Какое наказание получит водитель за оставление места ДТП в 2021 году и как его можно избежать: советы юристов
- Когда будет считаться, что водитель скрылся с места ДТП;
- Что будет за оставление места ДТП в 2021 году;
- Санкции за оставление места ДТП без пострадавших;
- Уголовное наказание, если скрылся с места ДТП с пострадавшими;
- Когда оставление места ДТП не повлечет наказания в 2021 году;
- Можно ли обжаловать наказание за оставление места ДТП.
Когда будет считаться, что водитель скрылся с места ДТП
Водители скрываются с места ДТП с целью избежать наказания или по простому незнанию порядка действий после совершения ДТП.
Оставивший место ДТП водитель понесет наказание, если:
- столкнулся с двумя и более машинами;
- задел пешехода, велосипедиста или иное лицо, не относящееся к водителям;
- был удар об дерево, столб, отбойник или машина опрокинулась.
К месту аварии относится не только проезжая часть, но и примыкающие к ней территории, например, дворы, парковки, и т.д.
Будет считаться, что участник ДТП уехал с места, если он скрылся с аварии любым способом – ушел, убежал, уехал на своей или попутной машине. Даже если он бросил на месте свою машину, или сделал это из-за угроз или агрессии другого водителя – последует наказание.
Закон не запрещает перемещать машину, но она должна остаться в зоне видимости других участников аварии и свидетелей.
Сотрудник автоинспекции зафиксирует оставление места ДТП, если:
- один из участников аварии уехал, не дождавшись ГИБДД или не оформив европротокол с другим водителем;
- не приехал на место аварии после доставки в больницу пострадавшего, если его доставку на попутном транспорте осуществить было нельзя.
Что будет за оставление места ДТП в 2021 году
Суровость наказания за покидание места ДТП в 2021 году будет зависеть от наличия в нем пострадавших. Санкции суровые, от лишения удостоверения до уголовных санкций.
Санкции за оставление места ДТП без пострадавших
Данное правонарушение оговаривается статьей 12.17 КоАП, по которой водителю будут вменены 1,5 года лишения удостоверения или до 15 суток административного ареста.
К аресту прибегнут при:
- отсутствии у водителя удостоверения, или если он ранее был лишен прав;
- опьянении водителя или его отказе пройти медосвидетельствование;
- совершении водителем иного нарушения, за которое предусматривается лишение прав.
Арест не применяется в отношении:
- беременных и имеющих детей до 14 лет женщин;
- граждан в возрасте до 16 лет;
- инвалидов I и II группы;
- военнослужащих и госслужащих.
Чаще за оставленное место ДТП водителей лишают прав. Срок наказания зависит от ряда обстоятельств:
- имеются ли смягчающие факторы, например, машина для водителя – средство содержания семьи или же он проживает в труднодоступной местности, куда другим транспортом не добраться;
- имеются ли пострадавшие в аварии люди и насколько серьезен ущерб для автомобилей, сколько усилий затрачено на то, чтобы найти покинувшего аварию водителя;
- является ли тот, кто скрылся с места ДТП, его виновником.
«Решать какое наказание вы понесете, будет судья. Поэтому, если дороги права, то просите судью дать пару суток ареста, иначе будете без работы (если работаете водителем), или без прав от года до полутора. Чтобы судья был снисходителен, предоставьте справку, что работа на прямую связана с управлением автомобилем и вы останетесь без заработка. Можете приложить документы, подтверждающие наличие детей (если есть)» - советует Председатель Волгоградской коллегии адвокатов Виктор Демянчук.
«Есть еще вариант, например, когда чужому автомобилю причинен совсем незначительный вред, можете погасить ущерб потерпевшей стороне. Второй участник происшествия пусть напишет заявление, что претензий не имеет, ущерб возмещен. В таком случае судья учтет положения ст. 2.9 КоАП РФ и сможет, абсолютно на законных основаниях, освободить от административной ответственности и ограничиться замечанием. Лучше всего в случае ДТП позвонить в полицию и сообщить о факте ДТП, и если уедите, то будете отвечать только по ч. 1 ст. 12.27 КоАП, там только штраф - 1000 рублей» - поясняет Виктор Демянчук.
Уголовное наказание, если скрылся с места ДТП с потерпевшими
Когда оставление места ДТП не повлечет наказания в 2021 году
Наказания за оставление места ДТП не последует, если:
- имела место крайняя необходимость, например водитель доставлял пострадавшего в больницу, а затем вернулся на место аварии для ее оформления сотрудником автоинспекции;
- водитель оставил все свои контактные и личные данные другим участникам аварии (адрес, телефон, сведения о водительских правах, паспорте и страховке).
Также большую значимость имеет наличие умысла в действиях водителя при сокрытии с места ДТП. Иногда автомобилист может уехать с аварии, не зная о том, что было столкновение с другой машиной, например, на парковке. Если водитель уехал, не имея умысла скрыться, к ответственности его не привлекут.
Можно ли обжаловать наказание за оставление места ДТП
«Обжаловать наказание за оставление места ДТП можно в связи с малозначительностью правонарушения», – сообщила 110KM.RU Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
«Судья на основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вправе освободить виновное лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, о чем должно быть указано в постановлении о прекращении производства по делу.) Например автомобиль лица, который покинул место ДТП, не получил видимых повреждений, в связи с чем у водителя не было оснований полагать о произошедшем ДТП. Такой случай очень трудно доказать, но, тем не менее, это возможно. Или автомобиль был поврежден не во время движения, например, можно задеть соседний автомобиль при открывании двери – в таком случае это не будет считаться ДТП. В качестве доказательств можно использовать показания свидетелей, записи с видеорегистратора или уличных камер», - поясняет Оксана Николаевна.
Пример решения суда по аналогичному делу, где водителю удалось обжаловать наказание, можно скачать тут.
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