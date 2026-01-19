Неожиданные открытия на выставке ретро-авто — что скрывают машины прошлого?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 19:39

Какими были советские автомобили ГАЗ: от первых грузовиков до легендарных броневиков

Какими были советские автомобили ГАЗ: от первых грузовиков до легендарных броневиков

Неожиданные открытия на выставке ретро-авто — что скрывают машины прошлого?

Какими были советские автомобили ГАЗ: от первых грузовиков до легендарных броневиков

Погружаемся в атмосферу выставки редких советских автомобилей ГАЗ. Узнаем, чем удивляли машины 30-40-х годов. Ощутим дух эпохи и разберемся, почему эти авто до сих пор на ходу. Некоторые детали шокируют даже опытных водителей.

Погружаемся в атмосферу выставки редких советских автомобилей ГАЗ. Узнаем, чем удивляли машины 30-40-х годов. Ощутим дух эпохи и разберемся, почему эти авто до сих пор на ходу. Некоторые детали шокируют даже опытных водителей.

История автомобилей ГАЗ довольно богатая. Самый первый автомобиль Горьковского автозавода — ГАЗ-АА, знаменитая «полуторка» 1932 года. Советский Союз тогда только начал строить собственное автомобилестроение, поэтому за основу взяли американский Форд 1927 года. Лестничная рама, подача топлива самотеком, огромные фары и целых 40 лошадиных сил - в то время это был настоящий прорыв. Сейчас такие характеристики вызывают улыбку, но тогда это был предел мечтаний. Машина была неприхотлива к топливу и маслу, что делало ее незаменимой в суровых условиях страны.

Фото: Andrey68 / ru.wikipedia.org

ГАЗ-4, появившийся годом позже, был уже не грузовиком, а скорее пикапом. Вместимость - всего 0,5 тонны, зато в кузове лавки на шесть человек. Восемь человек в машине, но общий вес не должен превышать 500 кг. Получается, каждый пассажир должен был весить не более 62,5 кг. 

В 1936 году на конвейер встал ГАЗ-410 — первый советский самосвал. В 1939 году появился ГАЗ М-415 — цельнометаллический пикап с откидными лавками. Простота конструкции и минимум комфорта, но зато надежность и легкость в управлении. До войны таких машин сделали немного — всего около 5300 штук.

Фото: Msgevans00 / ru.wikipedia.org

С началом войны на заводе начали собирать ГАЗ-61−416 — полноприводный автомобиль с брезентовыми дверями и крышей. Машина могла буксировать орудие весом до 1650 кг. Внутри - скамья для пятерых бойцов и пенал с боеприпасами. Всего было отправлено 36 таких машин, почти все они были уничтожены на фронте.

БА-20 — легкий броневик на базе ГАЗ М-1, появившийся в 1936 году. Толщина брони - 7,3 мм, позже увеличилась до 9 мм. В башне - пулемет, экипаж - три человека. Эти машины участвовали в боях на Халхин-Голе, в море, а всего их сделано чуть больше 2000 штук.

В 1943 году появился БА-64 — первый советский броневик с полным приводом. Компактный, с противотанковым пулеметом и сварным корпусом, он обслуживал достойную защиту экипажа. Сталин лично выпустил эту модель, и за годы войны было собрано более 8000 экземпляров.

В том же году Харьковский мотоциклетный завод эвакуировали в Горький, где вместе с автогигантом отправили 35 000 армейских мотоциклов М-72. Эти двухколесные машины с коляской служили не только на фронте, но и в мирное время, выделяясь проходимостью и мощным мотором.

ГАЗ М-1, появившийся в 1936 году, стал символом эпохи. Его прозвали «воронком» — появление такой машины во дворе вызывало тревогу у всех горожан. Комментировать тут нечего: история говорит сама за себя.

ГАЗ-67, выпущенный в 1943 году, стал настоящей легендой. Он участвовал в победе, способствовал восстановлению страны и мог проехать практически куда угодно. Благодаря удлиненной колеи машина стала устойчивее, боковые подножки упростили посадку. Дверей не было - вместо них брезентовые заслонки. Такой вот парадокс: подножка есть, а двери - нет.

Иногда хочется заглянуть в будущее и узнать, могут ли современные автомобили проявлять такую ​​же выносливость через девять десятилетий.

Упомянутые модели: ГАЗ АА
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Чебоксары Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться