15 февраля 2018, 10:42

Какими скребками и щетками лучше очищать машину?

Типичная картина последних дней: выходишь утром во двор, а на месте своего автомобиля обнаруживаешь нечто подобное снеговику. Чему удивляться: ночью с неба обильно валило…
^
  Какими скребками и щетками лучше очищать машину? Какими скребками и щетками лучше очищать машину? Какими скребками и щетками лучше очищать машину? Какими скребками и щетками лучше очищать машину? Какими скребками и щетками лучше очищать машину? Какими скребками и щетками лучше очищать машину?
6
фото
  

Или полярная ситуация: после оттепели грянул мороз, и все тот же «железный конь» вдруг оказался скованным льдом подобно «Челюскину». Возникает вопрос: как освободить машину из погодного плена?

Ранее мы писали
Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой, когда автомобиль не заводился после короткого ...
Читать далее
Согласитесь, тряпка тут малоэффективна, а прибегать к помощи химических размораживателей – удовольствие не из дешевых, да и далеко не у всех такие средства есть в багажнике. Вывод простой: потребуется такая доступная и банальная вещь, как скребок. Желательно универсальный – чтобы и лед победил, и мороза не боялся, и кузову машины ненароком не повредил.

На рынке полно подобных скребков – разных фирм и конфигураций, поэтому нередко выбор необходимого экземпляра сопряжен с проблемой.

Практичный вариант тот, у которого имеются и щетка для удаления снега, и резиновая грань для удаления воды со стекол, и ребристый пластиковый «ледокол». Плюс длинна ручка с мягким хватом – она позволяет не только дотянуться до любой точки кузова, но и без проскальзывания держится в руке. Короче, продуманная и основательная конструкция с хорошей эргономикой.

Щетка от снега и льда с водосгоном и телескопической рукояткой: максимальная длина - 120 см, в сложенном виде - 73 см. Имеет жесткую щетину, которая обеспечивает эффективную уборку мокрого и тяжелого снега с деталей автомобиля. Рукоять изделия выполнена из долговечной морозоустойчивой пластмассы. Упругая поролоновая накладка служит теплоизоляцией между холодной рукоятью и рукой пользователя.

Ранее мы писали
Наши не самые южные широты отличаются частой сменой погодных условий. Если, сидя дома или передвигаясь в пределах ...
Читать далее
Интересной можно назвать модель скребка, у которого нож для удаления льда расположен не в торце ручки, а сбоку. Пользоваться подобным изделием не совсем удобно, а вот сломать можно быстро. Отмечается и такой недостаток скребка, как короткая ручка. Зато его исполнение великолепно, и цена не сильно «кусается».

Еще один вариант – раскладной скребок, по типу телефона-«раскладушки». Один его торец – прорезиненный, другой – жесткий пластик. Что для чего – вроде как понятно. Автор этих строк давно использует подобный скребок и может заявить, что он вполне неплохо справляется со своими функциями. 

Наиболее доступной по цене версией может считаться скребок в стиле «а ля строительный мастерок». При этом вместе с экономией средств вы получаете очевидные минусы: держать в руке короткую пластиковую пластину не всегда удобно, да и очистить им получится только стекла и двери. Снег с крыши придется сбрасывать другим инструментом.  

Несколько слов об автомобильных щетках. Условно их можно разделить на так называемые универсальные и моечные. Первые интересны тем, что зимой удобны для удаления снега, а летом с их помощью автомобиль можно помыть. Требования к таким «универсалам» сводятся к следующему: для холодного времени года – достаточно жесткая щетина и широкая область захвата, для лета – наличие штуцера для подключения шланга. Длинная ручка позволяет добраться до самых труднодоступных мест автомобиля.

