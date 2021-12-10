Каким был первый полицейский автомобиль
Когда-то давно полицейские (как, впрочем, и все остальные) пользовались для своих нужд повозками с лошадьми. В самом конце XIX века – в 1899 году – на службу в полицию пришли автомобили. Точнее, автомобиль. Один.
Это произошло в американском городе Акрон (штат Огайо). Первая в мире полицейская машина была построена инженером Франком Лумисом, сотрудником компании Collins Buggy Company, и стоила почти две с половиной тысячи долларов – большие по тем временам деньги. Ни мигалок, ни сирены эта повозка с мотором не имела, зато была на всякий случай оснащена носилками.
Да и не нужна ей была мигалка. Скорость этого экипажа не превышала 26 км/ч. Примечательно, что двигатель в автомобиле был не бензиновый, а электрический. Запас хода составлял 48 километров. Внешне машина напоминала всё ту же повозку, только лошади ей уже не требовались.
Известно, что первым водителем этой машины стал полицейский по имени Луис Мюллер, а первым заданием, в котором автомобиль принял участие – подбор с улицы пьяного гражданина.
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