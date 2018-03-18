Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
Свои шедевры на Женевское озеро тогда привезли более чем 100 автокомпаний. Отметились даже китайские и советские заводы: миру были явлены Hongqi («Красное знамя»), «Чайка» и лимузин ЗиЛ. При этом основное нашествие было со стороны европейцев и японцев. Они правили бал под сводами выставочных комплексов, они же показали главные премьеры. Вот некоторые из них…
Германия
Пожалуй, самый крупный экспонат - Mercedes-Benz 300 SEL 6.3. Под капотом гиганта роскошный по тем временам V8, развивавший 250 сил. Один из самых быстрых лимузинов, тративший на достижение первой «сотни» 6,5 секунды.
BMW 2002. Кто-то называет его «лучшим БМВ всех времен». Возможно. Автомобиль довольно быстро завоевал признание на европейском, и на американском рынке. Продавался в 2- и 4-дверном исполнении; двухдверки наиболее хорошо шли в США. Под капотом - 2-литровый бензиновый мотор мощностью 100 л.с., оснащенный карбюратором Solex.
Италия
Lamborghini Espada. Никогда прежде не было более быстрой и более острой 4-местной машины. Под привлекательным стальным цельным корпусом скрывался 3,9-литровый 24-клапанный V12 с 6 карбюраторами. Мощность - 345 л.с. максимальная скорость - 250 км/ч. Неплохо для автомобиля с удобным размещением для 4 взрослых и некоторого багажа.
Fiat-850 Spider. Кузов от Bertone. Вроде, спайдер, но спорта в нем было немного – разгонялся всего до 145-150 км/ч. Зато появился в то момент, когда Европа дышала подобными машинами. Женщинам нравился…
Франция
Peugeot 204. Компактный автомобильчик, который рисовали спецы Pininfarina, показал себя с дизельным движком. Да особенным – самым маленьким в мире. Его рабочий объем при 4 цилиндрах равнялся 1,3 литра. Тот же VW показал подобный мотор лишь десятилетие спустя (Golf).
Citroën Méhari. Внедорожник построен на шасси Citroen Dyane 6, имел легкий пластиковый кузов с мягким верхом. Автомобиль приводился в движение 2-цилиндровым оппозитным двигателем объемом 602 куб. см, который гарантировал 570-килограммовой машине неплохие динамические характеристики. Всего с 1968 по 1988 год было выпущено 144 953 ед.
Швейцария
Monteverdi High Speed 375 S. Четырехместный автомобиль впервые был представлен в 1967 году на автосалоне во Франкфурте, посему в Женеве прошел его повторный показ. Публика встретила машину восторженно.
Все экземпляры, которые были выпущены, строились с использованием тяжелой и простой стальной рамы, кузов алюминиевый. Внешне машина напоминала Maserati Mistral и AC 428. По капотом стоял 7,2-литровый мотор Chrysler Magnum 440, который развивал до 402 л.с
Япония
Автомобиль приводился в движение двухсекционным роторно-поршневым двигателем Type10A рабочим объемом 491 куб.см (каждая секция) мощностью 110 л.с. (в 1968-м мощность была увеличена до 128 л.с.) и 4МКПП передач. Максимальная скорость Mazda Cosmo Sports 110S - 185 км/ч.
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