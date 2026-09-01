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Автор: Элина Градова

1 сентября 2026, 15:34

Какие знаки зодиака чаще других становятся участниками ДТП в России

Какие знаки зодиака чаще других становятся участниками ДТП в России

Неожиданные лидеры аварий - как характер влияет на стиль вождения

Какие знаки зодиака чаще других становятся участниками ДТП в России

Страховые компании раскрыли неожиданные данные. Некоторые знаки зодиака чаще попадают в ДТП. Эксперты объяснили, почему это происходит. Узнайте, кто оказался в группе риска.

Страховые компании раскрыли неожиданные данные. Некоторые знаки зодиака чаще попадают в ДТП. Эксперты объяснили, почему это происходит. Узнайте, кто оказался в группе риска.

В 2026 году страховые компании России провели анализ аварийности среди водителей и выявили интересную закономерность: представители некоторых знаков зодиака чаще других становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, рассказывает 360.ru. Исследование показало, что наибольший процент аварий приходится на Козерогов, Раков, Львов, Овнов и Тельцов.

Козероги, несмотря на свою осторожность и нелюбовь к риску, попадают в ДТП чаще остальных. Эксперты считают, что причиной может быть не их собственная неосторожность, а действия других водителей - например, слишком быстрых или неопытных участников движения. Козероги предпочитают размеренный темп и аккуратность, но в условиях плотного городского трафика это не всегда спасает от неприятностей.

Раки, по мнению специалистов, отличаются эмоциональностью и склонностью к переживаниям. Их внимание часто сосредоточено на собственных мыслях, что может отвлекать от дорожной обстановки. Внутренняя замкнутость и погруженность в себя иногда мешают им быстро реагировать на изменения ситуации на дороге.

Львы, обладающие ярко выраженным лидерским началом, стремятся быть первыми и на дороге. Их желание доказать свое превосходство может приводить к конфликтам с другими водителями и созданию аварийных ситуаций. Гордость и принципиальность иногда мешают им уступать дорогу, что увеличивает риск столкновений.

Тельцы обычно выбирают мощные автомобили и ценят комфорт, но их упрямство и желание испытать возможности машины могут сыграть злую шутку. В обычной ситуации они спокойны, однако иногда поддаются азарту и начинают вести себя менее осторожно, что приводит к ошибкам и авариям.

Овны, как правило, предпочитают быстрые и маневренные автомобили. Они отличаются реакцией и умением предугадывать действия других участников движения. Несмотря на это, их стремление к скорости и лидерству иногда приводит к рисковым маневрам, хотя в целом они считаются достаточно удачливыми за рулем.

Что касается других знаков, Близнецы и Скорпионы демонстрируют отличные навыки вождения благодаря быстрой реакции и интуиции. Девы славятся аккуратностью и соблюдением правил, а Весы предпочитают избегать стресса за рулем, часто выбирая роль пассажира. Стрельцы любят скорость и дальние поездки, но иногда становятся невнимательными, что увеличивает вероятность аварий. Водолеи ценят техническое оснащение автомобиля и редко попадают в серьезные ДТП, а Рыбы склонны мечтать за рулем, что может отвлекать их от дороги.

Эксперты отмечают, что самые аккуратные водители встречаются среди Овнов, Дев и Весов. Однако подчеркивается, что на стиль вождения влияет не только знак зодиака, но и индивидуальные особенности каждого человека. Астрологические характеристики могут лишь частично объяснить склонность к определенному поведению на дороге.

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