Каким видят будущее шинопроизводители
Основные из них обозначил на презентации новой зимней фрикционной шины Hakkapeliitta R3 Марко Рантонен, менеджер по развитию продукта компании Nokian Tyres. Прежде всего, производители шин сосредоточатся на активном внедрении всевозможных датчиков. Уже сегодня велик выпуск автомобилей, оснащенных системой контроля давления воздуха в шинах. И это направление, по словам финского эксперта, будет усиленно развиваться.
Второй момент, на котором сосредоточатся шинопроизводители при конструировании и создании своих продуктов, - использование возобновляемых материалов, в частности, тех, что представляют собой наименьшую опасность для окружающей среды.
Особое внимание шинники будут уделять взаимодействию с таким прогрессивным в мировом автопроме явлением, как электромобили, гибриды и беспилотники. «Еще 5 лет назад мы на одной из наших традиционных презентаций показали автомобиль с автономным управлением, а уже сегодня в мире создано огромное количество аналогов», - заявил Марко Рантонен.
Наконец, все четче прослеживаются перспективы такого источника воздействия на бизнес, как каршеринг, и производители шин, хотят того или нет, будут вынуждены принимать его во внимание при создании своих новых моделей.
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