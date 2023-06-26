Какого цвета автомобили меньше теряют в цене: исследование

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Новое исследование iSeeCars связано с влиянием цвета автомобилей разных типов кузова на сохранение остаточной стоимости. Эксперты проанализировали цены 1,6 млн автомобилей 2020 модельного года, проданных через сервис в период с августа 2022 по май 2023 года. В каждом случае исходную рекомендованную производителем розничную цену автомобиля скорректировали с учетом инфляции, а затем сравнили с ценой перепродажи. Все данные разделили по цвету и типу кузова.

Выяснилось, что меньше всего теряют в цене желтые автомобили, независимо от типа кузова. Если в среднем подержанная машина теряет за 3 года 22,5% первоначальной стоимости, то желтые автомобили – всего 13,5%. Второе место досталось бежевым автомобилям – 17,8%, оранжевые машины на третьей строке (18,4%). Замыкают первую пятерку зеленые (19,2%) и красные автомобили (20,6%). На противоположном конце рейтинга оказались черные (23,9%), коричневые (24%) и золотистые (25,9%) машины.

Фото: Jeep

Для отдельных типов кузова влияние желтого цвета на сохранение остаточной стоимости еще более очевидно. Например, желтые купе теряют в цене за 3 года всего 5,6% вместо 12,2% в среднем по сегменту, а желтые кроссоверы и внедорожники – 9,1% вместо средних 24,8%.

При этом в базе не оказалось ни одного желтого пикапа или минивэна. В первом случае самым выгодным стал бежевый цвет. Такие пикапы теряют всего 7,9% (вместо средних 15,6%). Минивэны лучше всего сохраняют свою стоимость, если их кузов выкрашен в коричневый цвет (16,8%), а хуже всего – в фиолетовый (24,6%).

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