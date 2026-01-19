Неожиданные открытия на выставке ретро-авто — что скрывают машины прошлого?

19 января 2026, 19:39
Какими были советские автомобили ГАЗ: от первых грузовиков до легендарных броневиков
Погружаемся в атмосферу выставки редких советских автомобилей ГАЗ. Узнаем, чем удивляли машины 30-40-х годов. Ощутим дух эпохи и разберемся, почему эти авто до сих пор на ходу. Некоторые детали шокируют даже опытных водителей.
История автомобилей ГАЗ довольно богатая. Самый первый автомобиль Горьковского автозавода — ГАЗ-АА, знаменитая «полуторка» 1932 года. Советский Союз тогда только начал строить собственное автомобилестроение, поэтому за основу взяли американский Форд 1927 года. Лестничная рама, подача топлива самотеком, огромные фары и целых 40 лошадиных сил - в то время это был настоящий прорыв. Сейчас такие характеристики вызывают улыбку, но тогда это был предел мечтаний. Машина была неприхотлива к топливу и маслу, что делало ее незаменимой в суровых условиях страны.
ГАЗ-4, появившийся годом позже, был уже не грузовиком, а скорее пикапом. Вместимость - всего 0,5 тонны, зато в кузове лавки на шесть человек. Восемь человек в машине, но общий вес не должен превышать 500 кг. Получается, каждый пассажир должен был весить не более 62,5 кг.
В 1936 году на конвейер встал ГАЗ-410 — первый советский самосвал. В 1939 году появился ГАЗ М-415 — цельнометаллический пикап с откидными лавками. Простота конструкции и минимум комфорта, но зато надежность и легкость в управлении. До войны таких машин сделали немного — всего около 5300 штук.
С началом войны на заводе начали собирать ГАЗ-61−416 — полноприводный автомобиль с брезентовыми дверями и крышей. Машина могла буксировать орудие весом до 1650 кг. Внутри - скамья для пятерых бойцов и пенал с боеприпасами. Всего было отправлено 36 таких машин, почти все они были уничтожены на фронте.
БА-20 — легкий броневик на базе ГАЗ М-1, появившийся в 1936 году. Толщина брони - 7,3 мм, позже увеличилась до 9 мм. В башне - пулемет, экипаж - три человека. Эти машины участвовали в боях на Халхин-Голе, в море, а всего их сделано чуть больше 2000 штук.
В 1943 году появился БА-64 — первый советский броневик с полным приводом. Компактный, с противотанковым пулеметом и сварным корпусом, он обслуживал достойную защиту экипажа. Сталин лично выпустил эту модель, и за годы войны было собрано более 8000 экземпляров.
В том же году Харьковский мотоциклетный завод эвакуировали в Горький, где вместе с автогигантом отправили 35 000 армейских мотоциклов М-72. Эти двухколесные машины с коляской служили не только на фронте, но и в мирное время, выделяясь проходимостью и мощным мотором.
ГАЗ М-1, появившийся в 1936 году, стал символом эпохи. Его прозвали «воронком» — появление такой машины во дворе вызывало тревогу у всех горожан. Комментировать тут нечего: история говорит сама за себя.
ГАЗ-67, выпущенный в 1943 году, стал настоящей легендой. Он участвовал в победе, способствовал восстановлению страны и мог проехать практически куда угодно. Благодаря удлиненной колеи машина стала устойчивее, боковые подножки упростили посадку. Дверей не было - вместо них брезентовые заслонки. Такой вот парадокс: подножка есть, а двери - нет.
Иногда хочется заглянуть в будущее и узнать, могут ли современные автомобили проявлять такую же выносливость через девять десятилетий.
