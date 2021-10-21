Какими будут совсем новые УАЗы: есть первая информация
По словам Крупина, будущее ульяновского завода будет связано с электромобилями. На УАЗе будет разработано три линейки электромобилей, в основу которых ляжет система привода, разработанная чешской компанией MV Motors. Данная система ранее была реализована на двух прототипах электромобилей Spartan EV, собранных на базе УАЗа Хантера. Правда, модель в настоящее время находится в «сыром» состоянии, электромобиль не прошел должные испытания и не имеет сертификации.
Главный конструктор УАЗа рассказал о плане реализации выпуска Spartan в Ульяновске, всего необходимо будет пройти четыре ступени. На данный момент модель находится на первой стадии разработки. Компании предстоит оценить коммерческую эффективность и провести полноценные испытания прототипов.
При удачных испытаниях системы электропривода, её переведут на отечественные компоненты и адаптируют под Профи и Патриот. Стоимость проекта, как и сроки его исполнения пока не разглашаются. Что касается гибридного УАЗа Профи, Крупин отметил, что данный проект не имеет экономической целесообразности.
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