Какими скребками и щетками лучше очищать машину?
Или полярная ситуация: после оттепели грянул мороз, и все тот же «железный конь» вдруг оказался скованным льдом подобно «Челюскину». Возникает вопрос: как освободить машину из погодного плена?
На рынке полно подобных скребков – разных фирм и конфигураций, поэтому нередко выбор необходимого экземпляра сопряжен с проблемой.
Практичный вариант тот, у которого имеются и щетка для удаления снега, и резиновая грань для удаления воды со стекол, и ребристый пластиковый «ледокол». Плюс длинна ручка с мягким хватом – она позволяет не только дотянуться до любой точки кузова, но и без проскальзывания держится в руке. Короче, продуманная и основательная конструкция с хорошей эргономикой.
Щетка от снега и льда с водосгоном и телескопической рукояткой: максимальная длина - 120 см, в сложенном виде - 73 см. Имеет жесткую щетину, которая обеспечивает эффективную уборку мокрого и тяжелого снега с деталей автомобиля. Рукоять изделия выполнена из долговечной морозоустойчивой пластмассы. Упругая поролоновая накладка служит теплоизоляцией между холодной рукоятью и рукой пользователя.
Еще один вариант – раскладной скребок, по типу телефона-«раскладушки». Один его торец – прорезиненный, другой – жесткий пластик. Что для чего – вроде как понятно. Автор этих строк давно использует подобный скребок и может заявить, что он вполне неплохо справляется со своими функциями.
Наиболее доступной по цене версией может считаться скребок в стиле «а ля строительный мастерок». При этом вместе с экономией средств вы получаете очевидные минусы: держать в руке короткую пластиковую пластину не всегда удобно, да и очистить им получится только стекла и двери. Снег с крыши придется сбрасывать другим инструментом.
Несколько слов об автомобильных щетках. Условно их можно разделить на так называемые универсальные и моечные. Первые интересны тем, что зимой удобны для удаления снега, а летом с их помощью автомобиль можно помыть. Требования к таким «универсалам» сводятся к следующему: для холодного времени года – достаточно жесткая щетина и широкая область захвата, для лета – наличие штуцера для подключения шланга. Длинная ручка позволяет добраться до самых труднодоступных мест автомобиля.
Даже несмотря на то, что сейчас вроде как не сезон, но прагматичный автовладелец может присмотреться к моечным щеткам. Например, если у вас есть теплый гараж, лишней она там точно не будет. Изделие выполнено из щетины и обладает ручкой-штуцером длиной примерно 20 см. Есть и аналоги, у которых вместо щетины – резинки. Эта щетка, кстати, считается наиболее безопасной по отношению к лакокрасочному покрытию кузова.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное