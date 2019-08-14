Какое давление должно быть в шинах автомобиля зимой и летом
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Давление в покрышках падает от проезда по шумовым полосам, «лежачим полицейским», выбоинам, ямам, поребрикам и т. п. Читайте материал, чтобы узнать, какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля и как оно должно отличаться в зависимости от времени года.
Каким должно быть давление
Покрышки должны обеспечивать уверенное сцепление автомобиля с дорогой. Правильное давление позволяет пятну контакта равномерно соприкасаться с дорогой. Это важно, поскольку чем лучше контакт с дорогой, тем лучше управляемость автомобиля, и тем медленнее изнашивается шина. При пониженном давлении шина соприкасается с дорогой только краями, а при повышенном давлении, наоборот, только центром покрышки.
Правильное давление определяется производителем автомобиля на основании массы машины, диаметра диском и марки покрышки. Правильное давление в шинах диктует производитель автомобиля. Информацию об этом можно найти в мануале, в Рунете или на стойке двери, а бардачке или лючке бензобака.
Давление проверяется манометром. Советуем приобрести прибор и хранить его в багажнике автомобиля. Также проверить давление воздуха можно почти на любой автозаправочной станции. В России давление измеряется в БАРах, а в США принято измерять в PSI.
Если колесо накачать слабо
Приспущенное колесо всего лишь на 0,5 атмосферы полностью меняют поведение автомобиля на дороге. Срок службы покрышки уменьшается на 20% - это примерно 8 тыс. км. Если длительное время ездить на слабо накаченных колесах, расход топлива увеличится за год на один бак. Тормозной путь увеличивается до ширины двух пешеходных переходов! Из-за того, что спущенные шины мягче, то при повороте руля резина сминается. В этом случае траектории диска и шины не совпадают, поэтому машина поздно реагирует на действия руля.
Сниженное давление характеризуется деформацией колеса, неравномерным протектором и ухудшением управляемости. Если отпустить руль, то машину будет уволить в сторону спущенного колеса.
Если колесо перекачать
При слишком высоком давлении воздуха контакт с дорогой происходит только центральной частью протектора. Автомобиль с перекаченными колесами тормозит хуже, потому что уменьшается пятно контакта с дорогой. Из-за этого уменьшается сила трения, которая защищает автомобиль от скольжения. Поэтому перекаченные колеса увеличивают тормозной путь автомобиля.
Слишком сильно накаченное колесо становится жестким, пятно сцепления недостаточное. Из-за этого автомобиль будет подскакивать на неровностях. Это чревато последствиями для подвески и кузова. А если перекаченное колесо попадет в яму, покрышка вообще может лопнуть.
Давление в шинах летом и зимой
Летом температура воздуха может отличаться на 20 градусов ночью и днем. Из-за этого может меняться и давление в шинах. А если давление в покрышке изначально было неправильным, то снижение или увеличение атмосфер может создать существенные проблемы.
Проверять давление нужно на холодных колесах, автомобиль должен оставаться недвижимым более пяти часов.
Зимой давление в покрышках должно быть таким же, как и летом. Отличие лишь в том, что давление меняется в зависимости от температуры, поэтому зимой проверять давление нужно чаще. В холоде давление падает, зимой из-за мороза давление может снизиться до 0,5 атмосферы. На мокрой зимней дороге с приспущенными шинами увеличивается риск аквапланирования.
Кроме того, если давление в шинах недостаточное, зимой покрышка может сорваться с колеса на повороте. О других последствиях пониженного давления еще раз прочитайте в предыдущем разделе этого материала. В зимних сложных условиях движения опасность возрастает в разы! Проверяйте давление воздуха в покрышках зимой не реже двух раз в неделю.
Почему давление в передних и задних шинах разное
Давление в передних и задних шинах может быть как разным, так и одинаковым. Зависит это от развесовки машины по осям, то есть от того, как производитель распределил вес автомобиля между мостами. Если зад машины сильно тяжелее переда, то давление в задних колесах будет выше. Это возможно, например, во внедорожниках, в которых задняя балка весит даже больше, чем двигатель.
Таблицу давления в шинах по марке автомобиля и размеру колес можно скачать здесь.
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