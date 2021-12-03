Каких водителей чаще всего останавливают инспекторы ГИБДД
Ко второй, смежной категории можно отнести старенькие дешевые машины, которые покупают для работы или чтобы набраться опыта. Такие автомобили, как правило, имеют множество неисправностей, что тоже повышает риск ДТП. Кроме того, инспекторы обращают внимание на тюнингованные машины и проверяют, все ли изменения в конструкцию автомобиля официально согласованы и зарегистрированы.
Привлекают внимание сотрудников ДПС слишком суетливые водители, которые, завидев инспектора, перестраиваются в другой ряд, снижают скорость или что-то перекладывают в салоне. Также в последнее время полицейские стали чаще обращать внимание на автомобили такси и каршеринга, проверяя у водителей документы.
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