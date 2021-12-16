Каким был первый мотоцикл
Но возможности их было сильно ограничены: на такой транспорт приходилось ставить компактные паровые движки, которые развивали очень маленькую мощность, да и запас горючего (например, угля) перевозить было особо негде.
В 1885-м появился первый мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания. Его создали знаменитые немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах – будущие основатели одноимённых автомобильных марок. Новое чудо техники получило название: Daimler Petroleum Reitwagen, в переводе – «Нефтяная повозка для верховой езды Даймлера». Да, слова «мотоцикл» тогда ещё не существовало.
«Повозка» была деревянной. Колёса оснащались металлическими ободами. Тонкий руль был, по сути, велосипедным. По бокам были установлены дополнительные маленькие колёса для стабилизации. Двигатель использовался одноцилиндровый. Передача у мотоцикла сначала была одна, но после модернизации он получил двухскоростную коробку. Максимальная скорость на первой передаче составляла 6 км/ч, а на второй – 11.
К сожалению, первый в мире мотоцикл до наших дней не дожил: он был уничтожен пожаром, случившемся на заводе в самом начале XX века. Однако, в 1985 году к столетию мотоцикла были изготовлены 10 его копий.
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