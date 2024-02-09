Какие звуки в автомобиле могут обернуться потерей сотни тысяч рублей

Ранее мы писали Плавают обороты двигателя: возможные причины Плавающие холостые обороты двигателя игнорировать нельзя. Они свидетельствуют о той или иной неисправности ... Читать далее

Появление в автомобиле новых подозрительных звуков свидетельствует о той или иной неисправности. Одно дело, когда оторвавшийся брызговик цепляет за колесо, и совсем другое – если под передней панелью оживает «гном с болгаркой». Как рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, такой страшный скрежещущий звук может сигнализировать о скорой смерти компрессора автомобильного кондиционера.

Практически каждая поломка имеет свой специфический звук. Изношенные тормозные колодки начинают скрежетать, а растянутые цепи – громыхать. Свист из-под капота может свидетельствовать о проблемах с ремнем генератора и о риске фатальной для двигателя встречи клапана и поршня. Любые возникающие при движении автомобиля звуки должны насторожить водителя, ибо потенциально могут привести к потере сотен тысяч рублей. Лучше всего сразу обращаться в автосервис.

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