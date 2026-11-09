291 мм клиренса и не только: какой внедорожник выбрать для реального бездорожья — сравнение моделей

От Jimny до Land Cruiser: подборка внедорожников с ключевыми параметрами

УАЗ Хантер и Haval H9 решают разные задачи; рядом с ними компактный Jimny и гибрид Esteo V27 стоимостью от 5,75 млн рублей. Разбираем, какие характеристики важны на российских маршрутах.

УАЗ Хантер и Haval H9 решают разные задачи; рядом с ними компактный Jimny и гибрид Esteo V27 стоимостью от 5,75 млн рублей. Разбираем, какие характеристики важны на российских маршрутах.

Современный рынок внедорожников предлагает широкий выбор моделей — от классических «рамников» до люксовых SUV и компактных машин для бездорожья. Ниже — подборка автомобилей, в которой собраны ключевые характеристики: клиренс, тип привода, трансмиссия, масса и особенности эксплуатации. Выбор зависит от маршрутов и требований к машине: для тяжелых условий важны надежность и ремонтопригодность, для дальних поездок — комфорт и экономичность, а для города и легкого бездорожья — компактность.

Land Rover Defender

Клиренс достигает 291 мм — для бездорожья это один из ключевых параметров. Пневмоподвеска работает вместе с системой Terrain Response 2 и датчиками Wade Sensing. Жесткость конструкции сохраняется и после перехода к несущему кузову.

Toyota Land Cruiser

Платформа GA-F и система E-KDSS дополняют низкий центр тяжести, который считают одним из преимуществ модели.

Jeep Wrangler

Следует классической формуле: неразрезные мосты, съемные двери и крыша. Блокировки Tru-Lok работают вместе с размыкаемым стабилизатором; угол въезда превышает 44 градуса, клиренс составляет 253 мм.

Suzuki Jimny

Делает ставку на короткую базу и массу менее 1100 кг. Передний мост подключается жестко, есть понижающая передача. Пятидверная версия решает проблему тесного салона и сохраняет высокую проходимость.

Mitsubishi Pajero Sport

Рассчитан на дальние поездки. Трансмиссия Super Select II работает в паре с турбодизелем, развивающим 430 Нм. Багажник можно превратить в спальное место объемом до 1624 литров.

Tank 500

Китайский внедорожник относится к сегменту люкс-оффроуд. У него рамная конструкция и двигатель V6; полный привод подключается с помощью электромагнитной муфты. На трассе он напоминает бизнес-седан, а на бездорожье ведет себя как вездеход.

Haval H9

Предлагает салон с премиальным уровнем комфорта и систему Torque-on-Demand. Есть принудительные блокировки, дорожный просвет составляет 224 мм. Для семьи сочетание комфорта с внедорожными возможностями может быть важнее максимальной компактности. Отдельно в материале о Haval M6 разбирались возможные варианты будущего калужской сборки этой модели.

LADA Niva Legend

Сохраняет постоянный полный привод и понижающую передачу. Масса достигает 1300 кг, клиренс составляет 220 мм.

УАЗ Хантер

Выглядит конструктивным приветом из пятидесятых: подключаемый полный привод и неразрезные мосты. Для российских условий важным плюсом остается ремонтопригодность.

Соболь NN 4x4

Выделяется кузовом микроавтобуса. Дизель развивает 150 л.с.; в оснащение входят понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. С завода установлены шноркель с лебедкой.

Esteo V27

Гибрид российского происхождения. Цена начинается от 5,75 млн рублей, а модель сочетает современные технологии с внедорожными возможностями.

Как выбрать

Для тяжелых условий рекомендованы Land Cruiser, УАЗ Хантер или Haval H5. Баланс проходимости и комфорта предлагают Defender, Tank 500 и Haval H9. Jimny выделяется компактностью и экономичностью.

Внедорожная техника не заменяет водительский опыт: даже подготовленная машина не прощает ошибок бесконечно. Подобные автомобили остаются востребованы из-за состояния дорог и климата, особенно в удаленных регионах. Их выбирают автотуристы; спрос сохраняется и среди охотников с фермерами, которым важна независимость от инфраструктуры.