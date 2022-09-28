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28 сентября 2022, 16:39

Каким был самый первый Saab. И причем здесь крем для обуви?

Saab всегда являлся синонимом качественных и надежных автомобилей со спортивным имиджем, при этом скандинавский бренд никогда не входил в число крупных автопроизводителей.
Фото: Saab

В самом начале своего существования компания была специализировалась на самолетах. Королевские ВВС Швеции постоянно требовали новых машин, чтобы отстоять нейтралитет конституционной монархии. Завод Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Saab, «Шведское акционерное общество») был основан в 1937 году и сначала занимался производством машин с крыльями по иностранным лицензиям, однако с начала 1940-х годов перешел на собственные разработки. В основном для армии.

На момент Второй Мировой войны Швеция формально была нейтральной и предоставляла убежище преследуемым евреям, при этом немецкие колонны беспрепятственно текли через ее территорию в направлении Норвегии. И только позже страна присоединилась к лагерю союзников.

Выбор был сделан

Настоящий мир воцарился на севере в 1944 году. Руководство Saab поняло, что необходимо диверсифицировать свои возможности и сконцентрироваться на другом, не обязательно авиационном, рынке. Хорошенько подумав, было решено обратить свои взоры в сторону автомобильной промышленности. Окончательный вердикт о воплощении такой идеи в жизнь был вынесен осенью 1945 года.

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Относительно небольшая группа дизайнеров и техников во главе с главным инженером Гуннаром Юнгстремом начала подготовительную работу над первым прототипом проекта XP92 (внутреннее обозначение X9248) в Линчепинге, где в то время базировался автомобильный отдел. В его состав входили, среди прочих, дизайнер Сикстен Сасон, Улоф Ландбу (контроль качества), руководитель проекта Сванте Холм, Хуго Меллер (инструменты, оснастка и окончательная сборка), Олле Линдгрен (двигатель), Торе Свенссон (шасси), Таге Фладон с Хансом Оскуаром Густавссоном (передняя часть и капот), Эрик Стореркерс (структура кузова и конструкция), Нильс Лидро (схемы, диаграммы и пропорции), Бертиль Берендц и Брор Бьюрстремер (главный конструктор).

Модель из ольхи

Переговоры о сотрудничестве с AB Nyköpings Automobilfabrik, которая собирала грузовики Chrysler, DeSoto, Plymouth, Fargo, а позже также Škoda и Standard, провалились, поскольку компания из Нючепинга использовала рамные шасси. Некоторое время спустя Saab взяла и купила завод по сборке американских, французских, британских, а также чехословацких автомобилей и превратила его в дилерский центр.

Не сильно опытная в автомобильной промышленности команда параллельно изучала общедоступные довоенные документы и литературу, но они были не очень удобны для использования и не давали нужной информации. По большому счету группе пришлось учиться всему самостоятельно.

В конце 1945 года по распоряжению Брора Бьюрстремера были созданы первые эскизы и модели в масштабе 1:25. Рассматривался автомобиль большего размера с колесной базой 2,75 м и длиной 4,5 м, но с сопротивлением воздуха вдвое меньшим, чем у конкурентов. В апреле 1946 года на свет появилась деревянная (из ольхи) модель в натуральную величину, которую покрыли черным кремом для обуви.

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Летом того же года с помощью специалистов из местной фирмы Thorells Kylarfabrik была создана металлическая модель – она состояла из стальной оболочки толщиной 1,2 мм и деревянного каркаса. Оказалось, что фюзеляж недостаточно жесткий, поэтому от идеи большого заднего окна и крышки багажника пришлось отказаться. О покраске позаботились специалисты Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna (ASJ). Изначально пилотный образец должен был быть синим, но как-то само собой получилось в черном цвете.

А права у вас есть?

14 мастеров строили машину преимущественно вручную, для самонесущего корпуса использовались деревянные формы. Интересно то, что из всех членов команды только у двоих были водительские права - у Юнгстрема да у тест-пилота Рольфа Мелльде. Готовый автомобиль с регистрационным знаком E14783 интенсивно тестировался с конца лета 1946-го, причем в условиях полной секретности, на узких дорогах, грязных лесных проселках, в пыли и снегу, либо ранним утром на рассвете, либо поздно вечером после наступления сумерек, чтобы не привлекать всеобщего внимания. В первой серии тестов автомобиль проехал около 50 000 км.

Saab 92 с дополнительным кодом 001 характеризовался двухдверным кузовом аэродинамической формы, разработанным промышленным дизайнером Сикстеном Сасоном, поперечно расположенным двигателем и передним приводом. Конструктивно автомобиль опередил свое время на три десятилетия, когда стала превалировать подобная концепция.

Дело - труба

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Saab также стал одним из немногих автомобилей, при разработке которых использовалась аэродинамическая труба. На модели 1:10 удалось достичь очень низкого коэффициента сопротивления воздуха (0,32) – такими показателями могут гордиться и современные новинки. Помимо этого, автомобиль отвечал многим требованиям безопасности, чем шведы обладают до сих пор. К примеру, корпус должен был поглотить большую часть энергии при аварии, чтобы максимально защитить экипаж. В задней части наконец-то появились 2 окна, хоть их размер и был маленьким. Доступ в багажное отделение был возможен только изнутри.

Зам. генерального директора Свен Оттербек сформулировал требования следующим образом: «Автомобиль должен быть легким, аэродинамичным и вмещать до 4 человек. Помнили создатели и о цене машины – она должна была быть небольшой, поскольку и Швеция, и вся прочая Европа сильно обнищали после войны. Рекомендованная цена составляла 3200 шведских крон.

Всего 20 сил и бак на 30 литров

Saab 92001 приводился в действие двухтактным 2-цилиндровым двигателем DKW с жидкостным охлаждением, чугунным блоком и алюминиевой головкой объемом 652 куб. см. При степени сжатия 5,8:1 он обеспечивал максимальную мощность 20 л.с. при 3500 об/мин и развивал крутящий момент 57 Нм при 2300 об/мин, о чем заботилась трехступенчатая МКПП.

Аккуратный каплевидный Saab массой 765 кг получил необычный профиль, напоминающий поперечное сечение крыла. Шасси с полностью независимой подвеской и торсионной подвеской имело колесную базу 2470 мм и габаритные размеры: 3980x1670x1430 мм. Говорят, что автомобиль мог развивать скорость 110 км/ч.

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«Поскольку форма автомобиля позволяет экономить до 100 литров топлива в год, его лягушачий внешний вид вполне оправдан», - как-то заявил Гуннар Юнгстрем. Топливный бак на 30 литров располагался под капотом позади двигателя. Интерьеру с трехспицевым рулевым колесом был придан бежевый цвет.

Еще три версии

В июне 1947 года Saab 92001 был представлен профессиональной журналистской публике, а вскоре за ним последовали другие модификации (002, 003 и 004), которые уже отличались своим обликом. Сикстен Сасон перекрасил капот, черпая вдохновение у американских машин. Постепенно рождался внешний вид серийной модели, передние фары от VW Beetle были заменены оригинальными. Следующие три экземпляра также были представлены в том же 1947 году. В общей сложности они проехали 280 тыс. км.

Собственный, чуть более мощный двигатель Saab стал доступным в начале 1948 года, это был Twin объемом 764 куб. см. В следующем сезоне родилась версия с косметическими изменениями, а фактическое производство Type 92 было запущено в декабре 1949-го. Обладая мощностью 18 л.с. и по-прежнему только 3МКПП, автомобиль разгонялся до 105 км/ч. В этому ему также помогала отличная аэродинамика (Cx 0,35).

До дней сегодняшних

Формы и несущие поверхности Saab 92001 нашли отражение в более новых моделях, включая знаменитую «96-ю» серию. В целом, судьба Saab Automobile AB была непростой - с 1989 года она томилась под управлением General Motors, от потери суверенитета не удавалось оправиться более 20 лет.

В итоге компанию продали голландской Spyker, но в декабре 2011 года компания обанкротилась. Перезапуск производства в Тролльхеттане в декабре 2013 года под крылом NEVs представлял собой лишь тщетную надежду, на выздоровление. Возможно, родилось несколько десятков автомобилей с бензиновыми двигателями и несколько прототипов электромобилей. Новый владелец больше не имеет прав на бренд и видит чисто электрическое будущее. Скорее всего, связанное с Китаем...

Упомянутые модели: Saab 90
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