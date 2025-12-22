Топ-решения для зимы: фрикционные и шипованные шины для кроссоверов – что взять в этом сезоне

Какие зимние шины 215/60 R17 выбрать для кроссовера в 2025 году

Рынок шин для кроссоверов изменился. Какие зимние шины выбрать в 2025 году? Мы разобрали предложения в разных ценовых сегментах. В обзоре – новые бренды, российские и китайские модели. Узнайте, что подойдет вашему автомобилю.

С приближением зимы владельцы кроссоверов сталкиваются с непростым выбором: какие шины купить, чтобы не прогадать с безопасностью и не переплатить? В последние годы привычные бренды исчезли с прилавков, а на их место пришли новые имена, в том числе из Китая и России. Размер 215/60 R17 стал одним из самых востребованных для кроссоверов, поэтому именно на нем мы сосредоточили внимание.

Ассортимент зимних шин сегодня делится на две большие группы: фрикционные (липучки) и шипованные. Каждая категория представлена моделями в разных ценовых диапазонах, что позволяет подобрать оптимальный вариант под любой бюджет. Эксперты "За рулем" назвали достойные внимания варианты.

В сегменте фрикционных шин до 10 тысяч рублей можно найти такие модели, как Westlake SW 6208, Maxxis Premitra Ice 5 SUV, Cordiant Winter Drive 2, Laufenn FIT IZ LW51, Formula Ice Fr (по сути, это Pirelli под новым именем), а также Gislaved ArcticControl, который теперь выпускается в Калуге и является ребрендом Continental VikingContact 7.

Если бюджет позволяет потратить от 10 до 12 тысяч рублей за покрышку, стоит обратить внимание на Ikon Character Snow 2 SUV, Gislaved Soft Frost 200, а также целую линейку Hankook: WinterCraft SUV Ice WS51, DynaPro i*cept XRW10, Winter i*cept IZ3 W636 и IZ2 W616. В этом же диапазоне встречается Yokohama Ice Guard IG70 и российский Pirelli Ice Zero FR.

В премиум-сегменте, где цена превышает 12 тысяч рублей, лидируют Pirelli Scorpion Verde All Season, Pirelli Ice Zero FR3, Ikon Hakkapeliitta R5 SUV и Ikon Autograph Snow 3 SUV. Эти шины отличаются улучшенными характеристиками на снегу и льду, но их стоимость может достигать 70-80 тысяч рублей за комплект.

Шипованные шины также представлены в широком диапазоне. В категории до 10 тысяч рублей можно найти Attar W02 и Cordiant Snow Cross. В среднем сегменте (10-14 тысяч рублей) выбор шире: Cordiant Snow Cross 2 SUV, Maxxis Premitra Ice Nord NS5, Laufenn I Fit Ice LW71, Formula Ice, Gislaved Nord Frost 200, Gislaved SpikeControl, Ikon Character Ice 7 SUV, Yokohama Ice Guard IG65 и Kumho WI32.

Для тех, кто готов потратить больше 14 тысяч рублей за покрышку, доступны Hankook Winter I Pike X W429A, Continental Ice Contact 2 SUV KD, Gislaved IceControl, Ikon Character Ice 8, Ikon Autograph Ice 9 SUV, Ikon Autograph Ice 10 SUV, Ikon Hakkapeliitta 10 SUV и Pirelli Scorpion Ice Zero 2. Эти модели обеспечивают максимальное сцепление на льду и снегу, но их цена может быть не по карману владельцам бюджетных кроссоверов.

В итоге, несмотря на уход привычных брендов, выбор зимних шин для кроссоверов остается широким. Оптимальным решением для большинства водителей станут модели средней ценовой категории: они сочетают достойные характеристики и разумную стоимость. Тем, кто ищет максимум безопасности и готов платить больше, стоит присмотреться к топовым линейкам. А вот экономить на зимней резине не стоит – от этого зависит не только комфорт, но и ваша безопасность на дороге.