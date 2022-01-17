Каких «Ниссанов» делают в России больше всего
Фото из архива редакции 110km.ru
Фото из архива редакции 110km.ru
Фото из архива редакции 110km.ru
Фото из архива редакции 110km.ru
Фото из архива редакции 110km.ru
Фото из архива редакции 110km.ru
Больше всего было собрано кроссоверов Qashqai (22 156 ед.), именно эта модель стал самой продаваемой в российской линейке компании – на нее пришлось 20 474 ед. (19 место в отечественном ТОП-25).
Популярность X-Trail почти не отстает - в 2021 году на российском предприятии Nissan было собрано 20 312 таких машин, и это на 18% больше, чем годом ранее. При этом показатель реализации новых X-Trail в стране - 19 010 ед. (22 место).
Вырос и экспорт собираемых на берегах Невы «Ниссанов». Так, например, в Казахстан и Беларусь в прошлом году было отгружено 4424 автомобиля - вдвое больше поставок 2020 года.
По данным столичного офиса Nissan, сегодня на петербургском заводе выпускаются 3 модели – это выше названные кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. Численность сотрудников предприятия составляет около 2 000 человек.
В январе 2021 года с конвейера сошел 450 000-й автомобиль. Юбиляром стал кроссовер ярко-оранжевый X-Trail в комплектации LE Top. А в начале апреля того же года предприятие освоило выпуск Qashqai и X-Trail с системой ProPILOT и новыми функциями Nissan Connected Services.
- 2 240 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 1 790 000 РNissan Qashqai 2020 в Москве
- 1 760 000 РNissan X-Trail 2017 в Москве
- 1 490 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 1 860 000 РNissan X-Trail 2018 в Москве
- 1 690 000 РNissan Murano 2013 в Москве
- 1 380 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 1 290 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 1 235 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 3 090 000 РNissan Murano 2019 в Москве
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