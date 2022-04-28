28 апреля 2022, 13:59
Каких полезных функций лишатся автомобили Volkswagen из-за нехватки компонентов
Глобальная нехватка полупроводников продолжает сеять хаос в автомобильной промышленности. Компания Volkswagen вновь вынуждена сокращать комплектации своих автомобилей. При этом клиенты могут рассчитывать на скидку.
Дарья Климова Фото: Volkswagen
Ранее мы писали
Автомобилестроение, как крупнейшая промышленная отрасль Германии, сильно пострадает от замораживания импорта ...Читать далее
Также некоторые автомобили недосчитаются премиальной аудиосистемы Harman Kardon с девятью динамиками (минус 375 долларов), на других ее заменят на более простую версию с семью динамиками. Еще одна потеря – функция открывания багажника без рук, когда водителю достаточно провести ногой под задним бампером. Скидка составит от 300 до 400 долларов. Кроссоверы Atlas и Atlas Cross Sport могут лишиться сцепного устройства для прицепа и скинуть сразу 550 долларов.
Упомянутые модели: Volkswagen Teramont (от 2 799 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 6 040 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 6 370 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 5 100 000 РVolkswagen Teramont 2019 в Москве
- 5 770 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 7 440 330 РVolkswagen Teramont 2022 в Москве
- 7 150 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 8 999 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 5 570 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 6 430 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 6 090 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
Новости по теме
5 огромных кроссоверов до 4 миллионов рублей: что купить за эти деньги
17.01.2022, 14:30
Обновленный Volkswagen Teramont едет в Россию: все комплектации и цены
29.09.2021, 16:42
Volkswagen готовит очень большой кроссовер
11.03.2021, 00:21
Volkswagen везет в Россию новый Teramont
19.01.2021, 12:59
Названы пять лучших трехрядных кроссоверов
18.05.2020, 13:45
Volkswagen представил обновленный Teramont
07.02.2020, 07:19
Новости по теме
5 огромных кроссоверов до 4 миллионов рублей: что купить за эти деньги
17.01.2022, 14:30
Обновленный Volkswagen Teramont едет в Россию: все комплектации и цены
29.09.2021, 16:42
Volkswagen готовит очень большой кроссовер
11.03.2021, 00:21
Volkswagen везет в Россию новый Teramont
19.01.2021, 12:59
Названы пять лучших трехрядных кроссоверов
18.05.2020, 13:45
Volkswagen представил обновленный Teramont
07.02.2020, 07:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин