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Автор: Дарья Климова

30 августа 2026, 18:23

Какие зарубежные автогиганты могут вернуться в Россию: аналитики раскрыли последовательность

Какие зарубежные автогиганты могут вернуться в Россию: аналитики раскрыли последовательность

Kia и Hyundai первые в очереди, кто следующий? Что ждёт авторынок при снятии санкций

Какие зарубежные автогиганты могут вернуться в Россию: аналитики раскрыли последовательность

Российский авторынок стоит на пороге возможных перемен: аналитики раскрыли, какие иностранные бренды могут вернуться в случае смягчения санкций. Мало кто знает, что именно корейские производители рассматриваются как главные претенденты на возвращение. Какие еще компании могут последовать их примеру и что мешает этому процессу - объяснил специалист.

Российский авторынок стоит на пороге возможных перемен: аналитики раскрыли, какие иностранные бренды могут вернуться в случае смягчения санкций. Мало кто знает, что именно корейские производители рассматриваются как главные претенденты на возвращение. Какие еще компании могут последовать их примеру и что мешает этому процессу - объяснил специалист.

Для российских автомобилистов вопрос возвращения иностранных брендов на рынок остается одним из самых острых. От этого зависит не только выбор новых машин, но и доступность сервисного обслуживания, запчастей и уровень конкуренции. Как отмечают эксперты, любые изменения в геополитике и санкционной политике способны кардинально изменить ситуацию на рынке.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в интервью ТАСС рассказал, что в случае хотя бы частичного снятия антироссийских санкций именно корейские бренды Kia и Hyundai могут стать первыми, кто вновь появится в российских автосалонах. По его словам, эти компании исторически были наиболее гибкими и быстро реагировали на изменения рыночной конъюнктуры. Как только появится возможность, именно они, по мнению аналитика, займут освободившиеся ниши.

Следом за корейскими производителями, как считает Целиков, могут вернуться японские бренды - в первую очередь Subaru, Mazda и Toyota. Однако эксперт подчеркивает, что не все автогиганты готовы рассматривать возвращение: Renault и Nissan, по его оценке, скорее всего, не появятся на российском рынке вновь, а Mercedes и Volkswagen ушли практически безвозвратно. Интересно, что BMW до сих пор сохраняет офис в России и неофициально поддерживает дилеров, обеспечивая поставки запчастей и доступ к сервисным базам данных. Но даже для этого бренда многое зависит от дальнейшей динамики санкций и степени их смягчения.

Ситуация осложняется тем, что многие производители выстраивают долгосрочные стратегии, ориентируясь на глобальные риски и политическую обстановку. Даже если часть ограничений будет снята, возвращение брендов может занять месяцы или даже годы. Важно учитывать, что за время их отсутствия рынок существенно изменился: усилились позиции китайских марок, а российские компании адаптировались к новым условиям. Как отмечают специалисты, конкуренция стала жестче, а покупатели - более требовательными к качеству и сервису.

В этом контексте стоит обратить внимание на то, как избыток новых моделей и перемены в структуре рынка влияют на конкуренцию. Например, в материале о падении продаж китайских автомобилей рассматривались причины и последствия перенасыщения рынка, что может стать актуальным и для России при возвращении западных брендов.

Если исходить из представленной информации, возвращение Kia и Hyundai может стать сигналом для других иностранных компаний, однако многое будет зависеть от политических решений и экономических условий. Для российских покупателей это означает потенциальное расширение ассортимента, появление новых технологий и повышение стандартов обслуживания. Важно помнить, что даже при частичном снятии санкций процесс возвращения брендов будет постепенным, а рынок продолжит меняться под влиянием глобальных трендов и локальных особенностей.

Упомянутые марки: KIA, Hyundai, Toyota, Mazda, Subaru, BMW
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