких температур. При перегреве аккумуляторы могут выйти из строя или даже воспламениться, а экраны - покрыться пятнами. Производители, такие как Apple, предупреждают: температура выше 35 градусов опасна для техники. Оставлять гаджеты на виду - плохая идея не только из-за жары, но и из-за риска кражи.
Пятый риск - медикаменты и косметика. Большинство лекарств теряют свойства при температуре выше 25 градусов, а некоторые становятся опасными для здоровья. Косметика также портится, меняет структуру и запах. Если есть необходимость возить лекарства, их лучше держать в сумке и забирать с собой.
Стоит отметить, что многие водители недооценивают эти риски, считая, что «ничего страшного не случится». Однако статистика показывает: случаи возгорания из-за оставленных предметов происходят ежегодно. Важно помнить, что даже короткая остановка под солнцем может привести к критическому нагреву салона. Для тех, кто часто путешествует с детьми, полезно ознакомиться с подборкой аксессуаров, которые действительно делают поездку безопаснее - об этом рассказывается в отдельном материале.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов: температура в закрытом автомобиле летом может за 10-15 минут превысить уличную на 20-30 градусов. Даже если окна слегка приоткрыты, это не спасает от перегрева. Некоторые современные автомобили оснащены системами вентиляции и охлаждения салона, но полностью проблему они не решают. Водителям стоит регулярно проверять, что остается в машине, особенно в жаркие дни. Соблюдение простых правил поможет избежать неприятностей и сохранить здоровье.
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