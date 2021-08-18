18 августа 2021, 22:15
Каково это, когда на скорости взрывается колесо (видео с регистратора)
Страшная авария произошла на Воронежском шоссе в окрестностях Каширы. Молодая женщина ехала с грудным ребенком на Kia Rio по пустой дороге, когда внезапно у ее машины лопнуло переднее правое колесо.
Автор: автожурналист Фото: t.me/Lshot
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К счастью, ни встречных, ни попутных автомобилей в этот момент на трассе не было, а женщина и ребенок были пристегнуты. Они отделались лишь царапинами. Свидетели перевернули пострадавший автомобиль. Весь кузов машины покрылся царапинами и вмятинами, зеркала заднего вида сломаны, лобовое стекло разбито, обе подушки безопасности сработали.
Упомянутые модели: KIA Rio (от 601 900 Р)
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