Топ автомобилей для зимы: какие модели выбрать и почему клиренс — не главное

Как выбрать машину для снега: какие модели подходят для двора и трассы, а какие для бездорожья

Для поездок по заснеженным дорогам важны привод и дорожный просвет, но выбор ими не ограничивается. Подборка включает рамные внедорожники и кроссоверы для разных условий, а еще параметры, которые стоит проверить перед зимой.

Для поездок по заснеженным дорогам важны привод и дорожный просвет, но выбор ими не ограничивается. Подборка включает рамные внедорожники и кроссоверы для разных условий, а еще параметры, которые стоит проверить перед зимой.

Зимняя эксплуатация автомобиля в России — это не только снег во дворах и гололед на трассах, но и постоянный выбор между комфортом, проходимостью и практичностью. Чтобы понять, какая машина действительно подходит для конкретных условий, недостаточно смотреть только на дорожный просвет: важны тип привода, наличие понижающей передачи и блокировок, а также оснащение для холодов. Ниже — разбор моделей по сценариям использования, от тяжелого бездорожья до города и смешанных поездок.

Клиренс Renault Duster составляет около 210 мм, а у Tank 300 — 224 мм. Эти цифры помогают оценить, насколько машина подходит для глубокого снега и нерасчищенных дворов, хотя одного дорожного просвета для зимней эксплуатации недостаточно.

Выбор зависит от маршрутов: кому-то важнее проехать по очищенным городским улицам, кому-то — добраться по заснеженной трассе. Для других важен проезд по проселку. В подборке есть внедорожники для сложных участков и кроссоверы для города со смешанными поездками.

Для тяжелого бездорожья в первую очередь рассматривают рамные модели. Toyota Land Cruiser 300 оснащен постоянным полным приводом с самоблокирующимся дифференциалом Torsen. Система Multi-Terrain Select адаптирует настройки под снег и грязь. Она рассчитана и на движение по камням, а Crawl Control автоматически поддерживает скорость на сложном участке.

Tank 300 получил полный привод и понижающую передачу. В оснащение входят и блокировки дифференциалов. Клиренс в 224 мм сочетается с оснащением, которое, согласно исходному описанию модели, рассчитано и на комфорт в дальней поездке, и на движение вне дорог.

Suzuki Jimny компактнее. У него жестко подключаемый передний мост и понижающая передача — подобные особенности пригодятся на узких заснеженных участках и труднопроходимых дорогах.

Еще один рамный вариант — Haval H9. В его оснащение входят полный привод и понижающая передача, предусмотрены и блокировки. Модель сочетает внедорожные возможности с комфортом бизнес-класса.

Для смешанного режима удобнее могут оказаться кроссоверы: они рассчитаны на сочетание проходимости с повседневной практичностью. Renault Duster с подключаемой задней осью уверенно преодолевает снежные завалы и колеи, а дорожный просвет модели составляет около 210 мм.

Полноприводные версии Toyota RAV4 подходят для заснеженных дорог и зимнего бездорожья. Модель также ценят за надежность и универсальность. Nissan X-Trail (третье поколение) рассчитан на загородные поездки и дорогу к даче: полный привод помогает на скользких подъемах, а также на разбитых участках.

Haval Jolion AWD подойдет для города и трассы. Он справится и с легким бездорожьем. При выборе любой модели важно смотреть именно на конкретную модификацию: наличие полного привода зависит от версии автомобиля.

Для снега и льда полный привод назван экспертами критически важным. Если во дворе часто остаются сугробы или колеи, желателен клиренс от 185–200 мм. Эти ориентиры не отменяют необходимости учитывать типичные маршруты и состояние дорог.

В мороз пригодятся подогрев сидений и зеркал,руля. Не помешает и обогрев форсунок омывателя. Но даже подготовленный автомобиль не заменяет качественные зимние шины: их состояние напрямую влияет на сцепление с дорогой.

Перед холодным сезоном рекомендуются замена масла на менее вязкое и проверка аккумулятора. Для тяжелого бездорожья в подборке названы Toyota Land Cruiser 300 и Tank 300. Компактный Suzuki Jimny выделен как вариант для узких снежных заносов. В городе и смешанных условиях можно рассмотреть полноприводные Toyota RAV4 и Nissan X-Trail (третье поколение). Еще один вариант — Haval Jolion AWD.