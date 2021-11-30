Какими были первые мобильные телефоны и при чём тут автотранспорт
Он позвонил и сообщил радостным голосом, что сейчас идёт себе по улице города, держа в руке телефон, который можно носить с собой. В дальнейшем господин Купер утверждал, что в трубке был отчётливо слышен скрип зубов соперника. Кстати, аппарат, по которому был произведён этот исторический звонок, назывался Motorola DynaTAC. Телефон весил около килограмма и не умел делать ничего, кроме, собственно, звонков. На нём не было даже дисплея.
История эта – правдива и довольно широко известна. Только вот на самом деле в 73-м году появился не первый мобильный телефон, а первый компактный телефонный аппарат, пригодный именно к ношению. Да, это нисколько не умаляет заслуг инженеров «Моторолы», которые сделали великое дело, создав первый в мире гаджет приемлемых габаритов. Но на самом деле история мобильной связи началась гораздо раньше.
Первая коммерческая сеть радиосвязи была запущена аж в 1946 году совместными усилиями AT&T и Bell Telephone Laboratories. Работала она тогда только в одном городе: Сент-Луисе (штат Миссури). До этого радиосвязь была лишь у военных и полицейских, да и то не у всех и не везде. Кроме того, раньше речь шла именно о рациях, а не о телефонах, то есть, нельзя было позвонить конкретному абоненту. Сообщение передавалось всем устройства в радиусе действия сигнала.
Теперь же появилась связь, доступная гражданским и позволяющая поговорить с нужным человеком. Правда, связь эта сначала была полудуплексной: как и на тех же рациях можно было либо передавать, либо принимать, то есть, собеседники говорили по очереди. Кстати, назвали новый стандарт MTS. Маловероятно, что современный сотовый оператор имеет какое-то отношение к этом названию, вероятнее всего, это лишь забавное совпадение.
Так при чём здесь автомобили? Всё просто. Начиная с 1946 и до того самого 1973 года все «мобильники» имели такие габариты, что устанавливались только в машины. О том, чтобы носить устройства с собой, не могло быть и речи. Например, самые первые телефоны весили около 40 килограммов! Причём это была масса без аккумулятора, который тоже весил немало. Вот и получается, что сначала появились не мобильные телефоны, а именно автомобильные. Даже сам стандарт первой коммерчески успешной в Евразии мобильной связи назывался Autoradiopuhelin, в переводе – «Авторадиотелефон». Он появился в 1971 году в Финляндии.
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