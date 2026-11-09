291 мм клиренса и не только: какой внедорожник выбрать для реального бездорожья — сравнение моделей

9 ноября 2026, 17:47
От Jimny до Land Cruiser: подборка внедорожников с ключевыми параметрами
От Jimny до Land Cruiser: подборка внедорожников с ключевыми параметрами
УАЗ Хантер и Haval H9 решают разные задачи; рядом с ними компактный Jimny и гибрид Esteo V27 стоимостью от 5,75 млн рублей. Разбираем, какие характеристики важны на российских маршрутах.
Современный рынок внедорожников предлагает широкий выбор моделей — от классических «рамников» до люксовых SUV и компактных машин для бездорожья. Ниже — подборка автомобилей, в которой собраны ключевые характеристики: клиренс, тип привода, трансмиссия, масса и особенности эксплуатации. Выбор зависит от маршрутов и требований к машине: для тяжелых условий важны надежность и ремонтопригодность, для дальних поездок — комфорт и экономичность, а для города и легкого бездорожья — компактность.
Land Rover Defender
Клиренс достигает 291 мм — для бездорожья это один из ключевых параметров. Пневмоподвеска работает вместе с системой Terrain Response 2 и датчиками Wade Sensing. Жесткость конструкции сохраняется и после перехода к несущему кузову.
Toyota Land Cruiser
Платформа GA-F и система E-KDSS дополняют низкий центр тяжести, который считают одним из преимуществ модели.
Jeep Wrangler
Следует классической формуле: неразрезные мосты, съемные двери и крыша. Блокировки Tru-Lok работают вместе с размыкаемым стабилизатором; угол въезда превышает 44 градуса, клиренс составляет 253 мм.
Suzuki Jimny
Делает ставку на короткую базу и массу менее 1100 кг. Передний мост подключается жестко, есть понижающая передача. Пятидверная версия решает проблему тесного салона и сохраняет высокую проходимость.
Mitsubishi Pajero Sport
Рассчитан на дальние поездки. Трансмиссия Super Select II работает в паре с турбодизелем, развивающим 430 Нм. Багажник можно превратить в спальное место объемом до 1624 литров.
Tank 500
Китайский внедорожник относится к сегменту люкс-оффроуд. У него рамная конструкция и двигатель V6; полный привод подключается с помощью электромагнитной муфты. На трассе он напоминает бизнес-седан, а на бездорожье ведет себя как вездеход.
Haval H9
Предлагает салон с премиальным уровнем комфорта и систему Torque-on-Demand. Есть принудительные блокировки, дорожный просвет составляет 224 мм. Для семьи сочетание комфорта с внедорожными возможностями может быть важнее максимальной компактности. Отдельно в материале о Haval M6 разбирались возможные варианты будущего калужской сборки этой модели.
LADA Niva Legend
Сохраняет постоянный полный привод и понижающую передачу. Масса достигает 1300 кг, клиренс составляет 220 мм.
УАЗ Хантер
Выглядит конструктивным приветом из пятидесятых: подключаемый полный привод и неразрезные мосты. Для российских условий важным плюсом остается ремонтопригодность.
Соболь NN 4x4
Выделяется кузовом микроавтобуса. Дизель развивает 150 л.с.; в оснащение входят понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. С завода установлены шноркель с лебедкой.
Esteo V27
Гибрид российского происхождения. Цена начинается от 5,75 млн рублей, а модель сочетает современные технологии с внедорожными возможностями.
Как выбрать
Для тяжелых условий рекомендованы Land Cruiser, УАЗ Хантер или Haval H5. Баланс проходимости и комфорта предлагают Defender, Tank 500 и Haval H9. Jimny выделяется компактностью и экономичностью.
Внедорожная техника не заменяет водительский опыт: даже подготовленная машина не прощает ошибок бесконечно. Подобные автомобили остаются востребованы из-за состояния дорог и климата, особенно в удаленных регионах. Их выбирают автотуристы; спрос сохраняется и среди охотников с фермерами, которым важна независимость от инфраструктуры.
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