Даже несмотря на то, что сейчас вроде как не сезон, но прагматичный автовладелец может присмотреться к моечным щеткам. Например, если у вас есть теплый гараж, лишней она там точно не будет. Изделие выполнено из щетины и обладает ручкой-штуцером длиной примерно 20 см. Есть и аналоги, у которых вместо щетины – резинки. Эта щетка, кстати, считается наиболее безопасной по отношению к лакокрасочному покрытию кузова.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не открывается замок капота ВАЗ 21099
Что делать, если не открывается замок капота на ВАЗ 21099? Нет, сразу говорю, что он не замерз, так как температура в регионе плюсовая. Какие есть способы открыть самостоятельно, кроме того, что бы выломать замок?) Заранее спасибо за советы.
Smileman
Кнопки подогрева сидений не работают
Кнопки подогрева сидений не работают. Я просто в шоке! Всегда все было нормально, работали без проблем, а последние несколько дней не включаются. И главное, срок гарантийного ремонта истек буквально недавно, как назло ( Самое интересное, что лампочка при нажатии загорается, то есть ток поступает, но ...
Jannyla
Какой бензин заливать в бензопилу
Лучше 95-й, но можно и 92-й, если он неплохого качества.
Дмитрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
Новичкам за рулем – временные права и запреты
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 45 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Какими скребками и щетками лучше очищать машину?
Или полярная ситуация: после оттепели грянул мороз, и все тот же «железный конь» вдруг оказался скованным льдом подобно «Челюскину». Возникает вопрос: как освободить машину из погодного плена?{{material_122388}} Согласитесь, тряпка тут малоэффективна, а прибегать к помощи химических размораживателей – удовольствие не из дешевых, да и далеко не у всех такие средства есть в багажнике. Вывод простой: потребуется такая доступная и банальная вещь, как скребок. Желательно универсальный – чтобы и лед победил, и мороза не боялся, и кузову машины ненароком не повредил.На рынке полно подобных скребков – разных фирм и конфигураций, поэтому нередко выбор необходимого экземпляра сопряжен с проблемой. Практичный вариант тот, у которого имеются и щетка для удаления снега, и резиновая грань для удаления воды со стекол, и ребристый пластиковый «ледокол». Плюс длинна ручка с мягким хватом – она позволяет не только дотянуться до любой точки кузова, но и без проскальзывания держится в руке. Короче, продуманная и основательная конструкция с хорошей эргономикой. Щетка от снега и льда с водосгоном и телескопической рукояткой: максимальная длина - 120 см, в сложенном виде - 73 см. Имеет жесткую щетину, которая обеспечивает эффективную уборку мокрого и тяжелого снега с деталей автомобиля. Рукоять изделия выполнена из долговечной морозоустойчивой пластмассы. Упругая поролоновая накладка служит теплоизоляцией между холодной рукоятью и рукой пользователя. {{material_122449}} Интересной можно назвать модель скребка, у которого нож для удаления льда расположен не в торце ручки, а сбоку. Пользоваться подобным изделием не совсем удобно, а вот сломать можно быстро. Отмечается и такой недостаток скребка, как короткая ручка. Зато его исполнение великолепно, и цена не сильно «кусается». Еще один вариант – раскладной скребок, по типу телефона-«раскладушки». Один его торец – прорезиненный, другой – жесткий пластик. Что для чего – вроде как понятно. Автор этих строк давно использует подобный скребок и может заявить, что он вполне неплохо справляется со своими функциями.  Наиболее доступной по цене версией может считаться скребок в стиле «а ля строительный мастерок». При этом вместе с экономией средств вы получаете очевидные минусы: держать в руке короткую пластиковую пластину не всегда удобно, да и очистить им получится только стекла и двери. Снег с крыши придется сбрасывать другим инструментом.   Несколько слов об автомобильных щетках. Условно их можно разделить на так называемые универсальные и моечные. Первые интересны тем, что зимой удобны для удаления снега, а летом с их помощью автомобиль можно помыть. Требования к таким «универсалам» сводятся к следующему: для холодного времени года – достаточно жесткая щетина и широкая область захвата, для лета – наличие штуцера для подключения шланга. Длинная ручка позволяет добраться до самых труднодоступных мест автомобиля.Даже несмотря на то, что сейчас вроде как не сезон, но прагматичный автовладелец может присмотреться к моечным щеткам. Например, если у вас есть теплый гараж, лишней она там точно не будет. Изделие выполнено из щетины и обладает ручкой-штуцером длиной примерно 20 см. Есть и аналоги, у которых вместо щетины – резинки. Эта щетка, кстати, считается наиболее безопасной по отношению к лакокрасочному покрытию кузова.
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Уфа Оренбург Мурманск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG