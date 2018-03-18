18 марта 2018, 11:28

Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968

В России сегодня Выборы, а в Швейцарии закрывает двери традиционный для этого времени года Женевский автосалон. О его новинках мы регулярно сообщали минувшие 10 дней. А сегодня хотели бы перенестись на 50 лет назад и вспомнить, чем запомнилось мотор-шоу образца 1968-го.
^
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968 BMW, Mercedes, Audi

Свои шедевры на Женевское озеро тогда привезли более чем 100 автокомпаний. Отметились даже китайские и советские заводы: миру были явлены Hongqi («Красное знамя»), «Чайка» и лимузин ЗиЛ. При этом основное нашествие было со стороны европейцев и японцев. Они правили бал под сводами выставочных комплексов, они же показали главные премьеры. Вот некоторые из них…

Германия

Пожалуй, самый крупный экспонат - Mercedes-Benz 300 SEL 6.3. Под капотом гиганта роскошный по тем временам V8, развивавший 250 сил. Один из самых быстрых лимузинов, тративший на достижение первой «сотни» 6,5 секунды.

BMW 2002. Кто-то называет его «лучшим БМВ всех времен». Возможно. Автомобиль довольно быстро завоевал признание на европейском, и на американском рынке. Продавался в 2- и 4-дверном исполнении; двухдверки наиболее хорошо шли в США. Под капотом - 2-литровый бензиновый мотор мощностью 100 л.с., оснащенный карбюратором Solex.

 
5
фото
  
Audi 60. Считалась самой дешевой машиной, которую предлагала компания с 4 кольцами. Модель имела такой же кузов, что и более мощные и дорогие коллеги, но 4-цилиндровый 1,5-литровый ДВС развивал 55 л. с. при 4750 об/мин.

Италия

Lamborghini Espada. Никогда прежде не было более быстрой и более острой 4-местной машины. Под привлекательным стальным цельным корпусом скрывался 3,9-литровый 24-клапанный V12 с 6 карбюраторами. Мощность - 345 л.с. максимальная скорость - 250 км/ч. Неплохо для автомобиля с удобным размещением для 4 взрослых и некоторого багажа.

Fiat-850 Spider. Кузов от Bertone. Вроде, спайдер, но спорта в нем было немного – разгонялся всего до 145-150 км/ч. Зато появился в то момент, когда Европа дышала подобными машинами. Женщинам нравился…

 
6
фото
  

Франция

Peugeot 204. Компактный автомобильчик, который рисовали спецы Pininfarina, показал себя с дизельным движком. Да особенным – самым маленьким в мире. Его рабочий объем при 4 цилиндрах равнялся 1,3 литра. Тот же VW показал подобный мотор лишь десятилетие спустя (Golf). 

Citroën Méhari. Внедорожник построен на шасси Citroen Dyane 6, имел легкий пластиковый кузов с мягким верхом. Автомобиль приводился в движение 2-цилиндровым оппозитным двигателем объемом 602 куб. см, который гарантировал 570-килограммовой машине неплохие динамические характеристики. Всего с 1968 по 1988 год было выпущено 144 953 ед. 

 
6
фото
  
Renault 16 TS. Автомобиль имел двигатель 1565 куб. см мощностью 88 л. с. Мог разгоняться до 160 км/ч. Базировался на модели Renault 16, которая в 1966-м была удостоен титула «Европейский автомобиль года».

Швейцария

Monteverdi High Speed 375 S. Четырехместный автомобиль впервые был представлен в 1967 году на автосалоне во Франкфурте, посему в Женеве прошел его повторный показ. Публика встретила машину восторженно.

Все экземпляры, которые были выпущены, строились с использованием тяжелой и простой стальной рамы, кузов алюминиевый. Внешне машина напоминала Maserati Mistral и AC 428. По капотом стоял 7,2-литровый мотор Chrysler Magnum 440, который развивал  до 402 л.с

Япония

 
6
фото
  
Mazda Cosmo Sports 110S. Первая серийная модель компании, оснащенная роторным двигателем. 2-местное спорткупе доработано по лицензии немецкой компании NSU.

Автомобиль приводился в движение двухсекционным роторно-поршневым двигателем Type10A рабочим объемом 491 куб.см (каждая секция) мощностью 110 л.с. (в 1968-м мощность была увеличена до 128 л.с.) и 4МКПП передач. Максимальная скорость Mazda Cosmo Sports 110S - 185 км/ч.

АвтоМудрость БМВ, Mercedes Benz Бенц, Мерседес, Ауди
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW 1
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Никифор
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
Форум BMW X3
| Кому: иван Ну тут еще может быть вариант, что автомобиль уже был в аварии. Этих подушек там уже и не было, а перед утратил свою жесткость еще при первой аварии. А то что она помята была вхлам, смотря какая авария. Есть машины намного хуже выдерживающие аварии. Их еще называют капсулой смерти (те ...
Леха0594
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе
ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
Свои шедевры на Женевское озеро тогда привезли более чем 100 автокомпаний. Отметились даже китайские и советские заводы: миру были явлены Hongqi («Красное знамя»), «Чайка» и лимузин ЗиЛ. При этом основное нашествие было со стороны европейцев и японцев. Они правили бал под сводами выставочных комплексов, они же показали главные премьеры. Вот некоторые из них…ГерманияПожалуй, самый крупный экспонат - Mercedes-Benz 300 SEL 6.3. Под капотом гиганта роскошный по тем временам V8, развивавший 250 сил. Один из самых быстрых лимузинов, тративший на достижение первой «сотни» 6,5 секунды. BMW 2002. Кто-то называет его «лучшим БМВ всех времен». Возможно. Автомобиль довольно быстро завоевал признание на европейском, и на американском рынке. Продавался в 2- и 4-дверном исполнении; двухдверки наиболее хорошо шли в США. Под капотом - 2-литровый бензиновый мотор мощностью 100 л.с., оснащенный карбюратором Solex.{{gallery_1080}} Audi 60. Считалась самой дешевой машиной, которую предлагала компания с 4 кольцами. Модель имела такой же кузов, что и более мощные и дорогие коллеги, но 4-цилиндровый 1,5-литровый ДВС развивал 55 л. с. при 4750 об/мин.ИталияLamborghini Espada. Никогда прежде не было более быстрой и более острой 4-местной машины. Под привлекательным стальным цельным корпусом скрывался 3,9-литровый 24-клапанный V12 с 6 карбюраторами. Мощность - 345 л.с. максимальная скорость - 250 км/ч. Неплохо для автомобиля с удобным размещением для 4 взрослых и некоторого багажа.Fiat-850 Spider. Кузов от Bertone. Вроде, спайдер, но спорта в нем было немного – разгонялся всего до 145-150 км/ч. Зато появился в то момент, когда Европа дышала подобными машинами. Женщинам нравился…{{gallery_1081}} ФранцияPeugeot 204. Компактный автомобильчик, который рисовали спецы Pininfarina, показал себя с дизельным движком. Да особенным – самым маленьким в мире. Его рабочий объем при 4 цилиндрах равнялся 1,3 литра. Тот же VW показал подобный мотор лишь десятилетие спустя (Golf). Citroën Méhari. Внедорожник построен на шасси Citroen Dyane 6, имел легкий пластиковый кузов с мягким верхом. Автомобиль приводился в движение 2-цилиндровым оппозитным двигателем объемом 602 куб. см, который гарантировал 570-килограммовой машине неплохие динамические характеристики. Всего с 1968 по 1988 год было выпущено 144 953 ед.  {{gallery_1082}} Renault 16 TS. Автомобиль имел двигатель 1565 куб. см мощностью 88 л. с. Мог разгоняться до 160 км/ч. Базировался на модели Renault 16, которая в 1966-м была удостоен титула «Европейский автомобиль года».ШвейцарияMonteverdi High Speed 375 S. Четырехместный автомобиль впервые был представлен в 1967 году на автосалоне во Франкфурте, посему в Женеве прошел его повторный показ. Публика встретила машину восторженно. Все экземпляры, которые были выпущены, строились с использованием тяжелой и простой стальной рамы, кузов алюминиевый. Внешне машина напоминала Maserati Mistral и AC 428. По капотом стоял 7,2-литровый мотор Chrysler Magnum 440, который развивал  до 402 л.сЯпония{{gallery_1083}} Mazda Cosmo Sports 110S. Первая серийная модель компании, оснащенная роторным двигателем. 2-местное спорткупе доработано по лицензии немецкой компании NSU. Автомобиль приводился в движение двухсекционным роторно-поршневым двигателем Type10A рабочим объемом 491 куб.см (каждая секция) мощностью 110 л.с. (в 1968-м мощность была увеличена до 128 л.с.) и 4МКПП передач. Максимальная скорость Mazda Cosmo Sports 110S - 185 км/ч.
2018-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Кемеровская область Смоленск Анапа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG